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دراسة تحذر من تأخر نمو الأطفال بسبب الهواتف والأجهزة اللوحية

8/31/2023 7:07:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬علمية‭ ‬جديدة‭ ‬عن‭ ‬مخاطر‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬الأطفال‭ ‬جراء‭ ‬استخدامهم‭ ‬الهواتف‭ ‬أو‭ ‬الأجهزة‭ ‬اللوحية‭ ‬ساعات‭ ‬طويلة‭. ‬وخلصت‭ ‬الدراسة‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬على‭ ‬7097‭ ‬طفلاً،‭ ‬ونشرتها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬جاما‮»‬‭ ‬لطب‭ ‬الأطفال،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قضاء‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬ساعة‭ ‬و‭ ‬4‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬أمام‭ ‬الشاشات‭ ‬يومياً‭ ‬للأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يبلغون‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬عاماً‭ ‬واحداً،‭ ‬يرتبط‭ ‬بزيادة‭ ‬مخاطر‭ ‬تأخّر‭ ‬النمو‭ ‬في‭ ‬التواصل،‭ ‬والمهارات‭ ‬الحركية‭ ‬الدقيقة،‭ ‬وحل‭ ‬المشاكل،‭ ‬والمهارات‭ ‬الشخصيّة،‭ ‬والاجتماعيّة‭ ‬بحلول‭ ‬عمر‭ ‬العامين‭. ‬وقال‭ ‬الأستاذ‭ ‬المساعد‭ ‬بطب‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬‮«‬كاليفورنيا‮»‬‭ ‬بمدينة‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬الأمريكية،‭ ‬الدكتور‭ ‬جيسون‭ ‬ناجاتا‭: ‬إنها‭ ‬‮«‬دراسة‭ ‬مهمة‭ ‬لأنها‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬عينة‭ ‬كبيرة‭ ‬جداً‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬تمت‭ ‬متابعتهم‭ ‬لعدة‭ ‬أعوام‮»‬،‭ ‬وفقاً‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭. ‬ووفقاً‭ ‬للشبكة،‭ ‬فإن‭ ‬الأطفال‭ ‬وأمهاتهم‭ ‬كانوا‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬دراسة‭ ‬في‭ ‬اليابان‭.
‬وقاست‭ ‬الدراسة‭ ‬عدد‭ ‬الساعات‭ ‬التي‭ ‬تعرّض‭ ‬لها‭ ‬الأطفال‭ ‬للشاشات‭ ‬يومياً‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬عام‭ ‬واحد،‭ ‬وكيفية‭ ‬أدائهم‭ ‬في‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬التنموية؛‭ ‬مثل‭ ‬مهارات‭ ‬الاتصال،‭ ‬والمهارات‭ ‬الحركية‭ ‬الدقيقة،‭ ‬والمهارات‭ ‬الشخصية،‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬ومهارات‭ ‬حل‭ ‬المشاكل‭ ‬عندما‭ ‬بلغوا‭ ‬الثانية‭ ‬والرابعة‭ ‬من‭ ‬العمر‭. ‬وبعد‭ ‬بلوغ‭ ‬الأطفال‭ ‬عامهم‭ ‬الثاني‭ ‬‮«‬كان‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬قضوا‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬أمام‭ ‬الشاشات‭ ‬يومياً‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لتأخر‭ ‬نمو‭ ‬مهارات‭ ‬الاتصال،‭ ‬وحل‭ ‬المشاكل‭ ‬بـ‭ ‬3‭ ‬مرّات‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬أمضوا‭ ‬4‭ ‬ساعات‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬أمام‭ ‬الشاشات‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لامتلاك‭ ‬مهارات‭ ‬اتصال‭ ‬متأخرة‭ ‬بـ‭ ‬4 , 78‭ ‬مرات،‭ ‬وأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لامتلاك‭ ‬مهارات‭ ‬حركية‭ ‬دقيقة‭ ‬دون‭ ‬المستوى‭ ‬بـ‭ ‬1 , 74‭ ‬مرة،‭ ‬وأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لامتلاك‭ ‬مهارات‭ ‬شخصية‭ ‬واجتماعية‭ ‬متأخرة‭ ‬بمرتين‭ ‬بحلول‭ ‬عمر‭ ‬العامين،‭ ‬وفقاً‭ ‬للدراسة‭.‬

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