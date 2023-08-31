وأضاف‭ ‬معاذ‭: ‬بدأت‭ ‬مبارياتي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬كميل‭ ‬جيناتولاين‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬نابرزاني‭ ‬الروسية‭ ‬وتغلبت‭ ‬عليه‭ ‬بصعوبة‭ ‬لقوة‭ ‬أدائه‭ ‬وتركيزه‭ ‬العالي،‭ ‬ثم‭ ‬تأهلت‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬وواجهت‭ ‬اللاعب‭ ‬حسن‭ ‬أحمد‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬منهاج‭ ‬لاهور‭ ‬الباكستانية‭ ‬وتخطيته‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬والتقيت‭ ‬باللاعب‭ ‬آرتور‭ ‬كارمانوف‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬أورال‭ ‬الروسية،‭ ‬وهو‭ ‬مشوار‭ ‬صعب‭ ‬جدًا،‭ ‬لكنني‭ ‬تخطيته‭ ‬حتى‭ ‬تحقيق‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭.‬

أحرزت‭ ‬اللاعبة‭ ‬نور‭ ‬عبدالحميد‭ ‬إبراهيم‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬الثانية‭ ‬لمنتخب‭ ‬البحرين‭ ‬للجامعات‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬وزن‭ ‬46‭ ‬كجم‭ ‬للسيدات،‭ ‬حيث‭ ‬واجهت‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬اللاعبة‭ ‬الروسية‭ ‬التي‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفئة‭. ‬وتمكنت‭ ‬داليا‭ ‬جميل‭ ‬الرواجفة‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بالميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬بمسابقة‭ ‬التايكواندو‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬49‭ ‬كجم‭ ‬لتزيد‭ ‬غلة‭ ‬الميداليات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬وتدون‭ ‬إسمها‭ ‬في‭ ‬سجل‭ ‬الأبطال‭ ‬ببراعة‭. ‬وفي‭ ‬الفئات‭ ‬الأخرى،‭ ‬تلقت‭ ‬اللاعبة‭ ‬البحرينية‭ ‬سارة‭ ‬محمود‭ ‬خسارة‭ ‬أمام‭ ‬منافستها‭ ‬من‭ ‬منتخب‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬67‭ ‬كجم،‭ ‬بينما‭ ‬لم‭ ‬يحالف‭ ‬الحظ‭ ‬اللاعبة‭ ‬مريم‭ ‬الأنصاري‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬53‭ ‬كجم‭ ‬واللاعب‭ ‬طلال‭ ‬العثمان‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬80‭ ‬كجم‭ ‬رجال،‭ ‬حيث‭ ‬انتهت‭ ‬مشاركتهما‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭. ‬وتألق‭ ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭ ‬للجامعات‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬محمد‭ ‬البريكي،‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الرجال،‭ ‬وتمكن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬بالميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬الأولى‭ ‬بفضل‭ ‬أدائه‭ ‬الرائع،‭ ‬رغم‭ ‬تعرضه‭ ‬إلى‭ ‬تمزغ‭ ‬وخلع‭ ‬في‭ ‬الكتف‭ ‬الأيسر‭ ‬قبل‭ ‬أول‭ ‬مباراة،‭ ‬لكنه‭ ‬استطاع‭ ‬الفوز‭ ‬بالميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬وتحامل‭ ‬على‭ ‬الإصابة‭ ‬بإصرار‭ ‬وعزم‭ ‬قويين‭.‬

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‬تميّز‭ ‬البريكي‭ ‬بأداء‭ ‬قوي‭ ‬ومتميز‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬بداية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬وفوزه‭ ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬جامعة‭ ‬منهاج‭ ‬لاهور‭ ‬الباكستانية‭ ‬ماهد‭ ‬لطيف‭ ‬بفارق‭ ‬جولتين،‭ ‬مما‭ ‬فتح‭ ‬له‭ ‬باب‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الأربعة‭.‬

وفي‭ ‬دور‭ ‬الأربعة،‭ ‬واجه‭ ‬البريكي‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الروسي‭ ‬للجامعات،‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬ومثيرة‭ ‬أمام‭ ‬ميخائيل‭ ‬توميلوف‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬أورال،‭ ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬جهوده‭ ‬وأدائه‭ ‬المتميز،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬واجه‭ ‬صعوبات‭ ‬أمام‭ ‬اللاعب‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬54‭ ‬كجم‭.‬