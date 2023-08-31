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البحرينية زهراء حاجي ضمن الفائزين بجوائز Git World لتصميم المجوهرات

8/31/2023 7:07:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

حصدت‭ ‬مصممة‭ ‬المجوهرات‭ ‬البحرينية‭ ‬المبدعة‭ ‬زهراء‭ ‬محمد‭ ‬حاجي‭ ‬جائزة‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬جوائز‭ ‬معهد‭ ‬الأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬والمجوهرات‭ ‬في‭ ‬تايلاند‭ (‬ GIT ‭) ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬الذي‭ ‬اقيم‭ ‬في‭ ‬تايلاند‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬عن‭ ‬تصميمها‭ ‬المميز‭ ‬لتشكيلة‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬المستوحاة‭ ‬من‭ ‬الحمم‭ ‬البركانية‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬موضوع‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬البريق‭ ‬والذهب‮»‬‭.‬

جوائز‭ ‬ GIT ‭ ‬ World ‭ ‬لتصميم‭ ‬المجوهرات‭ ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬معهد‭ ‬الأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬والمجوهرات‭ ‬التايلاندي‭. ‬ويهدف‭ ‬المشروع‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬رواد‭ ‬الأعمال‭ ‬والأفراد‭ ‬الشغوفين‭ ‬لتصميم‭ ‬المجوهرات‭ ‬والمهتمين‭ ‬بصناعة‭ ‬الأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬والمجوهرات‭. ‬وعرض‭ ‬مواهبهم‭ ‬وتعريفهم‭ ‬بأسواق‭ ‬الذهب‭ ‬العالمية‭.‬

وتلقى‭ ‬المعهد‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬770‭ ‬طلبا‭ ‬مؤهلا‭ ‬يفي‭ ‬بمعايير‭ ‬الاختيار‭. ‬وقام‭ ‬المعهد‭ ‬ولجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬بعملية‭ ‬تقييم‭ ‬التصاميم،‭ ‬وتم‭ ‬تقليص‭ ‬المشاركات‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬تصميما،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬اختيار‭ ‬4‭ ‬تصاميم‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬الدرجات‭ ‬للتأهل‭ ‬للجولة‭ ‬النهائية‭. ‬وعمل‭ ‬المتأهلون‭ ‬للتصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬مع‭ ‬شركات‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬تصنيع‭ ‬الأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬والمجوهرات‭ ‬في‭ ‬تايلاند‭ ‬لإنتاج‭ ‬هذه‭ ‬التصاميم‭ ‬وتحويلها‭ ‬إلى‭ ‬مجوهرات‭ ‬فعلية‭ ‬تمهيداً‭ ‬لعرضها‭ ‬في‭ ‬الحفل‭ ‬النهائي‭ ‬وتحديد‭ ‬مراتب‭ ‬المتأهلين‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬حاجي‭ ‬تحمل‭ ‬شهادة‭ ‬احترافية‭ ‬في‭ ‬تصميم‭ ‬المجوهرات‭ ‬الرقمية‭ ‬وشاركت‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬العالمية‭ ‬المختصة‭ ‬بتصميم‭ ‬المجوهرات‭. ‬وكانت‭ ‬ضمن‭ ‬الفائزين‭ ‬بمسابقة‭ ‬تصميم‭ ‬الحلي‭ ‬مع‭ ‬ستوديو‭ ‬عزة‭ ‬فهمي‭ ‬لتصميم‭ ‬المجوهرات‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬ومسابقة‭ ‬الاكاديمية‭ ‬العالمية‭ ‬للتصميم،‭ ‬بجانب‭ ‬فوزها‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬الريادي‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬المؤسسة‭ ‬البحرينية‭ ‬لريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬السفارة‭ ‬الأمريكية‭.‬

كل‭ ‬التوفيق‭ ‬للكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية‭ ‬بصورة‭ ‬مشرفة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات،‭ ‬ونطمح‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬عليهم‭ ‬ودعمهم‭ ‬وتشجيعهم‭ ‬بصورة‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬والمختصة‭.‬

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