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مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

8/31/2023 7:09:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الخميس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 33ر168 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 91ر34721 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 21ر7 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 66ر4507 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 66ر15 نقطة ، أو 1ر0% ، ليصل إلى 97ر14034 نقطة.

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