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«دبي للإعلام» تواكب عودة النيادي بتغطية استثنائية

8/31/2023 7:09:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن اكتمال استعداداتها لتوفير تغطية استثنائية شاملة لعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية عبر قنواتها ومنصاتها.

وتشمل التغطية بثاً تلفزيونياً مباشراً لمختلف مراحل عودة النيادي إلى الأرض، عبر قناة تلفزيون دبي وسما دبي ومنصات المؤسسة، بدءاً من انطلاق رحلة العودة التي يتوقع أن تتم في الساعة الثالثة بعد ظهر يوم غد (2 سبتمبر)، وانفصال مركبة دراغون التي تقل الطاقم CREW6 الذي يضم سلطان النيادي ورائدي فضاء ناسا ستيفن بوين ووارين هوبيرغ، ورائد الفضاء الروسي أندري فيديايف، عن المحطة الدولية.

وتشمل تغطية قنوات ومنصات مؤسسة دبي للإعلام لحظة وصول النيادي إلى الأرض، حيث يتوقع هبوط المركبة دراغون في مياه ساحل فلوريدا في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح الأحد الثالث من سبتمبر.

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