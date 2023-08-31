نافذة فنية

الكويت‭ ‬تكرم‭ ‬عبدالرب‭ ‬إدريس‭: ‬سيقوم‭ ‬مهرجان‭ ‬الموسيقى‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الـ23‭ ‬بتكريم‭ ‬الموسيقار‭ ‬عبدالرب‭ ‬إدريس‭ ‬لتاريخه‭ ‬الفني‭ ‬الطويل‭ ‬والمؤثر‭ ‬وبصماته‭ ‬الواضحة‭ ‬في‭ ‬الفن‭ ‬الخليجي‭. ‬وسوف‭ ‬يتم‭ ‬مساء‭ ‬حفل‭ ‬التكريم‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬قصير‭ ‬عن‭ ‬مسيرته‭ ‬الفنية‭ ‬الغنية‭... ‬تكريم‭ ‬الكويت‭ ‬لـعبدالرب‭ ‬هو‭ ‬تكريم‭ ‬للفن‭ ‬الراقي‭ ‬والعطاء‭ ‬المستمر‭ ‬واعتراف‭ ‬بإسهامات‭ ‬هذا‭ ‬الفنان‭ ‬العملاق‭ ‬في‭ ‬الأغنية‭ ‬الخليجية‭ ‬منذ‭ ‬السبعينات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭.‬

ياس‭ ‬خضر‭.. ‬فنان‭ ‬كبير‭ ‬وإنسان‭ ‬محترم‭: ‬أتمنى‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬قلبي‭ ‬أن‭ ‬يتجاوز‭ ‬ياس‭ ‬خضر‭ ‬وعكته‭ ‬الصحية‭ ‬ويتماثل‭ ‬للشفاء‭. ‬تعرفت‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الفنان‭ ‬الكبير‭ ‬منذ‭ ‬السبعينات،‭ ‬وعندما‭ ‬زرت‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬الثمانينات‭ ‬رحب‭ ‬بي‭ ‬كثيرا‭ ‬وأحسن‭ ‬استقبالي‭. ‬وكان‭ ‬لديه‭ ‬آنذاك‭ ‬معرض‭ ‬سيارات‭ ‬وكانت‭ ‬اوضاعه‭ ‬المعيشية‭ ‬والفنية‭ ‬في‭ ‬أوج‭ ‬عزها‭... ‬يعد‭ ‬ياس‭ ‬خضر‭ ‬صاحب‭ ‬فن‭ ‬راق‭ ‬وذا‭ ‬خلق‭ ‬وتواضع‭ ‬عاليين‭ ‬ويصلح‭ ‬لأن‭ ‬يكون‭ ‬درسا‭ ‬للأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

طلاق‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭: (‬ربنا‭ ‬ينتقم‭ ‬منك‭) ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬كتبته‭ ‬مصممة‭ ‬الازياء‭ ‬وطليقة‭ ‬أحمد‭ ‬سعد‭ ‬وأم‭ ‬طفليه‭ ‬علياء‭ ‬بسيوني‭ ‬بعد‭ ‬زواج‭ ‬استمر‭ ‬عامين‭. ‬وأكدت‭ ‬علياء‭ ‬أن‭ ‬الطلاق‭ ‬تم‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬رغبته‭... ‬ليس‭ ‬مستبعدا‭ ‬ان‭ ‬يلاقي‭ ‬سعد‭ ‬واحدة‭ ‬أخرى‭ ‬تتزوجه،‭ ‬فشهرته‭ ‬حاليا‭ ‬طاغية‭ ‬وتغري‭ ‬بعض‭ ‬البنات‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬النهاية‭ ‬المعروفة‭.‬

