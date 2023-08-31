موسكو تعلن مقتل عسكريين أوكرانيين خلال عملية توغل

وقال‭ ‬حاكم‭ ‬بريانسك‭ ‬ألكسندر‭ ‬بوجوماز‭ ‬إن‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬وصفتهم‭ ‬بـ«المخربين‮»‬‭ ‬حاولوا‭ ‬تنفيذ‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬‮«‬الأعمال‭ ‬الإرهابية‭ ‬على‭ ‬منشآت‭ ‬بنية‭ ‬تحتية‭ ‬للطاقة‮»‬‭ ‬ومنشآت‭ ‬عسكرية‭ ‬الأربعاء‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭: ‬‮«‬في‭ ‬منطقة‭ ‬نافلينسكي،‭ ‬تمت‭ ‬تصفية‭ ‬مسلحين‭ ‬اثنين‭ ‬واعتقال‭ ‬خمسة،‭ ‬ثلاثة‭ ‬منهم‭ ‬كانوا‭ ‬أصيبوا‮»‬‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬التدابير‭ ‬القتالية‭.‬

وتبعد‭ ‬منطقة‭ ‬نافلينسكي‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬كيلومترا‭ (‬25‭ ‬ميلًا‭) ‬عن‭ ‬الحدود‭ ‬الأوكرانية‭.‬

ولفت‭ ‬بوغوماز‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬المجموعة‭ ‬استخدمت‭ ‬بنادق‭ ‬آلية‭ ‬أمريكية‭ ‬الصنع‭ ‬وقنابل‭ ‬يدوية‭ ‬وذخائر‭ ‬بمواصفات‭ ‬مطابقة‭ ‬لمعايير‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ (‬ناتو‭)‬،‭ ‬ناشرًا‭ ‬صورة‭ ‬لأسلحة‭ ‬مصادرة‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬آخر‭ ‬إن‭ ‬ثلاث‭ ‬مسيّرات‭ ‬أسقطت‭ ‬فوق‭ ‬المنطقة‭ ‬أمس،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭.‬

وأكد‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الفدرالي‭ ‬الروسي‭ (‬ FSB ‭) ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬أحبط‮»‬‭ ‬التوغل‭ ‬الحدودي‭ ‬الأربعاء‭. ‬

وسبق‭ ‬أنّ‭ ‬لفتت‭ ‬موسكو‭ ‬مرّات‭ ‬عدة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬تستخدم‭ ‬أسلحة‭ ‬زوّدها‭ ‬بها‭ ‬الغرب‭ ‬لتنفيذ‭ ‬ضربات‭ ‬وعمليات‭ ‬توغل‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تنفيه‭ ‬كييف‭.‬

في‭ ‬يونيو،‭ ‬تعرضت‭ ‬منطقة‭ ‬بيلغورود‭ ‬لأكبر‭ ‬عملية‭ ‬توغل‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وقالت‭ ‬موسكو‭ ‬حينها‭ ‬إنها‭ ‬قتلت‭ ‬عشرات‭ ‬المسلحين‭ ‬الموالين‭ ‬لأوكرانيا‭.‬

واستخدمت‭ ‬مسيّرات‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬تخلله‭ ‬قصف،‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬قوة‭ ‬الدفاعات‭ ‬الحدودية‭ ‬الروسية‭.‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬عبر‭ ‬تلجرام‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الدفاعات‭ ‬الجوية‭... ‬دمرت‭ ‬مسيرة‭ ‬فوق‭ ‬أراضي‭ ‬منطقة‭ ‬فوسكريسينسكي‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬موسكو‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬العاصمة،‭ ‬متهمة‭ ‬كييف‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الهجوم‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬موسكو‭ ‬سيرجي‭ ‬سوبيانين‭ ‬عبر‭ ‬تلجرام‭ ‬إن‭ ‬المسيّرة‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬تتّجه‭ ‬نحو‭ ‬موسكو‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لم‭ ‬تسجل‭ ‬إصابات‭ ‬ولا‭ ‬أضرار‭ ‬بحسب‭ ‬المعلومات‭ ‬الأولية‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أجهزة‭ ‬الطوارئ‭ ‬في‭ ‬الموقع‭.‬

وأغلق‭ ‬مطار‭ ‬فنوكوفو‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬أمام‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬صباح‭ ‬أمس،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوردت‭ ‬وكالة‭ ‬تاس‭ ‬الرسمية‭ ‬للأنباء‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬الجهاز‭ ‬الإعلامي‭ ‬للمطار‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬قُتل‭ ‬ستة‭ ‬جنود‭ ‬أوكرانيين‭ ‬بتحطّم‭ ‬مروحيتين‭ ‬عسكريتين‭ ‬أثناء‭ ‬مهمة‭ ‬قتالية‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬محققون‭ ‬أمس‭. ‬

وقع‭ ‬الحادثان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كراماتورسك‭ ‬التابعة‭ ‬لمنطقة‭ ‬دونيتسك‭ ‬شرقا‭. ‬ولم‭ ‬يقدّم‭ ‬مكتب‭ ‬الدولة‭ ‬للتحقيقات‭ ‬تفاصيل‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭.‬

وأفاد‭ ‬المكتب‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مروحيتين‭ ‬عسكريتين‭ ‬من‭ ‬طراز‭ (‬مي‭-‬8‭) ‬تحطّمتا‭ ‬أثناء‭ ‬مهمة‭ ‬قتالية‭. ‬قُتل‭ ‬جميع‭ ‬جنود‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬الستّة‮»‬‭.‬

وذكر‭ ‬أن‭ ‬تحقيقا‭ ‬قبل‭ ‬المحاكمة‭ ‬يجريه‭ ‬مكتب‭ ‬الدولة‭ ‬للتحقيقات‭ ‬سيركّز‭ ‬مبدئيا‭ ‬على‭ ‬احتمال‭ ‬وقوع‭ ‬خروقات‭ ‬للسلامة‭ ‬خلال‭ ‬الرحلة‭ ‬أو‭ ‬أثناء‭ ‬الإعداد‭ ‬لها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬تصنيفه‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬مخالفة‭ ‬جنائية‭.‬

وأوضح‭ ‬المكتب‭ ‬أن‭ ‬التحقيق‭ ‬سينظر‭ ‬في‭ ‬‮«‬احتمال‭ ‬تخريب‭ ‬أو‭ ‬تدمير‭ ‬العدو‭ ‬للمروحيتين‮»‬‭.‬