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هزموا جامعة ديرزافين الروسية على أرضهم ببراعةممثل الوطن بطلا للعالم في الكرة الطائرة للجامعات بتميز عالٍ

8/31/2023 7:07:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حفر‭ ‬لاعبو‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬أسماءهم‭ ‬بحروف‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬وشرفوا‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للجامعات‭ ‬وحققوا‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬والمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للجامعات‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزهم‭ ‬على‭ ‬مستضيف‭ ‬البطولة‭ ‬روسيا‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬واحد‭. ‬وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الأشواط‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬25‭ ‬مقابل‭ ‬21،‭ ‬15‭ ‬مقابل‭ ‬25،‭ ‬25‭ ‬مقابل‭ ‬20‭ ‬و25‭ ‬مقابل‭ ‬21‭ ‬لتنطلق‭ ‬أفراح‭ ‬البعثة‭ ‬البحرينية‭ ‬والجاليات‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬آزرت‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬ابتهاجًا‭ ‬بالتتويج‭ ‬المستحق‭ ‬لأبناء‭ ‬المملكة‭ ‬بالميداليات‭ ‬الذهبية‭. ‬اعتمد‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬حسين‭ ‬خليل‭ ‬على‭ ‬الإرسالات‭ ‬الموجهة‭ ‬على‭ ‬أبرز‭ ‬ضاربي‭ ‬جامعة‭ ‬ديرزافين‭ ‬الروسية‭ ‬لتعطيلهم‭ ‬عن‭ ‬الهجوم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نجح‭ ‬فيه‭ ‬بامتياز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬لاعبي‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬التعليمات‭ ‬طوال‭ ‬المباراة‭.‬

