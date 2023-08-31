مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين



أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على تباين مع نهاية تعاملات يوم الخميس.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات منخفضا بمقدار 33ر168 نقطة، أو 5ر0% ، ليصل إلى 91ر34721 نقطة.

وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 21ر7 نقطة، أو 2ر0% ، ليصل إلى 66ر4507 نقطة.

وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 66ر15 نقطة ، أو 1ر0% ، ليصل إلى 97ر14034 نقطة.





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