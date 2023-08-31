مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين
التاريخ
8/31/2023 7:09:33 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الخميس.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 33ر168 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 91ر34721 نقطة.
وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 21ر7 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 66ر4507 نقطة.
وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 66ر15 نقطة ، أو 1ر0% ، ليصل إلى 97ر14034 نقطة.
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