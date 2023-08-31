محمد بن سعود يعزي بوفاة سالم الخنبولي
التاريخ
8/31/2023 7:09:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة واجب العزاء بوفاة المغفور له سالم محمد سالم الخنبولي.. لأبنائه وذويه خلال زيارته مساء أمس خيمة العزاء بمنطقة سيح البريرات برأس الخيمة.
وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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