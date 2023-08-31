«سوق دبي» الأفضل خليجياً في أغسطس

سجّل سوق دبي المالي أفضل أداء على مستوى بورصات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال أغسطس الماضي، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى النتائج النصفية القوية للشركات والبنوك.

وأظهر رصد «البيان»، صعود مؤشر سوق دبي المالي 0.58% خلال أغسطس ليغلق عند 4082.87 نقطة. وخالف سوق دبي مؤشرات أسواق الخليج التي شهدت أغلبها تراجعاً في الأداء خلال أغسطس، حيث تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 1.72%، وبورصة الكويت 4.54%، وبورصة قطر 7%، وبورصة البحرين 2.02%، في المقابل، ارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.48%، وسوق أبوظبي 0.24%.

وتلقى سوق دبي المالي دعماً رئيسياً من الأسهم القيادية ذات الثقل الأكبر في وزن المؤشر بعد إعلانها عن نتائج نصفية قياسية.

إلى ذلك، اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بقيمة 38.2 مليار درهم خلال أغسطس منها 28.22 مليار درهم في سوق أبوظبي، و9.97 مليارات درهم في سوق دبي، بعد التداول على 12.3 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 589.7 ألف صفقة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم 3.424 تريليونات درهم في آخر جلسات أغسطس، موزعة بواقع 2.739 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و685.34 مليار درهم لسوق دبي المالي. وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.58% مغلقاً عند 4082.87 نقطة الشهر الماضي.

فيما سجل مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) ارتفاعاً 0.24% مغلقاً عند مستوى 9810.21 نقاط.

وتصدر الأسهم الرابحة في سوق دبي خلال أغسطس المزايا القابضة 18%، ومصرف عجمان 12%، والإمارات للاستثمار 11.2%، والعربية للطيران 8.7%، والخليج للملاحة 7.8%. وزاد تبريد 7.7%، وسالك 7%، والإمارات ريم للاستثمار 7%، ودبي للمرطبات 5.3%، والرمز كوربوريشن 5%، وبنك المشرق 4.2%، وأمانات القابضة 3%.





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ـــ أسواق المال المحلية ترتفع في أغسطس بسيولة 38.2 مليار درهم

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