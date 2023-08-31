73 قتيلًا على الأقلّ بحريق في مبنى بوسط جوهانسبرغ

73 قتيلًا على الأقلّ بحريق في مبنى بوسط جوهانسبرغ
التاريخ
8/31/2023 7:07:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قضى 73 شخصًا على الأقلّ بينهم أطفال في حريق اندلع في مبنى مؤلف من خمسة طوابق في وسط جوهانسبرغ ليل الأربعاء الخميس، حسبما أفاد جهاز الطوارئ في المدينة. وتُصنّف هذه الكارثة، التي وصفها رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا بأنها «مأساة كبيرة»، من بين حرائق المباني الأكثر فتكًا منذ 20 عامًا على الأقلّ، بحيث تجاوز عدد الضحايا عدد القتلى في حريق برج غرينفيل (72 قتيلًا) المؤلف من 24 طابقًا والذي وقع في يونيو 2017 في لندن. لم تتّضح بعد أسباب الحريق في المبنى الواقع في وسط جوهانسبرغ، لكن العضو في لجنة السلامة العامة في مجلس بلدية المدينة مغسيني تشواكو قدّر أن تكون شموع مشتعلة وراء اندلاع الحريق. وقال تشواكو: «داخل المبنى نفسه، كان هناك باب (أمن) مغلق ولم يتمكّن الناس من الخروج»، مضيفًا: «عُثر على العديد من الجثث المحترقة خلف هذا الباب». والتهم الحريق، وهو الأسوأ في جنوب إفريقيا مبنى من خمسة طوابق في حيّ فقير كان يشكل منطقة أعمال في المركز الاقتصادي بجنوب إفريقيا. وقال الناطق باسم جهاز الطوارئ في جوهانسبرغ روبرت مولودزي «هناك حتى الآن 73 قتيلًا و52 شخصًا مصابون بجروح طفيفة نقلوا إلى مستشفيات مختلفة».
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