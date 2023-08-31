تراجع أسعار القمح والذرة



انخفضت أسعار فول الصويا في مجلس شيكاجو للتجارة للجلسة الثالثة على التوالي الخميس، لكنها أنهت الشهر على ارتفاع بعد دعم من التصدير النشط في الآونة الأخيرة والمخاوف من احتمال أن يلحق الطقس الجاف الضرر بالمحاصيل، وأنهى القمح الجلسة على انخفاض تحت ضغط الإمدادات العالمية الوفيرة.

وأنهت الذرة اليوم والشهر على انخفاض بعد أن دعم هطول أمطار في توقيت جيد في وقت سابق من الموسم المحاصيل الأمريكية.

وخسرت عقود فول الصويا في مجلس شيكاغو للتجارة 18 سنتا إلى 13.68 دولاراً وثلاثة أرباع سنت للبوشل، وهو أكبر انخفاض يومي منذ 15 أغسطس. وعلى مدار الشهر، أضافت عقود فول الصويا الأكثر نشاطا 2.68 بالمئة وهو أكبر مكسب شهري منذ يونيو 2023.

وخسرت عقود القمح في مجلس شيكاغو للتجارة خمسة سنتات لتصل إلى 6.02 دولارات للبوشل بعد انخفاضها إلى 5.93 دولارات ونصف السنت، في أدنى مستوى لها منذ الأول من يونيو. وعلى مدار الشهر، انخفض عقد القمح الأكثر نشاطا 9.69 بالمئة، وهو أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر 2022.

وتراجعت الذرة سنتين ونصف إلى 4.78 دولارات وربع سنت للبوشل، متراجعة 6.58 بالمئة خلال الشهر، وهو أكبر انخفاض منذ يونيو 2023.

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