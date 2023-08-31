موسكو تعلن مقتل عسكريين أوكرانيين خلال عملية توغل

(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) موسكو - الوكالات: أعلن مسؤول روسي أمس أن مخرّبين أوكرانيين اثنين قتلا وأُسر خمسة آخرون كانوا توغلوا في منطقة بريانسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا.
وقال حاكم بريانسك ألكسندر بوجوماز إن عناصر من القوات الخاصة الأوكرانية وصفتهم بـ«المخربين» حاولوا تنفيذ سلسلة من «الأعمال الإرهابية على منشآت بنية تحتية للطاقة» ومنشآت عسكرية الأربعاء.
وأضاف في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «في منطقة نافلينسكي، تمت تصفية مسلحين اثنين واعتقال خمسة، ثلاثة منهم كانوا أصيبوا» في سياق التدابير القتالية.
وتبعد منطقة نافلينسكي نحو 40 كيلومترا (25 ميلًا) عن الحدود الأوكرانية.
ولفت بوغوماز إلى أنّ المجموعة استخدمت بنادق آلية أمريكية الصنع وقنابل يدوية وذخائر بمواصفات مطابقة لمعايير حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ناشرًا صورة لأسلحة مصادرة.
وقال في منشور آخر إن ثلاث مسيّرات أسقطت فوق المنطقة أمس، من دون وقوع إصابات.
وأكد جهاز الأمن الفدرالي الروسي ( FSB ) في بيان أنه «أحبط» التوغل الحدودي الأربعاء.
وسبق أنّ لفتت موسكو مرّات عدة إلى أنّ القوات الأوكرانية تستخدم أسلحة زوّدها بها الغرب لتنفيذ ضربات وعمليات توغل داخل الأراضي الروسية، الأمر الذي تنفيه كييف.
في يونيو، تعرضت منطقة بيلغورود لأكبر عملية توغل منذ بداية الهجوم في أوكرانيا، وقالت موسكو حينها إنها قتلت عشرات المسلحين الموالين لأوكرانيا.
واستخدمت مسيّرات في الهجوم الذي تخلله قصف، ما أثار تساؤلات حول قوة الدفاعات الحدودية الروسية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر تلجرام أمس أن «الدفاعات الجوية... دمرت مسيرة فوق أراضي منطقة فوسكريسينسكي في محيط موسكو» إلى جنوب شرق العاصمة، متهمة كييف بتنفيذ الهجوم. وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين عبر تلجرام إن المسيّرة كانت «تتّجه نحو موسكو». وأضاف: «لم تسجل إصابات ولا أضرار بحسب المعلومات الأولية»، مشيرا إلى أن أجهزة الطوارئ في الموقع.
وأغلق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو أمام حركة الملاحة صباح أمس، وفق ما أوردت وكالة تاس الرسمية للأنباء نقلا عن الجهاز الإعلامي للمطار.
في الوقت ذاته قُتل ستة جنود أوكرانيين بتحطّم مروحيتين عسكريتين أثناء مهمة قتالية في شرق البلاد الثلاثاء، وفق ما أعلن محققون أمس.
وقع الحادثان الثلاثاء في منطقة كراماتورسك التابعة لمنطقة دونيتسك شرقا. ولم يقدّم مكتب الدولة للتحقيقات تفاصيل بشأن ما حدث.
وأفاد المكتب في بيان أن «مروحيتين عسكريتين من طراز (مي-8) تحطّمتا أثناء مهمة قتالية. قُتل جميع جنود القوات المسلحة الأوكرانية الستّة».
وذكر أن تحقيقا قبل المحاكمة يجريه مكتب الدولة للتحقيقات سيركّز مبدئيا على احتمال وقوع خروقات للسلامة خلال الرحلة أو أثناء الإعداد لها، وهو ما يمكن تصنيفه على أنه مخالفة جنائية.
وأوضح المكتب أن التحقيق سينظر في «احتمال تخريب أو تدمير العدو للمروحيتين».
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