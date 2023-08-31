«مصطفى الآغا».. في الذكاء الاصطناعي

مع‭ ‬بداية‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬وانتهاء‭ ‬مدة‭ ‬القرار‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬بشأن‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الظهيرة‭.. ‬نود‭ ‬الإشارة‭ ‬والإشادة‭ ‬بهذا‭ ‬القرار‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬حالات‭ ‬للإجهاد‭ ‬وضربات‭ ‬الشمس،‭ ‬كما‭ ‬كنا‭ ‬نشهده‭ ‬في‭ ‬السابق‭.. ‬ربما‭ ‬يراها‭ ‬البعض‭ ‬قرارات‭ ‬اعتيادية‭.. ‬ولكنها‭ ‬ذات‭ ‬نتائج‭ ‬إنسانية‭ ‬وعمالية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

للعلم‭ ‬فقط‭:‬

مع‭ ‬تكرار‭ ‬شكاوى‭ ‬بعض‭ ‬عمال‭ ‬بعض‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬بسبب‭ ‬توقف‭ ‬صرف‭ ‬رواتبهم‭ ‬مدة‭ ‬خمسة‭ ‬شهور،‭ ‬والبعض‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬سنة‭ ‬كاملة‭.. ‬ألا‭ ‬يوجد‭ ‬لدينا‭ ‬نظام‭ ‬لرصد‭ ‬تأخير‭ ‬صرف‭ ‬الرواتب‭ ‬شهريا،‭ ‬وتفعيل‭ ‬آلية‭ ‬تقديم‭ ‬الشكاوى‭ ‬العمالية‭ ‬والرقابة‭ ‬الرسمية،‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬تراكمها،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬استفحال‭ ‬المشاكل‭ ‬وغيرها‭.. ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬الإساءة‭ ‬للمنظومة‭ ‬العمالية‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬التي‭ ‬نفتخر‭ ‬ونعتز‭ ‬بتطور‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭..‬؟؟

‮«‬مصطفى‭ ‬الأغا‮»‬‭.. ‬في‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭:‬

‮«‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‮»‬‭ ‬تم‭ ‬عمله‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خير‭ ‬البشرية‭ ‬وتطور‭ ‬العمل،‭ ‬ولكن‭ ‬كعادة‭ ‬بعض‭ ‬الناس‭ ‬والمحتالين،‭ ‬فإنهم‭ ‬يستغلون‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬النصب‭ ‬والخديعة‭.. ‬وقد‭ ‬تابع‭ ‬أهل‭ ‬الفن‭ ‬منذ‭ ‬فترة،‭ ‬بالصوت‭ ‬والصورة‭ ‬الممثل‭ ‬المصري‭ ‬الراحل‭ ‬‮«‬طلعت‭ ‬زكريا‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬مثل‭ ‬دور‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬طباخ‭ ‬الرئيس‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬موته،‭ ‬ويتهم‭ ‬فنانا‭ ‬آخر‭ ‬معروفا،‭ ‬ويطالب‭ ‬بالانتقام‭ ‬له‭ ‬ومحاكمة‭ ‬المتسبب‭ ‬في‭ ‬قتله‭. ‬

وبالأمس‭ ‬فوجئ‭ ‬المذيع‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬قناة‭ (‬إم‭ ‬بي‭ ‬سي‭) ‬الأستاذ‭ ‬‮«‬مصطفى‭ ‬الآغا‮»‬‭ ‬بوجود‭ ‬صوته‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬تجاري‭ ‬متداول‭ ‬عن‭ ‬منتج‭ ‬طبي‭ ‬لعلاج‭ ‬المفاصل،‭ ‬وقد‭ ‬نفى‭ ‬الآغا‭ ‬أي‭ ‬علاقة‭ ‬له‭ ‬بالإعلان،‭ ‬كما‭ ‬اكتشف‭ ‬أن‭ ‬المنتج‭ ‬غير‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الإماراتية،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الذي‭ ‬وصفه‭ ‬بأنه‭ ‬سلاح‭ ‬ذو‭ ‬حدين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬القوانين‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬شديدة‭ ‬جدا‭.‬

جرائم‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬تطور‭ ‬خطير‭ ‬على‭ ‬البشرية،‭ ‬وعلى‭ ‬الثقافة‭ ‬العامة‭ ‬للناس،‭ ‬لأنها‭ ‬تقدم‭ ‬الأمور‭ ‬وتعرض‭ ‬المعلومات‭ ‬بالصوت‭ ‬والصورة،‭ ‬وبشكل‭ ‬لا‭ ‬يخيل‭ ‬لأحد‭ ‬أنها‭ ‬مزورة‭ ‬ومزيفة،‭ ‬وطريقة‭ ‬مبتكرة‭ ‬ومتقدمة‭ ‬من‭ ‬طرق‭ ‬الاحتيال‭ ‬الذكية‭.‬

ولربما‭ ‬تابع‭ ‬الجميع‭ ‬تحذير‭ ‬مفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬سلبية‭ ‬وكارثية‭ ‬قد‭ ‬يتسبب‭ ‬بها‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي،‭ ‬كما‭ ‬حذر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬بأن‭ ‬عدم‭ ‬التوازن‭ ‬في‭ ‬استثمار‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬سيتسبب‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬البطالة‭ ‬وتقليص‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬والوظائف،‭ ‬بجانب‭ ‬التجاوز‭ ‬في‭ ‬استخدامه‭ ‬للأغراض‭ ‬العسكرية،‭ ‬مما‭ ‬يشكل‭ ‬خطرا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬البشرية،‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتضمنه‭ ‬ويقوم‭ ‬به‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬الحروب‭ ‬والصراعات‭ ‬والنزاعات‭.‬

ملاحظة‭ ‬واجبة‭:‬

لا‭ ‬تزال‭ ‬آلية‭ ‬نظام‭ ‬الأقساط‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬‮«‬السكن‭ ‬الاجتماعي‮»‬‭ ‬تشكل‭ ‬هاجسا‭ ‬عند‭ ‬الناس،‭ ‬بسبب‭ ‬التصاعد‭ ‬الدوري‭ ‬للقسط‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬زيادة‭ ‬الراتب‭ ‬أو‭ ‬العلاوة‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬أمر‭ ‬آخر‭.. ‬فهل‭ ‬من‭ ‬مراجعة‭ ‬آلية‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأوضاع‭ ‬التي‭ ‬يعيشها‭ ‬الناس‭..‬؟؟‭ ‬

آخر‭ ‬السطر‭:‬

تداول‭ ‬الناس‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لـ«امرأة‮»‬‭ ‬تحاول‭ ‬فتح‭ ‬أبواب‭ ‬السيارات‭ ‬وسرقتها،‭ ‬قرب‭ ‬المنازل‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬المدن‭ ‬الإسكانية‭ ‬الحديثة،‭ ‬بسبب‭ ‬نسيان‭ ‬البعض‭ ‬سياراتهم‭ ‬مفتوحة،‭ ‬والاعتماد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬الكاميرات‭ ‬المنزلية‭ ‬سيردع‭ ‬ويخيف‭ ‬‮«‬الحرامية‮»‬‭.. ‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬المحافظات‭ ‬والجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بتكثيف‭ ‬توعية‭ ‬الناس‭ ‬بشأن‭ ‬هكذا‭ ‬ممارسات‭. ‬