زوايا جعفرية وهاري بوتر (2)

وبما‭ ‬أنني‭ ‬أجمع‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬ووفرة‭ ‬المال‭ (‬الإشارة‭ ‬هنا‭ ‬الى‭ ‬قول‭ ‬الشاعر‭ ‬عن‭ ‬النساء‭):‬

يردن‭ ‬ثراء‭ ‬المال‭ ‬حيث‭ ‬يجدنه‭ ‬

وشرخ‭ ‬الشباب‭ ‬عندهن‭ ‬عجيب

فقد‭ ‬كان‭ ‬الاحتياط‭ ‬واجباً،‭ ‬وهكذا‭ ‬جلست‭ ‬أمام‭ ‬مدير‭ ‬التوزيع‭ ‬الذي‭ ‬أخرج‭ ‬دفاتره‭ ‬وسألني‭ ‬إن‭ ‬كنت‭ ‬أريد‭ ‬شرب‭ ‬الشاي‭ ‬‮«‬سليماني‮»‬‭ ‬أم‭ ‬بالحليب‭ ‬أم‭ ‬القهوة؟‭ ‬فضحكت‭ ‬باستخفاف‭: ‬شاي‭ ‬ماذا‭ ‬يا‭ ‬متخلف‭. ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات‭ ‬يشربون‭ ‬الشمبانيا،‭ ‬فرد‭ ‬الرجل‭ ‬علي‭ ‬بانزعاج‭: ‬هل‭ ‬تشرب‭ ‬الخمر‭ ‬يا‭ ‬أبا‭ ‬الجعافر؟‭ ‬قلت‭ ‬له‭ ‬حاشا،‭ ‬بل‭ ‬أريد‭ ‬شرب‭ ‬الشمبانيا؛‭ ‬باختصار‭ ‬كنت‭ ‬أحسب‭ ‬الشمبانيا‭ ‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬الشاي‭ ‬الأخضر،‭ ‬الذي‭ ‬سمعت‭ ‬أن‭ ‬الأغنياء‭ ‬فقط‭ ‬يشربونه‭ ‬لأنه‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬الكوليسترول‭ ‬وثاني‭ ‬أكسيد‭ ‬الديتول،‭ ‬ولكنني‭ ‬لم‭ ‬اشأ‭ ‬أن‭ ‬أبدو‭ ‬متخلفاً،‭ ‬فزعمت‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬شمبانيا‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الكحول‭ ‬فصدقني‭ ‬ذلك‭ ‬المتخلف،‭ ‬ثم‭ ‬بدأ‭ ‬يجري‭ ‬عمليات‭ ‬حسابية‭ ‬ويطلعني‭ ‬على‭ ‬تفاصيلها‭ ‬وأنا‭ ‬في‭ ‬شغل‭ ‬شاغل‭ ‬عنه‭ ‬لسببين؛‭ ‬أولهما‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يليق‭ ‬بمؤلف‭ ‬على‭ ‬وشك‭ ‬القفز‭ ‬بالزانة‭ ‬إلى‭ ‬أعلى‭ ‬السلم‭ ‬الطبقي‭ ‬أن‭ ‬يناقش‭ ‬تفاصيل‭ ‬مالية‭ ‬تافهة‭ ‬مع‭ ‬موظف‭ ‬أجير،‭ ‬وثانيهما‭ ‬أنني‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أجمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عددين‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬من‭ ‬خانة‭ ‬الآحاد،‭ ‬ولكنني‭ ‬تدخلت‭ ‬عندما‭ ‬لجأ‭ ‬إلى‭ ‬الآلة‭ ‬الحاسبة،‭ ‬لأنني‭ ‬أسيء‭ ‬الظن‭ ‬بالآلات‭ ‬الصماء‭ ‬ولم‭ ‬أتعامل‭ ‬مع‭ ‬أجهزة‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬التي‭ ‬تحشر‭ ‬في‭ ‬جوفها‭ ‬بطاقة‭ ‬فتعطيك‭ ‬المبلغ‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬تحدده،‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قرأت‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬المواطن‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬لأنه‭ ‬يسبب‭ ‬لي‭ ‬ضيقاً‭ ‬شديداً‭ ‬والذي‭ ‬أبلغه‭ ‬أحد‭ ‬تلك‭ ‬الأجهزة‭ ‬أن‭ ‬لديه‭ ‬الملايين‭ ‬فأخطأ‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬نفسه‭ ‬وذهب‭ ‬إلى‭ ‬البنك‭ ‬ليبلغهم‭ ‬بحدوث‭ ‬خطأ،‭ ‬وظللت‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬كامل‭ ‬أتعامل‭ ‬يومياً‭ ‬مع‭ ‬أجهزة‭ ‬الصراف‭ ‬الآلي‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬تخطئ‭ ‬معي‭ ‬لأغطس‭ ‬بعدها‭ ‬فلا‭ ‬يعرف‭ ‬أحد‭ ‬لي‭ ‬مكاناً‭ ‬ولو‭ ‬استعان‭ ‬بأجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬الفلسطينية‭ ‬العشرة‭.‬

