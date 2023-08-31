منتخبنا الوطني يحقق الفوز في لقائه التجريبي الثالث بمعسكر صربيا
التاريخ
8/31/2023 7:07:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاتحاد البحريني لكرة القدم:
حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، فوزًا على نادي
FK Radnicki Beograd
الصربي بثلاثة أهداف مقابل واحد، في المباراة التجريبية التي جمعت الطرفين، الأربعاء، ضمن معسكر «الأحمر» في صربيا.
وسجل أهداف منتخبنا اللاعبون: سيد ضياء سعيد وعلي حسن سعيد وإبراهيم الختال. وجاءت المباراة باعتبارها الثالثة لمنتخبنا في معسكر صربيا، بعد أن خسر في الأولى أمام ناد صربي بثلاثة أهداف مقابل اثنين، قبل أن يتفوق في الثانية على نادي الظفرة الإماراتي بهدفين دون رد، فيما سجل فوزه الثلاثي في المباراة الثالثة.
استفادة كبيرة
وشكل المعسكر فرصة مناسبة للمدرب الأرجنتيني خوان بيتزي للوقوف على مستويات اللاعبين، خصوصًا أنه التجمع الخارجي الأول للمدرب مع المنتخب.
وفيما يخص المعسكر، أكد المدرب الأرجنتيني خوان بيتزي أن المنتخب حقق استفادة كبيرة من خلال الحصص التدريبية المكثفة، بالإضافة إلى المباريات التجريبية، مشيرًا إلى أن الفترة سنحت له متابعة جميع اللاعبين، والتعرف على مستوياتهم سواء في التدريبات أو على مستوى التنافس في المباريات التجريبية.
فرصة للانسجام
بدوره، أكد مدير منتخبنا الوطني راشد الزياني أن المعسكر شكل فرصة للجهاز الفني بقيادة المدرب بيتزي للتعرف على اللاعبين، بالإضافة إلى فرصة للاعبين للاطلاع على طريقة عمل المدرب الذي عمد الى تجربة جميع اللاعبين الموجودين في قائمة المعسكر، مبينًا أنه على الرغم من الوقت القصير للمعسكر، إلا أننا حققنا الاستفادة من خلاله.
وديتا دبي
ومن المقرر أن يغادر منتخبنا إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بعد ختام معسكر صربيا، إذ سيلعب في الإمارات لقاءين وديين دوليين: الأول أمام منتخب الكويت يوم 7 سبتمبر 2023، والثاني أمام منتخب تركمانستان يوم 12 سبتمبر 2023.
وضمت قائمة منتخبنا لمعسكر صربيا اللاعبين:
سيد محمد جعفر، حسين جميل، عبدالله الخلاصي، أمين بن عدي، حمزة الجبن، وليد الحيام، مبارك محمد، أحمد الشروقي، عبدالكريم فردان، سيد رضا عيسى، جاسم الشيخ، علي حرم، كميل الأسود، علي حسن سعيد، أحمد نبيل، أحمد موسى، إبراهيم الختال، إبراهيم لطف الله، عباس العصفور، طلال الشروقي، محمد عادل، أحمد بوغمار، سيد ضياء سعيد، محمد الحردان، مهدي حميدان ومهدي عبدالجبار.
MENAFN31082023000055011008ID1106993664
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.