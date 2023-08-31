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سلطان بن أحمد: نتطلع لمزيد من الإنجازات في جامعة الشارقة

8/31/2023 7:09:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، ظهر أمس، الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، ونواب المدير وعمداء الكليات ومديري المراكز والمعاهد البحثية، ورؤساء الأقسام الأكاديمية في الجامعة.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالحضور من إدارة الجامعة في كل المجالات والاختصاصات، مهنئاً سموه بانطلاق العام الدراسي الجديد الذي تتطلع فيه الجامعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وتقديم أفضل العلوم والمعارف لطلبتها وتعزيز دورها العلمي والإنساني والمجتمعي بما يواكب خططها الاستراتيجية.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة التي أسهمت في تبوؤ الجامعة مكانة أكاديمية عالية ودخولها ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم، مؤكداً سموه ضرورة الاستمرار في التقدم مع وضع أهداف أكبر تليق بمنجزات وتاريخ جامعة الشارقة.

ووجه سمو رئيس جامعة الشارقة بالعمل بشكل أكبر لإيجاد الوسائل التعليمية الحديثة التي تعزز من العملية التدريسية مع المحافظة على جودتها؛ ما يعزز من تجربة الطلبة خلال مرحلة الدراسة الجامعية. وأشار سموه إلى انعكاس هذه التجربة على سمعة الجامعة، حيث يعد طلبة وخريجو الجامعة سفراء لها في بلدانهم ومناطقهم ومقار عملهم المستقبلية.

وأكد سموه على أهمية توفير البيئة المحفزة إدارياً وأكاديمياً وتعليمياً، إضافة إلى المجالات اللاصفية والمهارية التي تعد جزءاً رئيساً ضمن منظومة التعليم والتأهيل في جامعة الشارقة.

وقدم الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي على متابعة سموه الدائمة ودعمه المستمر لكل شؤون الجامعة؛ الأمر الذي يسهم بشكل واضح وكبير في إحداث نقلة نوعية على مختلف المستويات والمجالات في الجامعة.

وأكد أن توجيهات سمو رئيس جامعة الشارقة سيتم العمل عليها بشكل مباشر ووضعها ضمن خطط الجامعة وتضمينها استراتيجية الجامعة المقبلة، التي من المقرر عرضها على سموه واعتمادها خلال فصل الربيع من العام الأكاديمي الحالي.

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