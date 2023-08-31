علي بن خليفة يستقبل رئيس اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب العالمية المدرسية
التاريخ
8/31/2023 7:07:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة رئيس اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب العالمية المدرسية 2024 اسحاق عبدالله اسحاق والوفد المرافق له، وذلك في مقر الاتحاد بالرفاع. حضر اللقاء عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات مهند الأنصاري.
وخلال اللقاء، رحب الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة بأعضاء اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب العالمية المدرسية، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم حريص على تفعيل توجيهات النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، في الاستعداد الأمثل لاحتضان المملكة للدورة العالمية.
وأشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم إلى أن احتضان مملكة البحرين لهذا الحدث الكبير دليل على التميز الكبير لمملكة البحرين في احتضان مختلف الفعاليات، مبينًا أن الكوادر البحرينية كفوءة ومشهود لها بالعمل المتقن والاحترافي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء عددًا من الجوانب الفنية واللوجستية والتنظيمية المرتبطة بدورة الألعاب العالمية المدرسية 2024.
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