فريق التايكواندو يزيد رصيد مملكة البحرين في بطولة العالم للجامعات
التاريخ
8/31/2023 7:07:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توالت الانجازات البحرينية في روسيا بتحقيق البطل معاذ إبراهيم محمد الميدالية الذهبية في مسابقة التايكواندو بوزن 58 كجم، وذلك بفوزه على اللاعب فلاديمير ميسوف من جامعة جسكولايف الروسية وسط فرحة عارمة للبعثة البحرينية التي ابتهجت بهذا الانتصار الجميل الذي قال عنه البطل معاذ إنه تم الإعداد له منذ فترة طويلة حتى يفتح المجال لانتصارات أخرى في البطولة وفي البطولات المقبلة.
وأضاف معاذ: بدأت مبارياتي في الدور ثمن النهائي أمام اللاعب كميل جيناتولاين من جامعة نابرزاني الروسية وتغلبت عليه بصعوبة لقوة أدائه وتركيزه العالي، ثم تأهلت إلى دور الثمانية وواجهت اللاعب حسن أحمد من جامعة منهاج لاهور الباكستانية وتخطيته إلى الدور نصف النهائي والتقيت باللاعب آرتور كارمانوف من جامعة أورال الروسية، وهو مشوار صعب جدًا، لكنني تخطيته حتى تحقيق الميدالية الذهبية.
أحرزت اللاعبة نور عبدالحميد إبراهيم الميدالية البرونزية الثانية لمنتخب البحرين للجامعات في فئة وزن 46 كجم للسيدات، حيث واجهت منافسة قوية من اللاعبة الروسية التي حصلت على الميدالية الذهبية في نفس الفئة. وتمكنت داليا جميل الرواجفة من الفوز بالميدالية البرونزية بمسابقة التايكواندو في وزن 49 كجم لتزيد غلة الميداليات البحرينية في بطولة العالم وتدون إسمها في سجل الأبطال ببراعة. وفي الفئات الأخرى، تلقت اللاعبة البحرينية سارة محمود خسارة أمام منافستها من منتخب روسيا في وزن 67 كجم، بينما لم يحالف الحظ اللاعبة مريم الأنصاري في وزن 53 كجم واللاعب طلال العثمان في وزن 80 كجم رجال، حيث انتهت مشاركتهما في دور الثمانية. وتألق لاعب منتخب البحرين للجامعات عبدالرحمن محمد البريكي، في فئة الرجال، وتمكن من الفوز بالميدالية البرونزية الأولى بفضل أدائه الرائع، رغم تعرضه إلى تمزغ وخلع في الكتف الأيسر قبل أول مباراة، لكنه استطاع الفوز بالميدالية البرونزية وتحامل على الإصابة بإصرار وعزم قويين.
تميّز البريكي بأداء قوي ومتميز في المنافسات بداية من دور الثمانية وفوزه على لاعب جامعة منهاج لاهور الباكستانية ماهد لطيف بفارق جولتين، مما فتح له باب التأهل إلى دور الأربعة.
وفي دور الأربعة، واجه البريكي لاعب المنتخب الروسي للجامعات، في مباراة قوية ومثيرة أمام ميخائيل توميلوف من جامعة أورال، وبالرغم من جهوده وأدائه المتميز، إلا أنه واجه صعوبات أمام اللاعب الروسي الذي حقق الميدالية الفضية في وزن 54 كجم.
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