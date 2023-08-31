وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بأعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬العالمية‭ ‬المدرسية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬تفعيل‭ ‬توجيهات‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬في‭ ‬الاستعداد‭ ‬الأمثل‭ ‬لاحتضان‭ ‬المملكة‭ ‬للدورة‭ ‬العالمية‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬احتضان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الكبير‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬التميز‭ ‬الكبير‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬كفوءة‭ ‬ومشهود‭ ‬لها‭ ‬بالعمل‭ ‬المتقن‭ ‬والاحترافي‭.‬

وبحث‭ ‬الجانبان‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬واللوجستية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬العالمية‭ ‬المدرسية‭ ‬2024‭.‬