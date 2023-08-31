حاكم الشارقة يوجه بإنشاء وتطوير مرافق رياضية في كلباء وخورفكان
التاريخ
8/31/2023 7:09:37 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة بتطوير جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى نادي اتحاد كلباء لضمان سهولة وصول جميع أبناء مدينة كلباء من لاعبين ومنتسبين وجمهور مباشرة إلى النادي.
كما وجه سموه، دائرة الأشغال العامة في الشارقة بإنشاء مبنى إداري متكامل بأفضل المعايير الدولية وتحديث وتطوير كامل للصالة الرياضية في نادي كلباء وفق أعلى المعايير، وإنشاء ملاعب جديدة إضافية لكرة القدم في ناديي اتحاد كلباء وخورفكان.
أُعلن عن توجيه سموه، عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.
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