حاول‭ ‬لاعبو‭ ‬جامعة‭ ‬ديرزافين‭ ‬الروسية‭ ‬تضييق‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأشواط‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬الخلفي‭ ‬فوّتت‭ ‬الفرصة‭ ‬ومنحت‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬بفضل‭ ‬تميز‭ ‬المدافع‭ ‬الحر‭ ‬حسين‭ ‬عبدالرضا‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬والدفاع‭ ‬طوال‭ ‬اللقاء‭. ‬وساهم‭ ‬التركيز‭ ‬العالي‭ ‬وتقليل‭ ‬الأخطاء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لاعبينا‭ ‬في‭ ‬الفوز،‭ ‬برز‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬المعد‭ ‬حسين‭ ‬منصور،‭ ‬وضاربي‭ ‬الأطراف‭ ‬أحمد‭ ‬صادق‭ ‬وحسين‭ ‬علي‭ ‬وتفوقا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬عمالقة‭ ‬حوائط‭ ‬الصد‭ ‬الروسية‭ ‬التي‭ ‬أصابها‭ ‬العطب‭ ‬نتيجة‭ ‬براعة‭ ‬لاعبينا‭ ‬واللجوء‭ ‬إلى‭ ‬الضرب‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الخالية‭ ‬بذكاء‭. ‬وشكل‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬وحسين‭ ‬علي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أحمد‭ ‬صادق‭ ‬وحسن‭ ‬عليوي‭ ‬حوائط‭ ‬صد‭ ‬قوية‭ ‬أمام‭ ‬الضاربين‭ ‬الروس،‭ ‬ولجأ‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬حسن‭ ‬خليل‭ ‬ومساعده‭ ‬فؤاد‭ ‬عبدالواحد‭ ‬إلى‭ ‬الإرسالات‭ ‬الموجهة‭ ‬طوال‭ ‬الأشواط‭ ‬الأربعة‭ ‬وتنظيم‭ ‬حوائط‭ ‬الصد‭ ‬واستغلال‭ ‬قوة‭ ‬الدفاع‭ ‬لدى‭ ‬لاعبي‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأبطلوا‭ ‬مفعول‭ ‬الإرسالات‭ ‬القوية‭ ‬للروس‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ديمتري‭ ‬ليبيكين‭ ‬وسيمين،‭ ‬ورغم‭ ‬قوة‭ ‬إرسالات‭ ‬اللاعب‭ ‬إيفجيني‭ ‬تشيركاسوف‭. ‬وظهرت‭ ‬ملامح‭ ‬التفوق‭ ‬البحريني‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬رغم‭ ‬الهبوط‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬خسره‭ ‬لاعبونا‭ ‬بفارق‭ ‬عشر‭ ‬نقاط‭. ‬ففي‭ ‬الشوطين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع‭ ‬غالبًا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬التقدم‭ ‬لصالحنا،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬تطبيق‭ ‬تعليمات‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬الكرات‭ ‬على‭ ‬الضاربين،‭ ‬ورغم‭ ‬لجوء‭ ‬اللاعبين‭ ‬الروس‭ ‬إلى‭ ‬الضرب‭ ‬السريع‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الإرسالات‭ ‬البحرينية‭ ‬أجبرت‭ ‬الروس‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬المفتوح‭ ‬ليستفيد‭ ‬لاعبو‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬حوائط‭ ‬الصد‭ ‬وجودة‭ ‬الدفاع‭ ‬ليسير‭ ‬الفريق‭ ‬بثبات‭ ‬نحو‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬رغم‭ ‬امتلاء‭ ‬الصالة‭ ‬من‭ ‬الجمهور‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬آزر‭ ‬فريقه‭ ‬بقوة،‭ ‬فيما‭ ‬حضرت‭ ‬بعض‭ ‬الجاليات‭ ‬العربية‭ ‬لتشجيع‭ ‬لاعبي‭ ‬البحرين‭ ‬وخصوصًا‭ ‬من‭ ‬الجالية‭ ‬العراقية‭. ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الأخير‭ ‬سيطرت‭ ‬التعادلات‭ ‬على‭ ‬الأجواء‭ ‬كثيرًا‭ ‬عند‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬رغم‭ ‬تقدم‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬بفارق‭ ‬بسيط‭ ‬جدًا،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ضاربي‭ ‬الأطراف‭ ‬أحمد‭ ‬صادق‭ ‬الذي‭ ‬برز‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬وواصل‭ ‬تألقه‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حسين‭ ‬علي‭ ‬جعل‭ ‬المهمة‭ ‬الروسية‭ ‬صعبة‭ ‬جدًا‭ ‬لتتزين‭ ‬أعناق‭ ‬بعثة‭ ‬البحرين‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬بجدارة‭. ‬اريد‭ ‬اضافة‭ ‬لهذا‭ ‬الخبر‭ ‬تصريح‭ ‬لرئيس‭ ‬الوفود‭ ‬البحرينية‭ ‬وقد‭ ‬صرح‭ ‬رئيس‭ ‬الوفود‭ ‬البحرينية‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬عاشوري‭: ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬جدًا‭ ‬بإنجازات‭ ‬فريق‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للجامعات‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬الطائرة‭. ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬هو‭ ‬نتاج‭ ‬لجهود‭ ‬متواصلة‭ ‬وتدريب‭ ‬مكثف،‭ ‬ويعكس‭ ‬التفاني‭ ‬والمهارة‭ ‬التي‭ ‬يتمتع‭ ‬بها‭ ‬لاعبونا‭. ‬إن‭ ‬تحقيق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬يعد‭ ‬إنجازًا‭ ‬تاريخيًا‭ ‬لبلادنا‭ ‬وللرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

نحن‭ ‬ممتنون‭ ‬للجهاز‭ ‬الفني‭ ‬ولجميع‭ ‬الأفراد‭ ‬الذين‭ ‬ساهموا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭. ‬تعبيرًا‭ ‬عن‭ ‬امتناننا،‭ ‬نود‭ ‬أن‭ ‬نشكر‭ ‬الجماهير‭ ‬الرياضية‭ ‬البحرينية‭ ‬والجاليات‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬دعمًا‭ ‬لا‭ ‬محدودًا‭ ‬لفريقنا‭ ‬طوال‭ ‬مشوار‭ ‬البطولة‭.‬

إن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬إنجازًا‭ ‬رياضيًا،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬أيضًا‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬التفوق‭ ‬والإصرار‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭. ‬سيظل‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬للشباب‭ ‬في‭ ‬بلادنا،‭ ‬ليتحفزوا‭ ‬لتحقيق‭ ‬أحلامهم‭ ‬والسعي‭ ‬نحو‭ ‬الإكمال‭ ‬والتميز‭.‬

نتوجه‭ ‬بالتهاني‭ ‬الحارة‭ ‬للاعبين‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬دعمنا‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬المثمرة‭. ‬نحن‭ ‬واثقون‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬سيكون‭ ‬حافزًا‭ ‬لنا‭ ‬لمواصلة‭ ‬دعم‭ ‬وتطوير‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬


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