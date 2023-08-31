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محمد بن سعود يعزي بوفاة سالم الخنبولي

8/31/2023 7:09:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة واجب العزاء بوفاة المغفور له سالم محمد سالم الخنبولي.. لأبنائه وذويه خلال زيارته مساء أمس خيمة العزاء بمنطقة سيح البريرات برأس الخيمة.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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