«مصطفى الآغا».. في الذكاء الاصطناعي

«مصطفى الآغا».. في الذكاء الاصطناعي
التاريخ
8/31/2023 7:07:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ** أول السطر:
مع بداية شهر سبتمبر وانتهاء مدة القرار الصادر عن وزير العمل بشأن حظر العمل في فترة الظهيرة.. نود الإشارة والإشادة بهذا القرار الذي أسهم في عدم وجود حالات للإجهاد وضربات الشمس، كما كنا نشهده في السابق.. ربما يراها البعض قرارات اعتيادية.. ولكنها ذات نتائج إنسانية وعمالية لمملكة البحرين.
للعلم فقط:
مع تكرار شكاوى بعض عمال بعض الشركات والمؤسسات بسبب توقف صرف رواتبهم مدة خمسة شهور، والبعض يصل إلى سنة كاملة.. ألا يوجد لدينا نظام لرصد تأخير صرف الرواتب شهريا، وتفعيل آلية تقديم الشكاوى العمالية والرقابة الرسمية، بدلا من تراكمها، ومن ثم استفحال المشاكل وغيرها.. ومن ثم الإساءة للمنظومة العمالية في بلادنا التي نفتخر ونعتز بتطور جهودها في دعم حقوق العمال..؟؟
«مصطفى الأغا».. في الذكاء الاصطناعي:
«الذكاء الاصطناعي» تم عمله من أجل خير البشرية وتطور العمل، ولكن كعادة بعض الناس والمحتالين، فإنهم يستغلون كل ما هو جديد من أجل النصب والخديعة.. وقد تابع أهل الفن منذ فترة، بالصوت والصورة الممثل المصري الراحل «طلعت زكريا» والذي مثل دور البطولة في فيلم «طباخ الرئيس»، وهو يتحدث عن سبب موته، ويتهم فنانا آخر معروفا، ويطالب بالانتقام له ومحاكمة المتسبب في قتله.
وبالأمس فوجئ المذيع الرياضي في قناة (إم بي سي) الأستاذ «مصطفى الآغا» بوجود صوته في إعلان تجاري متداول عن منتج طبي لعلاج المفاصل، وقد نفى الآغا أي علاقة له بالإعلان، كما اكتشف أن المنتج غير موجود في الأسواق الإماراتية، داعيا إلى توخي الحذر من خطورة الذكاء الاصطناعي الذي وصفه بأنه سلاح ذو حدين، مؤكدا أن القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة شديدة جدا.
جرائم الذكاء الاصطناعي تطور خطير على البشرية، وعلى الثقافة العامة للناس، لأنها تقدم الأمور وتعرض المعلومات بالصوت والصورة، وبشكل لا يخيل لأحد أنها مزورة ومزيفة، وطريقة مبتكرة ومتقدمة من طرق الاحتيال الذكية.
ولربما تابع الجميع تحذير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من آثار سلبية وكارثية قد يتسبب بها الذكاء الاصطناعي، كما حذر الكثير من الاقتصاديين بأن عدم التوازن في استثمار الذكاء الاصطناعي سيتسبب في زيادة البطالة وتقليص فرص العمل والوظائف، بجانب التجاوز في استخدامه للأغراض العسكرية، مما يشكل خطرا كبيرا على مستقبل البشرية، نظرا لما يمكن أن يتضمنه ويقوم به الذكاء الاصطناعي في الحروب والصراعات والنزاعات.
ملاحظة واجبة:
لا تزال آلية نظام الأقساط في خدمة «السكن الاجتماعي» تشكل هاجسا عند الناس، بسبب التصاعد الدوري للقسط في حال زيادة الراتب أو العلاوة أو أي أمر آخر.. فهل من مراجعة آلية النظام في ظل الأوضاع التي يعيشها الناس..؟؟
آخر السطر:
تداول الناس مقطع فيديو لـ«امرأة» تحاول فتح أبواب السيارات وسرقتها، قرب المنازل في إحدى المدن الإسكانية الحديثة، بسبب نسيان البعض سياراتهم مفتوحة، والاعتماد على أن وجود الكاميرات المنزلية سيردع ويخيف «الحرامية».. نأمل أن تقوم المحافظات والجهات المختصة بتكثيف توعية الناس بشأن هكذا ممارسات.
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