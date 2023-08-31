باكستان ترفع أسعار الوقود لمدة أسبوعين

باكستان ترفع أسعار الوقود لمدة أسبوعين
التاريخ
8/31/2023 7:09:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان الخميس أن الحكومة رفعت أسعار البنزين بواقع 91ر14 روبية (حوالي 4 سنتات أمريكية) للتر ليصل سعره إلى 36ر305 روبيات، لزيادة أسعار النفط العالمية.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء من البيان، سيتم توفير الديزل في محطات الوقود بسعر 84ر311 روبية للتر حتى منتصف
سبتمبر، بزيادة قدرها 44ر18 روبية للتر.
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