«دبي للإعلام» تواكب عودة النيادي بتغطية استثنائية

«دبي للإعلام» تواكب عودة النيادي بتغطية استثنائية
التاريخ
8/31/2023 7:09:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت مؤسسة دبي للإعلام عن اكتمال استعداداتها لتوفير تغطية استثنائية شاملة لعودة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي من محطة الفضاء الدولية عبر قنواتها ومنصاتها.
وتشمل التغطية بثاً تلفزيونياً مباشراً لمختلف مراحل عودة النيادي إلى الأرض، عبر قناة تلفزيون دبي وسما دبي ومنصات المؤسسة، بدءاً من انطلاق رحلة العودة التي يتوقع أن تتم في الساعة الثالثة بعد ظهر يوم غد (2 سبتمبر)، وانفصال مركبة دراغون التي تقل الطاقم CREW6 الذي يضم سلطان النيادي ورائدي فضاء ناسا ستيفن بوين ووارين هوبيرغ، ورائد الفضاء الروسي أندري فيديايف، عن المحطة الدولية.
وتشمل تغطية قنوات ومنصات مؤسسة دبي للإعلام لحظة وصول النيادي إلى الأرض، حيث يتوقع هبوط المركبة دراغون في مياه ساحل فلوريدا في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح الأحد الثالث من سبتمبر.
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