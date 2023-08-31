باكستان ترفع أسعار الوقود لمدة أسبوعين

ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان الخميس أن الحكومة رفعت أسعار البنزين بواقع 91ر14 روبية (حوالي 4 سنتات أمريكية) للتر ليصل سعره إلى 36ر305 روبيات، لزيادة أسعار النفط العالمية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء من البيان، سيتم توفير الديزل في محطات الوقود بسعر 84ر311 روبية للتر حتى منتصف

سبتمبر، بزيادة قدرها 44ر18 روبية للتر.

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