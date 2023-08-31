أعلنت مؤسسة دبي للإعلام اكتمال استعداداتها لتوفير تغطية استثنائية شاملة لعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من الفضاء عبر قنواتها ومنصاتها.

وستشمل هذه التغطية بثاً تلفزيونياً مباشراً على الهواء مباشرة لمختلف مراحل عودة سلطان النيادي إلى الأرض بعد أطول مهمة فضائية قام بها رائد فضاء عربي على متن محطة الفضاء الدولية، قام خلالها بإنجاز 200 تجربة علمية لصالح 5 وكالات فضاء وجامعات محلية وأجنبية.

ويمكن للمشاهدين والمستمعين متابعة البث الحي لرحلة العودة عبر قناة تلفزيون دبي وسما دبي ومنصات المؤسسة، بدءاً من انطلاق رحلة العودة التي يتوقع أن تتم في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر يوم غد (2 سبتمبر الجاري)، وانفصال مركبة دراغون التي تقل الطاقم CREW6 الذي يضم سلطان النيادي ورائدي فضاء ناسا ستيفن بوين ووارين هوبيرغ، ورائد الفضاء الروسي أندري فيديايف، عن المحطة الدولية، في ختام المهمة التي انطلقت في الثاني من مارس الماضي واستمرت ستة أشهر.

وتشمل تغطية قنوات ومنصات مؤسسة دبي للإعلام لحظة وصول النيادي إلى الأرض، حيث يتوقع هبوط المركبة دراغون في مياه ساحل فلوريدا في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح الثالث من سبتمبر.

وقال سعود الدربي، رئيس مركز الأخبار والنشر في مؤسسة دبي للإعلام: «سطر سلطان النيادي إنجازاً تاريخياً جديداً يُضاف إلى سجل الإنجازات المتتالية التي تحققها الإمارات في مجال استكشاف الفضاء، وقد سخّرت مؤسسة دبي للإعلام إمكاناتها البشرية والتقنية لتغطية هذا الحدث المهم ومواكبته لحظة بلحظة».

وأضاف سعود الدربي: «تأتي تغطيتنا الشاملة المباشرة للحدث في إطار التزام مؤسسة دبي للإعلام بدعم مسيرة التنمية الزاهرة للدولة في ظل قيادتها الرشيدة، وتسليط الضوء على أهم الأحداث والمنجزات التي تحققها الدولة في مختلف المجالات، بما فيها قطاع الفضاء الذي حققت فيه الدولة نجاحاً استثنائياً، حيث تجسد مهمة «طموح زايد2» العزيمة الإماراتية التي أتاحت لها تصدر مؤشرات التنافسية الدولية، وستظل مؤسسة دبي للإعلام مواكبة لكل منجز إماراتي وداعمة لنجاحات شباب الوطن عبر كافة منصاتها الإعلامية».

فرق عمل

وقالت ريم المري مديرة مركز الأخبار في مؤسسة دبي للإعلام: استعدت فرق العمل في مركز الأخبار لتوفير تغطية مباشرة وشاملة لعودة النيادي، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مركز محمد بن راشد آل مكتوم للفضاء، حيث قام فريق الإنتاج المسؤول بتحضير خطة تغطية متكاملة لضمان تمتع مشاهدي ومتابعي قنوات ومنصات مؤسسة دبي للإعلام في الإمارات ومختلف دول العالم بفرصة متابعة هذا الحدث المهم لحظة بلحظة على الهواء مباشرة. يتعدى دور مؤسسة دبي للإعلام عن كونها مؤسسة إعلامية بل نحرص في توجهنا على بث قيم دولة الإمارات وتكريس رسالتها في التقدم والتطور وخدمة الإنسانية.

وارتكزت مهمة الطاقم CREW6 الذي يضم رائد الفضاء سلطان النيادي، على تنفيذ جدول مزدحم من الأبحاث العلمية، للقيام بها على متن محطة الفضاء الدولية، وتشمل الفحص بالموجات فوق الصوتية، وفحوصات الرؤية، واختبارات السمع. كما شارك النيادي في أنشطة مختلفة إلى جانب زملائه في الطاقم بهدف اكتساب رؤى علمية جديدة، حيث تضمنت أبحاثاً حول أمراض القلب الناتجة عن اختلاف الأجواء بين الفضاء والأرض. بالإضافة إلى القيام بالتجارب الاختبارية متعلقة بالفيزياء الفضائية وفهم كيفية تفاعل المواد التي تم إنتاجها على الأرض مع ظروف الجاذبية الصغرى.

تأتي تغطية مؤسسة دبي للإعلام لعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي حرصاً منها على الوصول لكافة أطياف النسيج الإماراتي، ونشر قصص نجاحات وإنجازات ملهمة لدولة الإمارات والإنسانية.

تغطية

تبدأ التغطية الحية في تمام الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات، ومن المقرر ألا تبدأ عملية الهبوط قبل الساعة 8:58 صباحاً.

وشارك سلطان النيادي، خلال هذه المهمة التي امتدت لـ6 أشهر، في أكثر من 200 تجربة علمية بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية، وجامعات إماراتية، وتنوعت هذه التجارب بين مجالات مختلفة، مثل زراعة النباتات، والعلوم الإنسانية، وتقنيات استكشاف الفضاء، وسلوكيات السوائل، وعلم المواد، وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية المميزة، التي ستفيد المجتمع العلمي العالمي، والباحثين، والطلاب داخل دولة الإمارات وحول العالم.

وشملت مهمة سلطان جانباً مجتمعياً أيضاً، تبلور في سلسلة «لقاء من الفضاء»، والتي جذبت أكثر من 10 آلاف شخص ما بين طلاب ومحبين للفضاء من جميع أنحاء الإمارات، وتنوعت هذه السلسلة ما بين اتصالات مرئية واتصالات لاسلكية.

يذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، الذي تتم إدارته من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء، يعد أحد المشاريع التي يمولها صندوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، الذي يهدف إلى دعم البحث والتطوير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

طموح زايد 2 - العودة



2 سبتمبر

الانطلاق | 3:00 - 5:30 مساءً

ساعتان قبل انفصال المركبة دراغون عن محطة الفضاء ودخولها في مدارها حول الأرض، يشمل هذا الجزء المادة المنتجة والبث الحي من مركز الفضاء التابع لناسا في هيوستون والمحطة الأرضية في دبي.



3 سبتمبر

الوصول | 8:30 - 10:30 صباحاً

تشمل التغطية وصول الكبسولة دراغون ونزولها في مياه الأطلسي وخروج سلطان وزملائه إلى سفينة تنقلهم إلى هيوستن.

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