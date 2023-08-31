«رويال البحرين» يفتتح عيادة متخصصة في أمراض الذكورة

هذا‭ ‬وتقدم‭ ‬العيادة‭ ‬نهجًا‭ ‬متعدد‭ ‬التخصصات‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الدكتور‭ ‬الرفاعي‭ ‬أمطير،‭ ‬استشاري‭ ‬طب‭ ‬وجراحة‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭ ‬وأمراض‭ ‬الذكورة،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬فهمي‭ ‬حمدان،‭ ‬طبيب‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭ ‬والعقم‭ ‬وأمراض‭ ‬الذكورة‭. ‬ويقدم‭ ‬فريق‭ ‬العيادة‭ ‬من‭ ‬المختصين‭ ‬المؤهلين‭ ‬تأهيلًا‭ ‬عاليًا‭ ‬استشارات‭ ‬شخصية‭ ‬وخططا‭ ‬علاجية‭ ‬مصممة‭ ‬خصيصًا‭ ‬لتناسب‭ ‬احتياجات‭ ‬كل‭ ‬مريض،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬التزام‭ ‬المستشفى‭ ‬الراسخ‭ ‬براحة‭ ‬المرضى‭ ‬وتقديره‭ ‬لهم‭.‬

سيكون‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬فهمي‭ ‬حمدان‭ ‬متواجدًا‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬أغسطس‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭.‬

أبرز‭ ‬مزايا‭ ‬العيادة‭:‬

فريق‭ ‬طبي‭ ‬مختص‭: ‬تقدم‭ ‬العيادة‭ ‬الرعاية‭ ‬الطبية‭ ‬المتخصصة‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬الدكتور‭ ‬الرفاعي‭ ‬أمطير،‭ ‬استشاري‭ ‬طب‭ ‬وجراحة‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭ ‬وأمراض‭ ‬الذكورة،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬فهمي‭ ‬حمدان،‭ ‬طبيب‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭ ‬والعقم‭ ‬وأمراض‭ ‬الذكورة،‭ ‬اللذين‭ ‬يتمتعان‭ ‬بخبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الجراحية‭ ‬والعلاجات‭ ‬التعويضية‭ ‬للذكورة‭.‬

خيارات‭ ‬العلاج‭ ‬الشاملة‭: ‬تقدم‭ ‬العيادة‭ ‬مجموعة‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬العلاج‭ ‬لضعف‭ ‬الانتصاب،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الأساليب‭ ‬غير‭ ‬الجراحية،‭ ‬والإجراءات‭ ‬طفيفة‭ ‬التوغل،‭ ‬وتقنيات‭ ‬زراعة‭ ‬الأجزاء‭ ‬الاصطناعية‭ ‬المتقدمة‭. ‬ويمكن‭ ‬للمرضى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬تفضيلاتهم‭ ‬ومتطلباتهم‭ ‬الطبية‭.‬

المريض‭ ‬أولًا‭: ‬إدراكًا‭ ‬للطبيعة‭ ‬الحساسة‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الحالات‭ ‬المرضية،‭ ‬تولي‭ ‬العيادة‭ ‬قدرًا‭ ‬عاليًا‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬لراحة‭ ‬المرضى‭ ‬وخصوصيتهم‭. ‬

تكنولوجيا‭ ‬متقدمة‭: ‬تم‭ ‬تجهيز‭ ‬العيادة‭ ‬بأحدث‭ ‬المعدات‭ ‬والمرافق‭ ‬الطبية‭ ‬لضمان‭ ‬التشخيص‭ ‬والإجراءات‭ ‬الجراحية‭ ‬الدقيقة‭ ‬والنتائج‭ ‬المثلى‭ ‬للمرضى،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬استخدام‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬الطبية،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬المستشفى‭ ‬بتقديم‭ ‬رعاية‭ ‬صحية‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭.‬

بيئة‭ ‬داعمة‭: ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬عيادة‭ ‬أمراض‭ ‬الذكورة‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين‭ ‬لتكون‭ ‬مكانًا‭ ‬ترحيبيًا،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للمرضى‭ ‬مناقشة‭ ‬حالتهم‭ ‬الصحية‭ ‬بشكل‭ ‬مفتوح‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليه‭. ‬ويلتزم‭ ‬فريق‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬العيادة‭ ‬بتبديد‭ ‬أي‭ ‬مخاوف‭ ‬لدى‭ ‬المرضى‭ ‬وتقديم‭ ‬إرشادات‭ ‬شاملة‭ ‬لهم‭ ‬طوال‭ ‬رحلة‭ ‬العلاج‭.‬

إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تعكس‭ ‬عيادة‭ ‬أمراض‭ ‬الذكورة‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬رويال‭ ‬البحرين‭ ‬حرص‭ ‬المستشفى‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والمعالجة‭ ‬المثلى‭ ‬لمشاكل‭ ‬صحة‭ ‬الرجال‭. ‬كما‭ ‬تهدف‭ ‬العيادة‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬الوظيفة‭ ‬الجسدية‭ ‬والرفاهية‭ ‬العاطفية‭ ‬والنفسية‭ ‬لمرضاها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬رفاهية‭ ‬المريض،‭ ‬والعلاجات‭ ‬المتطورة،‭ ‬ووضع‭ ‬مصلحة‭ ‬المرضى‭ ‬دائمًا‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭.‬