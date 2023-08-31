Saturday, 02 September 2023 02:46 GMT

مبنى جديد في مطار أبوظبي بقدرة استيعابية تصل إلى 45 مليون مسافر

8/31/2023 7:07:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬مطارات‭ ‬أبوظبي‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الخميس‭ ‬افتتاح‭ ‬مبنى‭ ‬جديد‭ ‬للمسافرين‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬المقبل‭ ‬بقدرة‭ ‬استيعابية‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬45‭ ‬مليون‭ ‬مسافر‭ ‬سنويا،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬قطاعي‭ ‬السياحة‭ ‬والتجارة‭. ‬ويأتي‭ ‬افتتاح‭ ‬المبنى‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تطمح‭ ‬السعودية‭ ‬إلى‭ ‬منافسة‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬استقطاب‭ ‬المسافرين‭ ‬مع‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬افتتاح‭ ‬مطار‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تأسيس‭ ‬شركة‭ ‬طيران‭ ‬دولية‭. ‬وقالت‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬مطارات‭ ‬أبوظبي‮»‬‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬من‭ ‬المقرر‭ ‬انطلاق‭ ‬عملياته‭ (‬مبنى‭ ‬المسافرين‭ ‬الجديد‭) ‬التشغيلية‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل‮»‬‭. ‬ورأت‭ ‬أنّ‭ ‬افتتاح‭ ‬المبنى‭ ‬يشكّل‭ ‬‮«‬إنجازا‭ ‬مميزا‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬منظومة‭ ‬الطيران‭ ‬في‭ ‬الإمارة،‭ ‬ومكانتها‭ ‬المتنامية‭ ‬كوجهة‭ ‬مفضلة‭ ‬للمسافرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توطيد‭ ‬مركزها‭ ‬العالمي‭ ‬للتجارة‭ ‬والأعمال‮»‬‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬‮«‬مطارات‭ ‬أبوظبي‮»‬‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬طحنون‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬ان‭ ‬المبنى‭ ‬الجديد‭ ‬سيؤدي‭ ‬‮«‬دورا‭ ‬محوريا‭ ‬في‭ ‬نمو‭ ‬الإمارة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تشجيع‭ ‬السياحة‭ ‬والتجارة‭ ‬بوصفه‭ ‬معلما‭ ‬للتطور‭ ‬والرقي‮»‬‭. ‬

MENAFN31082023000055011008ID1106993668

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث