استقالة وزير الدفاع البريطاني في خضم النزاع في أوكرانيا

وورد‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬الاستقالة‭ ‬الذي‭ ‬نشره‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬‮«‬انتخبت‭ ‬نائبا‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬وبعد‭ ‬سنوات‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬للخوض‭ ‬في‭ ‬جوانب‭ ‬الحياة‭ ‬التي‭ ‬أهملتها‭ ‬واستكشاف‭ ‬فرص‭ ‬جديدة‮»‬‭. ‬وأعلن‭ ‬مكتب‭ ‬داونينغ‭ ‬ستريت‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عين‭ ‬الخميس‭ ‬المحافظ‭ ‬غرانت‭ ‬شابس‭ ‬خلفا‭ ‬لوالاس‭. ‬وسيحتفل‭ ‬شابس‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاده‭ ‬الخامس‭ ‬والخمسين‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬وكان‭ ‬منذ‭ ‬فبراير‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬أمن‭ ‬الطاقة‭ ‬وحياد‭ ‬الكربون‭. ‬وبدلا‭ ‬من‭ ‬شخصية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬العسكرية،‭ ‬اختار‭ ‬سوناك‭ ‬شخصا‭ ‬يتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬سياسية‭ ‬واسعة‭ ‬لهذه‭ ‬الحقيبة‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬ملفات‭ ‬مهمة‭: ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬ووعود‭ ‬زيادة‭ ‬الميزانية‭ ‬العسكرية‭ ‬أو‭ ‬التوتر‭ ‬مع‭ ‬الصين‭. ‬

فور‭ ‬تعيينه‭ ‬وعد‭ ‬الوزير‭ ‬‮«‬بان‭ ‬دعم‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬سيستمر‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬ضد‭ ‬غزو‭ ‬بوتين‭ ‬الهمجي‮»‬‭. ‬واعتبرت‭ ‬الصحافة‭ ‬البريطانية‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التغيير‭ ‬المتوقع‭ ‬يندرج‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬تعديل‭ ‬وزاري‭ ‬أوسع‭ ‬يتيح‭ ‬لسوناك‭ ‬التحضير‭ ‬للانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬المقرر‭ ‬إجراؤها‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬المرتقب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬الحزب‭ ‬المحافظ‭ ‬الحاكم‭ ‬منذ‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬امام‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭.

‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التجديد‭ ‬في‭ ‬العمق‭ ‬سيؤجل‭ ‬الى‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬واكتفى‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بتسمية‭ ‬النائبة‭ ‬كلير‭ ‬كوتينيو،‭ ‬38‭ ‬عاما،‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬الطاقة‭ ‬وحياد‭ ‬الكربون‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬مستشارة‭ ‬لسوناك‭ ‬قبل‭ ‬دخولها‭ ‬البرلمان‭ ‬عام‭ ‬2019‭. ‬

يُعد‭ ‬بن‭ ‬والاس‭ ‬الذي‭ ‬انتخب‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬قبل‭ ‬18‭ ‬عامًا،‭ ‬الشخصية‭ ‬التي‭ ‬خدمت‭ ‬لأطول‭ ‬فترة‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬منذ‭ ‬ونستون‭ ‬تشرشل‭ ‬مع‭ ‬تولي‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬2019،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬وزير‭ ‬الأمن‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬تيريزا‭ ‬ماي‭. ‬وهو‭ ‬الوزير‭ ‬الوحيد‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬حقيبة‭ ‬رئيسية‭ ‬والذي‭ ‬بقي‭ ‬في‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬الحكومات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة،‭ ‬أي‭ ‬حكومات‭ ‬حليفه‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬وليز‭ ‬تراس‭ ‬وريشي‭ ‬سوناك‭. ‬

كان‭ ‬لبن‭ ‬والاس‭ ‬وهو‭ ‬ضابط‭ ‬احتياط،‭ ‬دور‭ ‬محوري‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬وترشح‭ ‬لمنصب‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬لكنه‭ ‬فشل‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وتم‭ ‬تمديد‭ ‬ولاية‭ ‬النرويجي‭ ‬ينس‭ ‬ستولتنبرغ‭. ‬ونال‭ ‬اشادات‭ ‬خصوصا‭ ‬لأنه‭ ‬ساعد‭ ‬في‭ ‬إقناع‭ ‬الغرب‭ ‬بتزويد‭ ‬كييف‭ ‬بالدعم‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭. ‬

وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يعتبر‭ ‬شخصية‭ ‬موزونة‭ ‬في‭ ‬العلن،‭ ‬لكنه‭ ‬ادلى‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أمام‭ ‬الجيش‭ ‬البريطاني‭ ‬بتصريحات‭ ‬اتسمت‭ ‬بالحدة‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬‮«‬فقد‭ ‬صوابه‭ ‬تماما‮»‬‭ ‬لغزوه‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬بدون‭ ‬حلفاء‮»‬‭. ‬قالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬ماريا‭ ‬زاخاروفا‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬نودع‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬تلويث‭ ‬الأراضي‭ ‬الأوكرانية‭ ‬بالإشعاعات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تزويد‭ ‬نظام‭ ‬كييف‭ ‬بقذائف‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المنضب‭. ‬العميل‭ ‬006‭ ‬غادر‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‭ ‬بدون‭ ‬وسام‭ ‬شرف‮»‬‭.‬