هزموا جامعة ديرزافين الروسية على أرضهم ببراعةممثل الوطن بطلا للعالم في الكرة الطائرة للجامعات بتميز عالٍ
التاريخ
8/31/2023 7:07:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حفر لاعبو جامعة البحرين أسماءهم بحروف من ذهب وشرفوا المملكة في بطولة العالم للجامعات وحققوا الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة العالم للجامعات وذلك بعد فوزهم على مستضيف البطولة روسيا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: 25 مقابل 21، 15 مقابل 25، 25 مقابل 20 و25 مقابل 21 لتنطلق أفراح البعثة البحرينية والجاليات العربية التي آزرت المنتخب في الصالة ابتهاجًا بالتتويج المستحق لأبناء المملكة بالميداليات الذهبية. اعتمد مدرب منتخبنا حسين خليل على الإرسالات الموجهة على أبرز ضاربي جامعة ديرزافين الروسية لتعطيلهم عن الهجوم، وهو ما نجح فيه بامتياز من خلال تطبيق لاعبي جامعة البحرين التعليمات طوال المباراة.
حاول لاعبو جامعة ديرزافين الروسية تضييق الفارق في جميع الأشواط إلا أن قوة لاعبي منتخبنا في الدفاع الخلفي فوّتت الفرصة ومنحت اللقب إلى جامعة البحرين بفضل تميز المدافع الحر حسين عبدالرضا في الاستقبال والدفاع طوال اللقاء. وساهم التركيز العالي وتقليل الأخطاء من قبل لاعبينا في الفوز، برز في صفوف جامعة البحرين قائد الفريق المعد حسين منصور، وضاربي الأطراف أحمد صادق وحسين علي وتفوقا بشكل كبير على عمالقة حوائط الصد الروسية التي أصابها العطب نتيجة براعة لاعبينا واللجوء إلى الضرب في المناطق الخالية بذكاء. وشكل علي حسين وحسين علي إلى جانب أحمد صادق وحسن عليوي حوائط صد قوية أمام الضاربين الروس، ولجأ الجهاز الفني بقيادة حسن خليل ومساعده فؤاد عبدالواحد إلى الإرسالات الموجهة طوال الأشواط الأربعة وتنظيم حوائط الصد واستغلال قوة الدفاع لدى لاعبي جامعة البحرين، وأبطلوا مفعول الإرسالات القوية للروس عن طريق ديمتري ليبيكين وسيمين، ورغم قوة إرسالات اللاعب إيفجيني تشيركاسوف. وظهرت ملامح التفوق البحريني منذ البداية رغم الهبوط الكبير في الأداء في الشوط الثاني الذي خسره لاعبونا بفارق عشر نقاط. ففي الشوطين الثالث والرابع غالبًا ما كان التقدم لصالحنا، وذلك بفضل تطبيق تعليمات الجهاز الفني في تنويع الكرات على الضاربين، ورغم لجوء اللاعبين الروس إلى الضرب السريع إلا أن الإرسالات البحرينية أجبرت الروس على اللعب المفتوح ليستفيد لاعبو جامعة البحرين من حوائط الصد وجودة الدفاع ليسير الفريق بثبات نحو الميدالية الذهبية رغم امتلاء الصالة من الجمهور الروسي الذي آزر فريقه بقوة، فيما حضرت بعض الجاليات العربية لتشجيع لاعبي البحرين وخصوصًا من الجالية العراقية. وفي الشوط الأخير سيطرت التعادلات على الأجواء كثيرًا عند الكثير من النقاط رغم تقدم جامعة البحرين بفارق بسيط جدًا، إلا أن ضاربي الأطراف أحمد صادق الذي برز في بداية الشوط وواصل تألقه إلى جانب حسين علي جعل المهمة الروسية صعبة جدًا لتتزين أعناق بعثة البحرين بالميدالية الذهبية بجدارة. اريد اضافة لهذا الخبر تصريح لرئيس الوفود البحرينية وقد صرح رئيس الوفود البحرينية السيد محمد عاشوري: نحن فخورون جدًا بإنجازات فريق جامعة البحرين في بطولة العالم للجامعات في كرة الطائرة. هذا الفوز هو نتاج لجهود متواصلة وتدريب مكثف، ويعكس التفاني والمهارة التي يتمتع بها لاعبونا. إن تحقيق المركز الأول والحصول على الميدالية الذهبية يعد إنجازًا تاريخيًا لبلادنا وللرياضة البحرينية بشكل عام.
نحن ممتنون للجهاز الفني ولجميع الأفراد الذين ساهموا في تحقيق هذا النجاح. تعبيرًا عن امتناننا، نود أن نشكر الجماهير الرياضية البحرينية والجاليات العربية التي قدمت دعمًا لا محدودًا لفريقنا طوال مشوار البطولة.
إن هذا الفوز ليس فقط إنجازًا رياضيًا، بل هو أيضًا إشارة إلى التفوق والإصرار البحريني في مختلف المجالات. سيظل هذا الإنجاز مصدر إلهام للشباب في بلادنا، ليتحفزوا لتحقيق أحلامهم والسعي نحو الإكمال والتميز.
نتوجه بالتهاني الحارة للاعبين والجهاز الفني وكل من دعمنا خلال هذه الرحلة المثمرة. نحن واثقون من أن هذا الفوز سيكون حافزًا لنا لمواصلة دعم وتطوير الرياضة في البحرين وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.
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