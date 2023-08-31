وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬أنه‭ ‬أطلق‭ ‬الصاروخين‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬محاكاة‭ ‬لضربة‭ ‬نووية‭ ‬تكتيكية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التدمير‭ ‬الكامل‭ ‬للمراكز‭ ‬الرئيسية‭ ‬للقيادة‭ ‬والقواعد‭ ‬الجوية‮»‬‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭. ‬وأشار‭ ‬الجيش‭ ‬الياباني‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الصاروخ‭ ‬الأول‭ ‬أُطلق‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬23‭:‬38‭ (‬14:38‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬أقصاه‭ ‬50‭ ‬كيلومترًا‭ ‬تقريبًا‭ ‬وعلى‭ ‬مسافة‭ ‬طيران‭ ‬بلغت‭ ‬350‭ ‬كيلومترًا‭ ‬تقريبًا‭. ‬وأُطلق‭ ‬الثاني‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬23‭:‬46،‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬أقصاه‭ ‬50‭ ‬كيلومترًا‭ ‬تقريبًا‭ ‬وعلى‭ ‬مسافة‭ ‬طيران‭ ‬بلغت‭ ‬400‭ ‬كيلومترًا‭ ‬تقريبًا‮»‬‭. ‬

وأكّد‭ ‬الجيش‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي،‭ ‬حسبما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التدريب‭ ‬يرمي‭ ‬إلى‭ ‬توجيه‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬للأعداء‮»‬‭. ‬ولفتت‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬المشتركة‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬رصدت‭ ‬صاروخَين‭ ‬باليستيَين‭ ‬قصيرَي‭ ‬المدى‭ ‬أُطلقا‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬باتجاه‭ ‬بحر‭ ‬الشرق،‭ ‬المعروف‭ ‬أيضًا‭ ‬باسم‭ ‬بحر‭ ‬اليابان،‭ ‬قبيل‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭ ‬الخميس‭. ‬

ونوّهت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الصاروخَين‭ ‬عبرا‭ ‬مسافة‭ ‬360‭ ‬كيلومترًا‭ ‬تقريبًا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسقطا‭ ‬في‭ ‬المياه،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬والأمريكية‭ ‬يحللون‭ ‬عمليتَي‭ ‬الإطلاق‭. ‬ووفق‭ ‬طوكيو،‭ ‬وقع‭ ‬الصاروخان‭ ‬قرب‭ ‬سواحل‭ ‬شبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية‭ ‬وخارج‭ ‬المنطقة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الخالصة‭ ‬لليابان‭. ‬ويوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬نظّمت‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬أيضًا‭ ‬تدريبات‭ ‬عسكرية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القيادات‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬المناورات‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬واشنطن‭ ‬وسيول،‭ ‬وزار‭ ‬خلالها‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬مقر‭ ‬القيادة‭ ‬البحرية،‭ ‬حسبما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬المركزية‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬الرسمية‭. ‬

وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬التدريبات‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬كل‭ ‬القادة‭ ‬وأقسام‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬برمّته‭ ‬من‭ ‬الاستعداد‭ ‬الكامل‭ ‬للحرب‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬التدريبات‭ ‬كانت‭ ‬تحاكي‭ ‬غزوًا‭ ‬مفاجئًا‭ ‬وشنّ‭ ‬هجوم‭ ‬مضاد‭ ‬لاحتلال‭ ‬‮«‬كافة‭ ‬الأراضي‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الجنوبي‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬أن‭ ‬خططه‭ ‬الحربية‭ ‬المستقبلية‭ ‬تشمل‭ ‬‮«‬ضربات‭ ‬متزامنة‭ ‬مكثّفة‭ ‬جدًا‮»‬‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬رئيسية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إحداث‭ ‬‮«‬فوضى‭ ‬اجتماعية‭ ‬سياسية‭ ‬واقتصادية‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬صور‭ ‬نشرتها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬رودونغ‭ ‬سينمون‮»‬‭ ‬الرسمية‭ ‬ظهر‭ ‬كيم‭ ‬محاطًا‭ ‬بضباط‭ ‬وواقفًا‭ ‬أمام‭ ‬خريطة‭ ‬مبهمة‭ ‬لشبه‭ ‬الجزيرة‭ ‬الكورية‭ ‬ومشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭. ‬ويعتبر‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬الدراسات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬إهوا‭ ‬في‭ ‬سيول‭ ‬ليف‭-‬إريك‭ ‬إيزلي‭ ‬أن‭ ‬إطلاق‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬صواريخ‭ ‬خلال‭ ‬التدريبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬ليس‭ ‬بمشهد‭ ‬غير‭ ‬اعتيادي،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬توقيته‭ ‬‮«‬غريب‮»‬‭. ‬ويضيف‭ ‬الخبير‭ ‬أن‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬ربّما‭ ‬تريد‭ ‬إظهار‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬وقت‭ ‬ومن‭ ‬اتجاهات‭ ‬متعددة،‭ ‬أو‭ ‬تعقيد‭ ‬عمليات‭ ‬التعقّب‭ ‬والتحليل‭ ‬التي‭ ‬يجريها‭ ‬الحلفاء‭. ‬