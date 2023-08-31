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«فلاي دبي» توسع شبكتها الإفريقية برحلات منتظمة إلى مومباسا الكينية

8/31/2023 7:07:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬فلاي‭ ‬دبي‭ ‬أمس‭ ‬انها‭ ‬ستبدأ‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬17‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬بتشغيل‭ ‬رحلات‭ ‬منتظمة‭ ‬الى‭ ‬مومباسا‭ ‬الكينية‭ ‬لتكون‭ ‬بذلك‭ ‬أول‭ ‬ناقلة‭ ‬وطنية‭ ‬تسيّر‭ ‬رحلات‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬دبي‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬الساحلية‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬كينيا‭.‬

سيتم‭ ‬تشغيل‭ ‬الرحلات‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬موي‭ ‬الدولي‭ (‬ MBA ‭)
‬بواقع‭ ‬اربع‭ ‬رحلات‭ ‬أسبوعيًا‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬المبنى‭ ‬رقم‭ ‬3‭ ‬بمطار‭ ‬دبي‭ ‬الدولي‭. ‬ومع‭ ‬إطلاق‭ ‬رحلاتها‭ ‬إلى‭ ‬مومباسا،‭ ‬توسع‭ ‬فلاي‭ ‬دبي‭ ‬شبكتها‭ ‬في‭ ‬أفريقيا‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬وجهة‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أديس‭ ‬أبابا‭ ‬والإسكندرية‭ ‬وأسمرة‭ ‬ودار‭ ‬السلام‭ ‬وجيبوتي‭ ‬وعنتيبي‭ ‬وهرغيسا‭ ‬وجوبا‭ ‬ومقديشو‭ ‬وزنجبار‭.‬

وقال‭ ‬غيث‭ ‬الغيث،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فلاي‭ ‬دبي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬دوما‭ ‬بتعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الجوية‭ ‬الى‭ ‬الأسواق‭ ‬الغير‭ ‬مخدومة‭ ‬وتعزيز‭ ‬مركز‭ ‬دبي‭ ‬كمحور‭ ‬عالمي‭ ‬للطيران‭. ‬وشهدت‭ ‬دبي‭ ‬نمواً‭ ‬مطرداً‭ ‬في‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأفريقية‭ ‬منذ‭ ‬معرض‭ ‬إكسبو‭ ‬2020،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬ألف‭ ‬شركة‭ ‬أفريقية‭ ‬مسجلة‭ ‬لدى‭ ‬غرفة‭ ‬تجارة‭ ‬دبي‭. ‬ستعمل‭ ‬رحلاتنا‭ ‬المباشرة‭ ‬إلى‭ ‬مومباسا‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬وعملياتنا‭ ‬المتنامية‭ ‬في‭ ‬أفريقيا‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬تدفقات‭ ‬حركة‭ ‬التجارة‭ ‬والسياحة‭
‬بين‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬وأسواق‭ ‬شرق‭ ‬أفريقيا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الغيث‭: ‬‮«‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإمكانات‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الأفريقية‭ ‬ونتطلع‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬وجودنا‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬مع‭ ‬استمرارنا‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬شبكتنا‭ ‬وأسطولنا‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‮»‬‭.‬

وتعد‭ ‬مومباسا‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬كينيا‭ ‬وتشتهر‭ ‬بهندستها‭ ‬المعمارية‭ ‬القديمة‭ ‬وشواطئها‭ ‬الرملية‭ ‬الجميلة‭. ‬وتلعب‭ ‬المدينة‭ ‬دورًا‭ ‬حيويًا‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الاستيراد‭ ‬والتصدير‭ ‬وهي‭ ‬بمثابة‭ ‬بوابة‭ ‬إلى‭ ‬شرق‭ ‬إفريقيا‭ ‬لا‭ ‬تخدم‭ ‬كينيا‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تخدم‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬لها‭ ‬أيضًا‭. ‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬الرحلات،‭ ‬قال‭ ‬سودير‭ ‬سريداران،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأول‭ ‬للعمليات‭ ‬التجارية‭ (‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬أفريقيا‭ ‬وشبه‭ ‬القارة‭ ‬الهندية‭) ‬في‭ ‬فلاي‭ ‬دبي‭: ‬‮«‬تعتبر‭ ‬أفريقيا‭ ‬سوقا‭ ‬هامة‭ ‬جداً‭ ‬بالنسبة‭ ‬لفلاي‭ ‬دبي،‭ ‬ونحن‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬استكشاف‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬لخدمة‭ ‬السوق‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭
‬خيارات‭ ‬سفر‭ ‬ملائمة‭ ‬للسفر‭ ‬وسهلة‭ ‬إلى‭ ‬دبي‭ ‬وما‭ ‬بعدها‭ ‬ضمن‭ ‬شبكة‭ ‬فلاي‭ ‬دبي‭ ‬وطيران‭ ‬الإمارات‭ ‬المشتركة‭. ‬ستكون‭ ‬مومباسا‭ ‬وجهة‭ ‬رائعة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬شبكتنا‭ ‬للمسافرين‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬وأوروبا‭ ‬للباحثين‭ ‬عن‭ ‬الشواطئ‭ ‬البكر‭ ‬ومتنزهات‭ ‬الحياة‭ ‬البرية‭ ‬والتجارب‭ ‬الثقافية‭. ‬ونحن‭ ‬نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬اطلاق‭ ‬رحلاتنا‭ ‬هناك‭ ‬بمعدل‭ ‬اربع‭ ‬رحلات‭ ‬أسبوعيًا‭ ‬إلى‭ ‬مومباسا‭ ‬وزيادة‭ ‬الرحلات‭ ‬إلى‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬‭.‬

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