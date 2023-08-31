وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة بتطوير جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى نادي اتحاد كلباء لضمان سهولة وصول جميع أبناء مدينة كلباء من لاعبين ومنتسبين وجمهور مباشرة إلى النادي.

كما وجه سموه، دائرة الأشغال العامة في الشارقة بإنشاء مبنى إداري متكامل بأفضل المعايير الدولية وتحديث وتطوير كامل للصالة الرياضية في نادي كلباء وفق أعلى المعايير، وإنشاء ملاعب جديدة إضافية لكرة القدم في ناديي اتحاد كلباء وخورفكان.

أُعلن عن توجيه سموه، عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

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