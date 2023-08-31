تداول 4.4 ملايين دينار في البورصة هذا الأسبوع

تداول 4.4 ملايين دينار في البورصة هذا الأسبوع
التاريخ
8/31/2023 7:07:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بلغت كمية الأسهم المتداولة في «بورصة البحرين» خلال هذا الأسبوع 26 مليون و75 ألفا و674 سهما بقيمة إجمالية قدرها 4 ملايين و492 ألفا و263 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 300 صفقة.
تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 30 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 9 شركات، في حين انـخفضت أسعار أسهم 7 شركات، واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق. استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونين و871 ألفا و567 دينارا بحرينيا أو ما نسبته 63.92 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 23 مليونا و294 ألفا و607 أسهم، تم تنفيذها من خلال 147 صفقة.
أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع المواد الأساسية، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة 794 ألفا و289 دينارا بحرينيا بنسبة 17.68 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصة وبكمية قدرها 709 آلاف و187 سهما، تم تنفيذها من خلال 18 صفقة.
أما على مستوى الشركات فقد جاءت شركة إستيراد الاستثمارية في المركز الأول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمها مليونا و633 ألفا و630 دينارا بحرينيا بنسبة 36.37 % من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 16 مليونا و335 ألفا و601 سهم، تم تنفيذها من خلال صفقتين.
وجاء في المركز الثاني بنك السلام بقيمة قدرها 881 ألفا و265 دينارا بحرينيا وبنسبة 19.62 % من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 4 ملايين و668 ألفا و688 سهما، تم تنفيذها من خلال 58 صفقة. وفيما يخص المؤشرات القطاعية، فالجدول أدناه يوضح أداء المؤشرات لقطاعات البورصة والتغير ونسبة التغير مقارنة بأدائها الأسبوع الماضي. وبالعودة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ 898 ألفا و453 دينارا بحرينيا في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة 5 ملايين و215 ألفا و135 سهما أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 60 صفقة.
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