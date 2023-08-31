350.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 8 أشهر

ارتفعت قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال أول 8 أشهر من العام الجاري إلى 350.3 مليار درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي تم تسجيل 84045 صفقة بيع لعقارات بقيمة 250.6 مليار درهم، بنمو 41% في عدد الصفقات و57.4% في قيمة المبيعات المسجلة أول 8 أشهر من العام الماضي، التي شهدت 59630 صفقة بقيمة 159.2 مليار درهم.

وإلى جانب المبيعات، تضمنت التصرفات العقارية المسجلة من يناير حتى نهاية أغسطس معاملات رهن عقارية بقيمة 80.6 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الهبات 18.9 مليار درهم. وارتفعت قيمة المبيعات العقارية المسجلة خلال أغسطس إلى 33.6 مليار درهم قيمة 11956 صفقة مقابل 24.2 مليار درهم قيمة 9707 صفقات في أغسطس من العام الماضي، بنمو 39% في قيمة المبيعات العقارية خلال أغسطس. وشملت مبيعات عقارات دبي أول 8 أشهر 8015 صفقة بيع لمباني بقيمة 22.8 مليار درهم، مقابل 6082 صفقة بيع بقيمة 13.2 مليار درهم في ذات الفترة من العام الماضي، بنمو 73% في قيمة المبيعات.

وتم تسجيل 10862 صفقة بيع لأراضي بقيمة 97.4 مليار درهم مقابل 11711 صفقة بيع بقيمة 69.3 مليار درهم في أول 8 أشهر من العام الماضي، لتحقق بذلك قيمة مبيعات الأراضي نمواً 40.5%. وبين يناير حتى نهاية أغسطس تم تسجيل 65168 صفقة بيع لشقق سكنية وفندقية ووحدات تجارية بقيمة 130.4 مليار درهم مقابل 41837 صفقة بقيمة 76.6 مليار درهم في الفترة نفسها من 2022، لتحقق هذه الفئة من العقارات 70% نمواً في قيمة المبيعات.

وتصدرت نخلة جميرا المناطق الأعلى في المبيعات العقارية في دبي أول 8 أشهر، وسجلت 18.7 مليار درهم قيمة 1818 صفقة بيع، تلتها الخليج التجاري بـ13.7 مليار درهم قيمة 6422 صفقة بيع.





لمتابعة التفاصيل:

ـــ 250 ملياراً مبيعات عقارات دبي في 8 أشهر بنمو 57%

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