كلام‭ ‬لمن‭ ‬يضرب‭ ‬زوجته‭ ‬أمام‭ ‬أطفالهما‭: ‬قالت‭ ‬المطربة‭ ‬أنغام‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬قريب‭ ‬لها‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أغفر‭ ‬لوالدي‭ ‬عندما‭ ‬ضرب‭ ‬أمي‭ ‬أمام‭ ‬عيني‭ ‬وأنا‭ ‬طفلة‮»‬،‭ ‬وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تحب‭ ‬الفراق‭ ‬وتخاف‭ ‬منه‭... ‬أيها‭ ‬الأب،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تعلم‭ ‬بأن‭ ‬اطفالك‭ ‬يحبون‭ ‬امهاتهم‭ ‬كثيراً‭ ‬وعندما‭ ‬يرونك‭ ‬تمد‭ ‬يدك‭ ‬عليها‭ ‬فسوف‭ ‬يكرهونك‭ ‬مدى‭ ‬الحياة،‭ ‬هذا‭ ‬امر‭ ‬مفروغ‭ ‬منه‭. ‬الزوج‭ ‬العاقل‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يعرف‭ ‬كيف‭ ‬يعامل‭ ‬زوجته‭ ‬بالحسنى،‭ ‬نعم‭ ‬هناك‭ ‬مشاكل‭ ‬تحدث‭ ‬ولكن‭ ‬‮«‬مد‭ ‬اليد‮»‬‭ ‬يعتبر‭ ‬اسلوبا‭ ‬همجيا‭ ‬وليس‭ ‬حلا‭. ‬وانت‭ ‬الخسران‭.‬

العدل‭ ‬فوق‭ ‬الجميع‭: ‬بفضل‭ ‬مسلسل‭ (‬سفاح‭ ‬الجيزه‭) ‬في‭ ‬حلقته‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬شاهد‭ ‬انتشر‭ ‬موال‭ ‬قديم‭ ‬استخدم‭ ‬في‭ ‬تتر‭ ‬المسلسل‭ ‬بعنوان‭ (‬العدل‭ ‬فوق‭) ‬لمطربة‭ ‬راحلة‭ ‬من‭ ‬الإسكندرية‭ ‬اسمها‭ ‬بدريه‭ ‬السيد‭ ‬والشهيرة‭ ‬ببداره،‭ ‬وهي‭ ‬مطربة‭ ‬شعبية‭ ‬توفيت‭ ‬عام‭ ‬1985‭. ‬واشتعلت‭ ‬محركات‭ ‬البحث‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الموال‭ ‬الذي‭ ‬يقول‭: (‬العدل‭ ‬فوق‭ ‬الجميع‭ ‬وبيعشقه‭ ‬المخلوق،‭ ‬وابن‭ ‬الغفير‭ ‬والوزير‭ ‬من‭ ‬التراب‭ ‬مخلوق،‭ ‬يا‭ ‬عبد‭ ‬توب‭ ‬عن‭ ‬ذنوبك‭ ‬وخاف‭ ‬من‭ ‬الخلاق،‭ ‬ده‭ ‬إللي‭ ‬يخاف‭ ‬ربنا‭ ‬ميخوفوش‭ ‬مخلوق‭)... ‬النص‭ ‬الغنائي‭ ‬الجيد‭ ‬يعيش‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭.‬

