النيجر يعلق أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية

النيجر يعلق أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية
التاريخ
8/31/2023 7:09:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن النظام العسكري الحاكم في النيجر مساء الخميس تعليق كافة أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة في "مناطق العمليات" العسكرية بسبب "الوضع الأمني الحالي".
وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته الإذاعة الوطنية "نظراً للوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي الجاري للقوات المسلحة النيجيرية، تبلغ الوزارة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر، بأن جميع الأنشطة و/أو التحركات في مناطق العمليات معلقة مؤقتا".
ولم تحدد الوزارة المناطق المعنية بالقرار.
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