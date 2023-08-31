مبنى جديد في مطار أبوظبي بقدرة استيعابية تصل إلى 45 مليون مسافر
التاريخ
8/31/2023 7:07:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت مجموعة «مطارات أبوظبي» أمس الخميس افتتاح مبنى جديد للمسافرين في الثاني المقبل بقدرة استيعابية تصل إلى 45 مليون مسافر سنويا، وذلك بهدف دعم قطاعي السياحة والتجارة. ويأتي افتتاح المبنى الجديد في وقت تطمح السعودية إلى منافسة الإمارات على استقطاب المسافرين مع العمل على افتتاح مطار جديد في العاصمة الرياض، إلى جانب تأسيس شركة طيران دولية. وقالت مجموعة «مطارات أبوظبي» في بيان إنه «من المقرر انطلاق عملياته (مبنى المسافرين الجديد) التشغيلية في نوفمبر المقبل». ورأت أنّ افتتاح المبنى يشكّل «إنجازا مميزا يسهم في تعزيز قدرات منظومة الطيران في الإمارة، ومكانتها المتنامية كوجهة مفضلة للمسافرين، بالإضافة إلى توطيد مركزها العالمي للتجارة والأعمال». من جهته، قال رئيس مجلس إدارة «مطارات أبوظبي» الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان ان المبنى الجديد سيؤدي «دورا محوريا في نمو الإمارة من خلال تشجيع السياحة والتجارة بوصفه معلما للتطور والرقي».
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