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منتخبنا الوطني يحقق الفوز في لقائه التجريبي الثالث بمعسكر صربيا

8/31/2023 7:07:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭:
‬حقق‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فوزًا‭ ‬على‭ ‬نادي‮
 FK ‭ ‬ Radnicki ‭ ‬ Beograd
‬الصربي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬واحد،‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التجريبية‭ ‬التي‭ ‬جمعت‭ ‬الطرفين،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ضمن‭ ‬معسكر‭ ‬‮«‬الأحمر‮»‬‭ ‬في‭ ‬صربيا‭.‬

وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬منتخبنا‭ ‬اللاعبون‭: ‬سيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد‭ ‬وعلي‭ ‬حسن‭ ‬سعيد‭ ‬وإبراهيم‭ ‬الختال‭. ‬وجاءت‭ ‬المباراة‭ ‬باعتبارها‭ ‬الثالثة‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬في‭ ‬معسكر‭ ‬صربيا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خسر‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬ناد‭ ‬صربي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬اثنين،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتفوق‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬نادي‭ ‬الظفرة‭ ‬الإماراتي‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬فوزه‭ ‬الثلاثي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭.‬

استفادة‭ ‬كبيرة

وشكل‭ ‬المعسكر‭ ‬فرصة‭ ‬مناسبة‭ ‬للمدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬بيتزي‭ ‬للوقوف‭ ‬على‭ ‬مستويات‭ ‬اللاعبين،‭ ‬خصوصًا‭ ‬أنه‭ ‬التجمع‭ ‬الخارجي‭ ‬الأول‭ ‬للمدرب‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬المعسكر،‭ ‬أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬بيتزي‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬حقق‭ ‬استفادة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحصص‭ ‬التدريبية‭ ‬المكثفة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬المباريات‭ ‬التجريبية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفترة‭ ‬سنحت‭ ‬له‭ ‬متابعة‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين،‭ ‬والتعرف‭ ‬على‭ ‬مستوياتهم‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التنافس‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬التجريبية‭.‬

فرصة‭ ‬للانسجام

بدوره،‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬أن‭ ‬المعسكر‭ ‬شكل‭ ‬فرصة‭ ‬للجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬بيتزي‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬اللاعبين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬فرصة‭ ‬للاعبين‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬طريقة‭ ‬عمل‭ ‬المدرب‭ ‬الذي‭ ‬عمد‭ ‬الى‭ ‬تجربة‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬المعسكر،‭ ‬مبينًا‭ ‬أنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬القصير‭ ‬للمعسكر،‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬حققنا‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خلاله‭.‬

وديتا‭ ‬دبي

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلى‭ ‬إمارة‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬ختام‭ ‬معسكر‭ ‬صربيا،‭ ‬إذ‭ ‬سيلعب‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬لقاءين‭ ‬وديين‭ ‬دوليين‭: ‬الأول‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬يوم‭ ‬7‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023،‭ ‬والثاني‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬تركمانستان‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭.‬

وضمت‭ ‬قائمة‭ ‬منتخبنا‭ ‬لمعسكر‭ ‬صربيا‭ ‬اللاعبين‭:‬‮
‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬حسين‭ ‬جميل،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬أمين‭ ‬بن‭ ‬عدي،‭ ‬حمزة‭ ‬الجبن،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬مبارك‭ ‬محمد،‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬عبدالكريم‭ ‬فردان،‭ ‬سيد‭ ‬رضا‭ ‬عيسى،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬سعيد،‭ ‬أحمد‭ ‬نبيل،‭ ‬أحمد‭ ‬موسى،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬عباس‭ ‬العصفور،‭ ‬طلال‭ ‬الشروقي،‭ ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬أحمد‭ ‬بوغمار،‭ ‬سيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬محمد‭ ‬الحردان،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان‭ ‬ومهدي‭ ‬عبدالجبار‭.‬



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