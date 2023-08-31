الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية الجابون



علق الاتحاد الأفريقي عضوية دولة الجابون به عقب الانقلاب الذي شهدته البلاد التي تقع وسط قارة أفريقيا.

وأعلن مجلس السلم و الأمن التابع للاتحاد الأفريقي مساء اليوم الخميس إدانته بشدة الاستيلاء على السلطة من جانب الجيش الذي أطاح بالرئيس على بونجو.

وعلق الاتحاد مشاركة الجابون في جميع أنشطته ومؤسساته، بأثر فوري، ولحين استعادة النظام الدستوري في البلاد.

كان الاتحاد الأفريقي قد علق عضوية النيجر قبل بضعة أسابيع بعدما استولى الجيش على مقاليد السلطة في البلاد نهاية شهر يوليو الماضي.

وكان الاتحاد علق عضوية بوركينا فاسو ومالي وغينيا، والسودان على إثر انقلابات شهدتها هذه الدول.

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي "يرفض أي استيلاء على السلطة بالقوة في الجابون".

وجاء في البيان أنه "يجب حل التحديات التي تواجه الجابون بما يتماشى مع مبادئ سيادة القانون والنظام الدستوري والديمقراطية. سلام البلاد وازدهارها وكذلك الاستقرار الإقليمي يتوقف على ذلك".

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي "يتقاسم المخاوف الجدية" بشأن الطريقة التي جرت بها الانتخابات.

ودعا إلى "حوار شامل وحقيقي" بدلا من القوة فيما يتعلق بسيادة القانون وحقوق الإنسان وإرادة شعب الجابون.

واستولى ضباط في الجيش على السلطة في الجابون أمس الأربعاء وأعلنوا إبطال نتائج الانتخابات العامة التي جرت مطلع الأسبوع بسبب عمليات تزوير.

وعين القادة العسكروين قائد الحرس الرئاسي بريس كلوتير اوليجوي نجويما، رئيسا مؤقتا للبلاد مساء أمس الأربعاء.





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