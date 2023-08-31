نافذة فنية
التاريخ
8/31/2023 7:07:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) طرائف فيفي عبده: ردت على سبب تواجدها الدائم في الساحل الشمالي قائلة انها تتردد عليه من ايام لما كان فيه فئران ومهجور... فيفي عبده إنسانة عفوية وخفيفة الدم.
الكويت تكرم عبدالرب إدريس: سيقوم مهرجان الموسيقى في دورته الـ23 بتكريم الموسيقار عبدالرب إدريس لتاريخه الفني الطويل والمؤثر وبصماته الواضحة في الفن الخليجي. وسوف يتم مساء حفل التكريم عرض فيلم قصير عن مسيرته الفنية الغنية... تكريم الكويت لـعبدالرب هو تكريم للفن الراقي والعطاء المستمر واعتراف بإسهامات هذا الفنان العملاق في الأغنية الخليجية منذ السبعينات من القرن الماضي.
ياس خضر.. فنان كبير وإنسان محترم: أتمنى من كل قلبي أن يتجاوز ياس خضر وعكته الصحية ويتماثل للشفاء. تعرفت على هذا الفنان الكبير منذ السبعينات، وعندما زرت بغداد في الثمانينات رحب بي كثيرا وأحسن استقبالي. وكان لديه آنذاك معرض سيارات وكانت اوضاعه المعيشية والفنية في أوج عزها... يعد ياس خضر صاحب فن راق وذا خلق وتواضع عاليين ويصلح لأن يكون درسا للأجيال القادمة.
طلاق للمرة الرابعة: (ربنا ينتقم منك) هذا ما كتبته مصممة الازياء وطليقة أحمد سعد وأم طفليه علياء بسيوني بعد زواج استمر عامين. وأكدت علياء أن الطلاق تم بناء على رغبته... ليس مستبعدا ان يلاقي سعد واحدة أخرى تتزوجه، فشهرته حاليا طاغية وتغري بعض البنات بغض النظر عن النهاية المعروفة.
كلام لمن يضرب زوجته أمام أطفالهما: قالت المطربة أنغام في لقاء قريب لها: «لا أستطيع أن أغفر لوالدي عندما ضرب أمي أمام عيني وأنا طفلة»، وأضافت أنها لا تحب الفراق وتخاف منه... أيها الأب، يجب أن تعلم بأن اطفالك يحبون امهاتهم كثيراً وعندما يرونك تمد يدك عليها فسوف يكرهونك مدى الحياة، هذا امر مفروغ منه. الزوج العاقل هو من يعرف كيف يعامل زوجته بالحسنى، نعم هناك مشاكل تحدث ولكن «مد اليد» يعتبر اسلوبا همجيا وليس حلا. وانت الخسران.
العدل فوق الجميع: بفضل مسلسل (سفاح الجيزه) في حلقته الأولى على منصة شاهد انتشر موال قديم استخدم في تتر المسلسل بعنوان (العدل فوق) لمطربة راحلة من الإسكندرية اسمها بدريه السيد والشهيرة ببداره، وهي مطربة شعبية توفيت عام 1985. واشتعلت محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن هذا الموال الذي يقول: (العدل فوق الجميع وبيعشقه المخلوق، وابن الغفير والوزير من التراب مخلوق، يا عبد توب عن ذنوبك وخاف من الخلاق، ده إللي يخاف ربنا ميخوفوش مخلوق)... النص الغنائي الجيد يعيش مدة طويلة.
حكايات فنية بحرينية (كيف ولدت فكرة برنامج أسطوانة بحرينية): عندما كنت في قطر دعتني إحدى الشخصيات القطرية التي لم اكن على معرفة سابقة بها. وعندما كنت في ضيافة هذا الرجل قال انه استمع إلي وأنا اتحدث عبر إذاعة صوت الخليج عن معشوقه ضاحي بن وليد. لكنني فوجئت بأنه لم يسأل عن ضاحي بل راح يسألني عن المطربين البحرينيين الاوائل وبالتحديد عن مطربي الاسطوانات من البحرين، وأوضح بأنه تربى على هذه الاغنيات منذ نعومة أظافره لكون والده من محبي هؤلاء المطربين. وطوال الوقت ظل يسألني عن مطربي الاسطوانات البحرينيين. ونشطت ذاكرتي لكوني أيضا من محبي تلك الفترة، وبدأت اسأل نفسي: لماذا لم نعطهم حقهم من الاهتمام لا في حياتهم ولا بعد رحيلهم؟! ومنذ ذلك الوقت اختمرت الفكرة في ذهني. وأخيرا ولدت هذه الفكرة عبر برنامج أسطوانة بحرينية. وقد سهل علي إنجاز هذا البرنامج تواجد الوزير الحالي حفظه الله وأخي وصديقي مدير إذاعة البحرين يونس سلمان. وتعود عوامل نجاح البرنامج إلى اهتمام إذاعة البحرين به في المقام الأول، الذي يأتي بعده تقدير المستمعين لجهودي في توثيق الأغنية البحرينية في حقبة الأسطوانات. أشعر بسعادة بالغة لهذا التقدير الذي بث الروح فيني. أتقدم بالشكر الجزيل للجميع على هذا التشجيع والمحبة، وأتمنى أن اكون عند حسن ظنهم.
من جماليات النصوص الغنائية: موال في البحر (لم فتكم) تأليف سعيد عبده الحان وغناء محمد عبدالوهاب.
في البحر لم فتكم في البر فتوني
بالتبر لم بعتكم بالتبن بعتوني
انا كنت ورده في بستاني قطفتوني
وكنت شمعه جوه البيت طفيتوني
لو عدت دي المره هاتوا المر واسقوني
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