حكايات‭ ‬فنية‭ ‬بحرينية‭ (‬كيف‭ ‬ولدت‭ ‬فكرة‭ ‬برنامج‭ ‬أسطوانة‭ ‬بحرينية‭): ‬عندما‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬دعتني‭ ‬إحدى‭ ‬الشخصيات‭ ‬القطرية‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬اكن‭ ‬على‭ ‬معرفة‭ ‬سابقة‭ ‬بها‭. ‬وعندما‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬ضيافة‭ ‬هذا‭ ‬الرجل‭ ‬قال‭ ‬انه‭ ‬استمع‭ ‬إلي‭ ‬وأنا‭ ‬اتحدث‭ ‬عبر‭ ‬إذاعة‭ ‬صوت‭ ‬الخليج‭ ‬عن‭ ‬معشوقه‭ ‬ضاحي‭ ‬بن‭ ‬وليد‭. ‬لكنني‭ ‬فوجئت‭ ‬بأنه‭ ‬لم‭ ‬يسأل‭ ‬عن‭ ‬ضاحي‭ ‬بل‭ ‬راح‭ ‬يسألني‭ ‬عن‭ ‬المطربين‭ ‬البحرينيين‭ ‬الاوائل‭ ‬وبالتحديد‭ ‬عن‭ ‬مطربي‭ ‬الاسطوانات‭ ‬من‭ ‬البحرين،‭ ‬وأوضح‭ ‬بأنه‭ ‬تربى‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاغنيات‭ ‬منذ‭ ‬نعومة‭ ‬أظافره‭ ‬لكون‭ ‬والده‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬هؤلاء‭ ‬المطربين‭. ‬وطوال‭ ‬الوقت‭ ‬ظل‭ ‬يسألني‭ ‬عن‭ ‬مطربي‭ ‬الاسطوانات‭ ‬البحرينيين‭. ‬ونشطت‭ ‬ذاكرتي‭ ‬لكوني‭ ‬أيضا‭ ‬من‭ ‬محبي‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬وبدأت‭ ‬اسأل‭ ‬نفسي‭: ‬لماذا‭ ‬لم‭ ‬نعطهم‭ ‬حقهم‭ ‬من‭ ‬الاهتمام‭ ‬لا‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬ولا‭ ‬بعد‭ ‬رحيلهم؟‭! ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬اختمرت‭ ‬الفكرة‭ ‬في‭ ‬ذهني‭. ‬وأخيرا‭ ‬ولدت‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬أسطوانة‭ ‬بحرينية‭. ‬وقد‭ ‬سهل‭ ‬علي‭ ‬إنجاز‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬تواجد‭ ‬الوزير‭ ‬الحالي‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬وأخي‭ ‬وصديقي‭ ‬مدير‭ ‬إذاعة‭ ‬البحرين‭ ‬يونس‭ ‬سلمان‭. ‬وتعود‭ ‬عوامل‭ ‬نجاح‭ ‬البرنامج‭ ‬إلى‭ ‬اهتمام‭ ‬إذاعة‭ ‬البحرين‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬بعده‭ ‬تقدير‭ ‬المستمعين‭ ‬لجهودي‭ ‬في‭ ‬توثيق‭ ‬الأغنية‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬حقبة‭ ‬الأسطوانات‭. ‬أشعر‭ ‬بسعادة‭ ‬بالغة‭ ‬لهذا‭ ‬التقدير‭ ‬الذي‭ ‬بث‭ ‬الروح‭ ‬فيني‭. ‬أتقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬للجميع‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التشجيع‭ ‬والمحبة،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬اكون‭ ‬عند‭ ‬حسن‭ ‬ظنهم‭.‬

من‭ ‬جماليات‭ ‬النصوص‭ ‬الغنائية‭: ‬موال‭ ‬في‭ ‬البحر‭ (‬لم‭ ‬فتكم‭) ‬تأليف‭ ‬سعيد‭ ‬عبده‭ ‬الحان‭ ‬وغناء‭ ‬محمد‭ ‬عبدالوهاب‭.‬

في‭ ‬البحر‭ ‬لم‭ ‬فتكم‭ ‬في‭ ‬البر‭ ‬فتوني

بالتبر‭ ‬لم‭ ‬بعتكم‭ ‬بالتبن‭ ‬بعتوني

انا‭ ‬كنت‭ ‬ورده‭ ‬في‭ ‬بستاني‭ ‬قطفتوني

وكنت‭ ‬شمعه‭ ‬جوه‭ ‬البيت‭ ‬طفيتوني

لو‭ ‬عدت‭ ‬دي‭ ‬المره‭ ‬هاتوا‭ ‬المر‭ ‬واسقوني