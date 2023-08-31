«رويال البحرين» يفتتح عيادة متخصصة في أمراض الذكورة

«رويال البحرين» يفتتح عيادة متخصصة في أمراض الذكورة
التاريخ
8/31/2023 7:07:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انطلاقا من التزامه بتوفير حلول الرعاية الجراحية الحديثة، أطلق مستشفى رويال البحرين مؤخرًا عيادة جديدة متخصصة بالصحة الرجالية، مخصصة لتلبية احتياجات الرجال الذين يبحثون عن حلول لضعف الانتصاب. وتمثل هذه العيادة تقدمًا كبيرًا في مجال الرعاية الطبية للرجال ومعالجة أمراض الذكورة، حيث توفر مجموعة شاملة من خيارات العلاج لاستعادة الثقة وجودة الحياة للمرضى.
هذا وتقدم العيادة نهجًا متعدد التخصصات تحت إشراف الدكتور الرفاعي أمطير، استشاري طب وجراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة، والدكتور محمد فهمي حمدان، طبيب المسالك البولية والعقم وأمراض الذكورة. ويقدم فريق العيادة من المختصين المؤهلين تأهيلًا عاليًا استشارات شخصية وخططا علاجية مصممة خصيصًا لتناسب احتياجات كل مريض، وذلك ضمن التزام المستشفى الراسخ براحة المرضى وتقديره لهم.
سيكون الدكتور محمد فهمي حمدان متواجدًا في مستشفى رويال البحرين في الفترة من 30 أغسطس 2023 إلى 3 سبتمبر 2023.
أبرز مزايا العيادة:
فريق طبي مختص: تقدم العيادة الرعاية الطبية المتخصصة تحت إشراف الدكتور الرفاعي أمطير، استشاري طب وجراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة، والدكتور محمد فهمي حمدان، طبيب المسالك البولية والعقم وأمراض الذكورة، اللذين يتمتعان بخبرة واسعة في العمليات الجراحية والعلاجات التعويضية للذكورة.
خيارات العلاج الشاملة: تقدم العيادة مجموعة شاملة من خيارات العلاج لضعف الانتصاب، بما في ذلك الأساليب غير الجراحية، والإجراءات طفيفة التوغل، وتقنيات زراعة الأجزاء الاصطناعية المتقدمة. ويمكن للمرضى الحصول على مجموعة متنوعة من الخيارات التي تلبي تفضيلاتهم ومتطلباتهم الطبية.
المريض أولًا: إدراكًا للطبيعة الحساسة لمثل هذه الحالات المرضية، تولي العيادة قدرًا عاليًا من الأهمية لراحة المرضى وخصوصيتهم.
تكنولوجيا متقدمة: تم تجهيز العيادة بأحدث المعدات والمرافق الطبية لضمان التشخيص والإجراءات الجراحية الدقيقة والنتائج المثلى للمرضى، وذلك عبر استخدام أحدث التقنيات الطبية، مما يعكس التزام المستشفى بتقديم رعاية صحية عالية المستوى.
بيئة داعمة: تم تصميم عيادة أمراض الذكورة في مستشفى رويال البحرين لتكون مكانًا ترحيبيًا، حيث يمكن للمرضى مناقشة حالتهم الصحية بشكل مفتوح والحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه. ويلتزم فريق المتخصصين في العيادة بتبديد أي مخاوف لدى المرضى وتقديم إرشادات شاملة لهم طوال رحلة العلاج.
إضافة إلى ذلك، تعكس عيادة أمراض الذكورة في مستشفى رويال البحرين حرص المستشفى الدائم على تقديم التميز في الرعاية الصحية والمعالجة المثلى لمشاكل صحة الرجال. كما تهدف العيادة إلى استعادة الوظيفة الجسدية والرفاهية العاطفية والنفسية لمرضاها من خلال التركيز على رفاهية المريض، والعلاجات المتطورة، ووضع مصلحة المرضى دائمًا في المقام الأول.
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