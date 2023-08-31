ستاندرد اند بورز 500 يغلق منخفضاً بفعل بيانات التضخم

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا في حين ارتفع المؤشر ناسداك الخميس بعد أن عززت بيانات التضخم الأمريكية التوقعات بأن يوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تشديد السياسة النقدية مؤقتا.

وخلال الجلسة، وصل ناسداك إلى أعلى مستوياته في أربعة أسابيع بعد أن أظهر تقرير لوزارة التجارة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي، ارتفع 3.3 بالمئة في يوليو على أساس سنوي، تماشيا مع التوقعات.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 4.2 بالمئة في يوليو تموز، على أساس سنوي، وهو ما يتماشى أيضا مع التقديرات.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.16 بالمئة لينهي الجلسة عند 4507.54 نقطة. وصعد المؤشر ناسداك المجمع 0.11 بالمئة إلى 14034.97 نقطة، في حين انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 0.48 بالمئة إلى 34721.16 نقطة.

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