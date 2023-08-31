البحرينية زهراء حاجي ضمن الفائزين بجوائز Git World لتصميم المجوهرات
التاريخ
8/31/2023 7:07:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)
حصدت مصممة المجوهرات البحرينية المبدعة زهراء محمد حاجي جائزة المركز الرابع في النسخة السابعة عشر من حفل جوائز معهد الأحجار الكريمة والمجوهرات في تايلاند ( GIT ) لعام 2023 الذي اقيم في تايلاند في شهر أغسطس الماضي، عن تصميمها المميز لتشكيلة من المجوهرات المستوحاة من الحمم البركانية تماشيا مع موضوع هذا العام الذي يحمل عنوان «البريق والذهب».
جوائز GIT World لتصميم المجوهرات هي واحدة من المبادرات المستمرة من قبل معهد الأحجار الكريمة والمجوهرات التايلاندي. ويهدف المشروع إلى دعم رواد الأعمال والأفراد الشغوفين لتصميم المجوهرات والمهتمين بصناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات. وعرض مواهبهم وتعريفهم بأسواق الذهب العالمية.
وتلقى المعهد ما مجموعه 770 طلبا مؤهلا يفي بمعايير الاختيار. وقام المعهد ولجنة التحكيم بعملية تقييم التصاميم، وتم تقليص المشاركات إلى 30 تصميما، ومن ثم اختيار 4 تصاميم حاصلة على أعلى الدرجات للتأهل للجولة النهائية. وعمل المتأهلون للتصفيات النهائية مع شركات رائدة في تصنيع الأحجار الكريمة والمجوهرات في تايلاند لإنتاج هذه التصاميم وتحويلها إلى مجوهرات فعلية تمهيداً لعرضها في الحفل النهائي وتحديد مراتب المتأهلين.
جدير بالذكر أن حاجي تحمل شهادة احترافية في تصميم المجوهرات الرقمية وشاركت في العديد من المسابقات العالمية المختصة بتصميم المجوهرات. وكانت ضمن الفائزين بمسابقة تصميم الحلي مع ستوديو عزة فهمي لتصميم المجوهرات عام 2023 ومسابقة الاكاديمية العالمية للتصميم، بجانب فوزها بالمركز الأول في البرنامج الريادي الذي تقدمه المؤسسة البحرينية لريادة الأعمال بالتعاون مع السفارة الأمريكية.
كل التوفيق للكفاءات البحرينية التي تمثل مملكة البحرين في المحافل الدولية بصورة مشرفة في جميع المجالات، ونطمح إلى أن يتم تسليط الضوء عليهم ودعمهم وتشجيعهم بصورة أكبر من قبل الجهات المعنية والمختصة.
MENAFN31082023000055011008ID1106993665
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.