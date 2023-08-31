دراسة تحذر من تأخر نمو الأطفال بسبب الهواتف والأجهزة اللوحية
التاريخ
8/31/2023 7:07:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت دراسة علمية جديدة عن مخاطر يتعرض لها الأطفال جراء استخدامهم الهواتف أو الأجهزة اللوحية ساعات طويلة. وخلصت الدراسة التي أجريت على 7097 طفلاً، ونشرتها مجلة «جاما» لطب الأطفال، إلى أن قضاء ما بين ساعة و 4 ساعات من الوقت أمام الشاشات يومياً للأطفال الذين يبلغون من العمر عاماً واحداً، يرتبط بزيادة مخاطر تأخّر النمو في التواصل، والمهارات الحركية الدقيقة، وحل المشاكل، والمهارات الشخصيّة، والاجتماعيّة بحلول عمر العامين. وقال الأستاذ المساعد بطب الأطفال في جامعة «كاليفورنيا» بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، الدكتور جيسون ناجاتا: إنها «دراسة مهمة لأنها تحتوي على عينة كبيرة جداً من الأطفال الذين تمت متابعتهم لعدة أعوام»، وفقاً لشبكة «سي إن إن». ووفقاً للشبكة، فإن الأطفال وأمهاتهم كانوا جزءاً من دراسة في اليابان.
وقاست الدراسة عدد الساعات التي تعرّض لها الأطفال للشاشات يومياً في عمر عام واحد، وكيفية أدائهم في عديد من المجالات التنموية؛ مثل مهارات الاتصال، والمهارات الحركية الدقيقة، والمهارات الشخصية، والاجتماعية، ومهارات حل المشاكل عندما بلغوا الثانية والرابعة من العمر. وبعد بلوغ الأطفال عامهم الثاني «كان أولئك الذين قضوا ما يصل إلى 4 ساعات من الوقت أمام الشاشات يومياً أكثر عرضة لتأخر نمو مهارات الاتصال، وحل المشاكل بـ 3 مرّات». وكان الأطفال الذين أمضوا 4 ساعات أو أكثر أمام الشاشات أكثر عرضة لامتلاك مهارات اتصال متأخرة بـ 4 , 78 مرات، وأكثر عرضة لامتلاك مهارات حركية دقيقة دون المستوى بـ 1 , 74 مرة، وأكثر عرضة لامتلاك مهارات شخصية واجتماعية متأخرة بمرتين بحلول عمر العامين، وفقاً للدراسة.
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