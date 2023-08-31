«إكس» ستتيح إمكان إجراء مكالمات صوتية ومرئية

وأوضح‭ ‬أنهما‭ ‬ستكونان‭ ‬متوافرتين‭ ‬على‭ ‬الأجهزة‭ ‬العاملة‭ ‬بـأنظمة‭ ‬‮«‬أندرويد‮»‬‭ ‬و«آي‭ ‬أو‭ ‬إس‮»‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أجهزة‭ ‬‮«‬ماك‮»‬‭ ‬والكمبيوتر‭ ‬الشخصي‭ (‬بي‭ ‬سي‭)‬،‭ ‬ولا‭ ‬يحتاج‭ ‬استخدامها‭ ‬إلى‭ ‬رقم‭ ‬هاتف‭. ‬ووصف‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬دليل‭ ‬الهاتف‭ ‬العالمي‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬ماسك‭ ‬والمديرة‭ ‬العامة‭ ‬الجديدة‭ ‬للمنصة‭ ‬ليندا‭ ‬ياكارينو‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الفائت‭ ‬تغيير‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬تويتر‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬إكس‮»‬،‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬الشبكة‭ ‬ستصبح‭ ‬تطبيقاً‭ ‬شاملاً‭ ‬متنوع‭ ‬الأغراض‭ ‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬وي‭ ‬تشات‮»‬‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬تتيح‭ ‬لمستخدميها‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وإدارة‭ ‬شؤونهم‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد‭. ‬

وحصلت‭ ‬ذراع‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬للمدفوعات‭ ‬‮«‬تويتر‭ ‬بايمنتس‮»‬‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬من‭ ‬سلطات‭ ‬ولاية‭ ‬رود‭ ‬آيلاند‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬ترخيص‭ ‬‮«‬مهم‮»‬‭ ‬يجيز‭ ‬إرسال‭ ‬عملات،‭ ‬ما‭ ‬يخوّلها‭ ‬‮«‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالعملات‭ ‬المشفرة‮»‬‭ ‬كالتداول‭ ‬والمَحافظ‭ ‬والمدفوعات،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬كوين‭ ‬واير‮»‬‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬العملات‭ ‬المشفرة‭. ‬

وأوضح‭ ‬الموقع‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الترخيص‭ ‬يمكّن‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬من‭ ‬‮«‬تخزين‭ ‬الأصول‭ ‬الرقمية‭ ‬ونقلها‭ ‬وتسهيل‭ ‬تبادلها‭ ‬بشكل‭ ‬آمن‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬مستخدميها‮»‬‭. ‬