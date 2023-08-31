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73 قتيلًا على الأقلّ بحريق في مبنى بوسط جوهانسبرغ

8/31/2023 7:07:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قضى‭ ‬73‭ ‬شخصًا‭ ‬على‭ ‬الأقلّ‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬في‭ ‬حريق‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬مؤلف‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬طوابق‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬جوهانسبرغ‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭ ‬الخميس،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬جهاز‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬المدينة‭. ‬وتُصنّف‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة،‭ ‬التي‭ ‬وصفها‭ ‬رئيس‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬سيريل‭ ‬رامابوزا‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬مأساة‭ ‬كبيرة‮»‬،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬حرائق‭ ‬المباني‭ ‬الأكثر‭ ‬فتكًا‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬الأقلّ،‭ ‬بحيث‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬الضحايا‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬حريق‭ ‬برج‭ ‬غرينفيل‭ (‬72‭ ‬قتيلًا‭) ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬طابقًا‭ ‬والذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬2017‭ ‬في‭ ‬لندن‭. ‬لم‭ ‬تتّضح‭ ‬بعد‭ ‬أسباب‭ ‬الحريق‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬جوهانسبرغ،‭ ‬لكن‭ ‬العضو‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬بلدية‭ ‬المدينة‭ ‬مغسيني‭ ‬تشواكو‭ ‬قدّر‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬شموع‭ ‬مشتعلة‭ ‬وراء‭ ‬اندلاع‭ ‬الحريق‭. ‬وقال‭ ‬تشواكو‭: ‬‮«‬داخل‭ ‬المبنى‭ ‬نفسه،‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬باب‭ (‬أمن‭) ‬مغلق‭ ‬ولم‭ ‬يتمكّن‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬الخروج‮»‬،‭ ‬مضيفًا‭: ‬‮«‬عُثر‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجثث‭ ‬المحترقة‭ ‬خلف‭ ‬هذا‭ ‬الباب‮»‬‭. ‬والتهم‭ ‬الحريق،‭ ‬وهو‭ ‬الأسوأ‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬مبنى‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬طوابق‭ ‬في‭ ‬حيّ‭ ‬فقير‭ ‬كان‭ ‬يشكل‭ ‬منطقة‭ ‬أعمال‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بجنوب‭ ‬إفريقيا‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬جهاز‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬جوهانسبرغ‭ ‬روبرت‭ ‬مولودزي‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬73‭ ‬قتيلًا‭ ‬و52‭ ‬شخصًا‭ ‬مصابون‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭ ‬نقلوا‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيات‭ ‬مختلفة‮»‬‭. ‬

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