ما‭ ‬علينا‭ ‬فقد‭ ‬قلت‭ ‬لصاحبي‭: ‬لا‭ ‬داعي‭ ‬للاستهبال‭ ‬وحشر‭ ‬حاسبة‭ ‬بيننا‭ ‬وأنت‭ ‬تعرف‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬اخطأت‭ ‬الحاسبة‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬إلقاء‭ ‬اللوم‭ ‬عليها‭ ‬أو‭ ‬مقاضاتها،‭ ‬فأحسب‭ ‬أموالي‭ ‬بالورقة‭ ‬والقلم‭ ‬وتأكد‭ ‬أن‭ ‬عمولتك‭ ‬عندي،‭ ‬فانشرحت‭ ‬أسارير‭ ‬الرجل‭ ‬وأكمل‭ ‬العملية‭ ‬الحسابية‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬قياسي،‭ ‬فالإنسان‭ ‬العربي‭ ‬ضعيف‭ ‬أمام‭ ‬العمولة‭ ‬والعائدات‭ ‬المتأتية‭ ‬من‭ ‬النشاط‭ ‬الطفيلي،‭ ‬ثم‭ ‬بدأ‭ ‬بكتابة‭ ‬الشيك‭ ‬فقلت‭ ‬له‭ ‬إنني‭ ‬أريد‭ ‬المبلغ‭ ‬كاشاً‭ ‬أي‭ ‬نقداً،‭ ‬حتى‭ ‬يراه‭ ‬العيال‭ ‬ويتنسموا‭ ‬عطره‭ ‬ويلعبوا‭ ‬به‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتدهور‭ ‬العلاقات‭ ‬بيننا‭ ‬عند‭ ‬زواجي‭ ‬بأخرى‭/‬أخريات‭ ‬غير‭ ‬أمهم،‭ ‬فلم‭ ‬يمانع‭ ‬الرجل‭ ‬وفتح‭ ‬الخزانة‭ ‬ومد‭ ‬يده‭ ‬ببضع‭ ‬وريقات‭ ‬نقدية‭: ‬ما‭ ‬هذا؟‭ ‬قال‭: ‬هذا‭ ‬نصيبك‭.. ‬قلت‭: ‬ثكلتك‭ ‬أمك‭ ‬وزوج‭ ‬أمك‭.. ‬تعطيني‭ ‬رقماً‭ ‬من‭ ‬خانة‭ ‬واحدة؟

وفي‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‭ ‬الأغبر‭ ‬اكتسبت‭ ‬بشرتي‭ ‬ذلك‭ ‬اللون‭ ‬الأغبر‭ ‬الذي‭ ‬حرمني‭ ‬من‭ ‬اكتساب‭ ‬مركز‭ ‬وظيفي‭ ‬أو‭ ‬اجتماعي‭ ‬لائق‭. ‬ونجحت‭ ‬بعد‭ ‬جهد‭ ‬جهيد‭ ‬في‭ ‬استرداد‭ ‬تكاليف‭ ‬طباعة‭ ‬الكتاب‭ ‬التعيس،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ذهبت‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬الحراج،‭ ‬وقدمت‭ ‬عروضاً‭ ‬مغرية‭: ‬اشتر‭ ‬كتابين‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬الثالث‭ ‬مجاناً،‭ ‬واشتر‭ ‬عشرة‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬ثمانية‭ ‬مجاناً،‭ ‬وشكوت‭ ‬حال‭ ‬كتابي‭ ‬للأستاذ‭ ‬الطيب‭ ‬صالح‭ ‬رحمه‭ ‬الله،‭ ‬فقال‭ ‬إنه‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬كاتب‭ ‬عربي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬الطبعة‭ ‬الأولى‭ ‬لأي‭ ‬كتاب،‭ ‬فقلت‭ ‬في‭ ‬سري‭: ‬أنا‭ ‬لست‭ ‬عربياً‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬أبيع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭.. ‬وهكذا‭ ‬سيداتي‭ ‬سادتي‭ ‬توقعوا‭ ‬صدور‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬زوايا‭ ‬حادة‭ ‬ Acute ‭ ‬ Angles ‮»‬‭ ‬بالإنجليزية‭ ‬للكاتب‭ ‬الإفريقي‭ ‬ج‭. ‬أ‭. (‬جيفري‭ ‬أباس‭).‬