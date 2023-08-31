السعودية: محمد صلاح إلى الاتحاد .. انجلترا: مو ليس للبيع

انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء تفيد بانتقال النجم المصري محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي، وفي نفس الوقت تؤكد تقارير انجليزية

بقاء اللاعب في ليفربول وأنه ليس للبيع.

ووفق الحساب الرسمي لصحيفة عكاظ الرياضية على منصة إكس تويتر سابقا فإن مصادرها أكدت حسم المفاوض الاتحادي صفقة انتقال النجم المصري محمد صلاح لنادي الاتحاد، قادماً من ليفربول الإنجليزي، وسيصل اللاعب إلى جدة عبر طائرة خاصة مساء اليوم الجمعة.

من جهة أخرى أكدت صحيفة تليغراف الانجليزية

إن اتحاد جدة السعودي رفع قيمة العرض المالي لضم صلاح إلى 150 مليون جنيه استرليني وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز بهدف جذب المهاجم المصري رغم معارضة يورغن كلوب الصريحة للبيع



ووفق تليغراف لم يتلق الوسطاء الذين يعملون مع النادي أي شيء من أنفيلد لتشجيعهم على إمكانية التوصل إلى صفقة، في حين يؤكد نادي ليفربول أن صلاح ليس للبيع بحسب الصحيفة.

وأردفت: يوجد حائط خرساني يعترض الصفقة لكن هذا قد لا يمنع الاتحاد من تكثيف محاولاته لإغراء صلاح بالدوري السعودي للمحترفين بعد استهداف ثلاثة من زملائه السابقين في فريق ليفربول جوردان هندرسون وفابينيو وروبرتو فيرمينو.

وبحسب الصحيفة سيتحدث يورغن كلوب إلى الصحافة اليوم

قبل مباراة مباراة الأحد ضد أستون فيلا وسيتم سؤاله عن وضع صلاح.



وكان كلوب قد تحدث عن صاتح تالاسبوع الماضي كلوب الأسبوع الماضي

وأصر على أنه سيتم رفض أي عروض. "ليس لدينا عرض، محمد صلاح لا يزال لاعبًا في ليفربول.





وأكد الإعلامي تامر أمين التقارير السعودية بانتقال صلاح إلى اتحاد جدة بقوله :" هقول خبر وماليش دعوة بيه أنا اللى عليا هقوله وماليش دعوة تفرحوا "

وأضاف خلال برنامجه "آخر النهار" :" قضي الأمر محمد صلاح في السعودية وسيلعب لنادي اتحاد جدة، وبنسبة 99% سيتم الإعلان عن الصفقة التاريخية يوم السبت القادم، يوم السبت القادم نادي اتحاد جدة سيعلن عن صفقتين مدويتين أهمها صفقة محمد صلاح وذلك بعد مباراة الهلال مباشرة."

وتابع:" اللي خلاني شبه متأكد مصدر داخل ليفربول هو من أكد انضمام محمد صلاح لنادي اتحاد جدة السعودي".

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