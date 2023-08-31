مصر.. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد

تضرب مصر اليوم الجمعة 3 ظواهر جوية، ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وفق صحيفة أخبار اليوم.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 26

العاصمة الإدارية 34 26

6 أكتوبر 35 26

بنهــــا 34 25

دمنهور 34 26

وادي النطرون 36 25

كفر الشيخ 34 25

المنصورة 34 25

الزقازيق 36 26

شبين الكوم 34 26

طنطا 34 25

دمياط 33 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 36 23

السويس 37 24

العريش 33 24

رفح 32 24

رأس سدر 38 23

نخل 37 20

كاترين 35 19

الطور 39 26

طابا 37 27

شرم الشيخ 40 31

الإسكندرية 31 25

العلمين الجديدة 30 24

مطروح 30 22

السلوم 30 23

سيوة 38 24

رأس غارب 40 29

الغردقة 41 30

سفاجا 40 30

مرسى علم 40 30

شلاتين 38 31

حلايب 34 30

أبو رماد 34 30

رأس حدربة 35 29

الفيوم 36 26

بني سويف 37 25

المنيا 37 23

أسيوط 39 24

سوهاج 42 25

قنا 42 27

الأقصر 43 25

أسوان 44 28

الوادي الجديد 42 26

أبوسمبل 43 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

أبوظبي 38 29

دبي 39 30

مكة المكرمة 42 30

المدينة المنورة 44 32

الرياض 42 29

المنامة 39 33

الدوحة 42 31

الكويت 45 32

دمشق 36 18

بيروت 30 26

عمان 34 19

القدس 31 19

غزة 30 24

بغداد 42 32

مسقط 35 29

صنعاء 27 16

الخرطوم 38 26

طرابلس 31 25

تونس 32 22

الجزائر 29 22

الرباط 26 17

نواكشوط 31 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 34 17

إسطنبول 30 22

إسلام آباد 37 25

نيودلهي 39 29

جاكرتا 32 24

بكين 30 21

كوالالمبور 31 24

طوكيو 34 26

أثينا 32 22

روما 29 16

باريس 23 16

مدريد 32 16

برلين 21 13

لندن 22 14

مونتريال 25 16

موسكو 27 16

نيويورك 26 17

واشنطن 27 14

أديس أبابا 21 10