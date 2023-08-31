«فلاي دبي» توسع شبكتها الإفريقية برحلات منتظمة إلى مومباسا الكينية
التاريخ
8/31/2023 7:07:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت فلاي دبي أمس انها ستبدأ اعتبارا من 17 يناير من العام المقبل بتشغيل رحلات منتظمة الى مومباسا الكينية لتكون بذلك أول ناقلة وطنية تسيّر رحلات مباشرة من دبي ودولة الإمارات إلى هذه المدينة الساحلية الواقعة في جنوب شرق كينيا.
سيتم تشغيل الرحلات إلى مطار موي الدولي ( MBA )
بواقع اربع رحلات أسبوعيًا انطلاقا من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي. ومع إطلاق رحلاتها إلى مومباسا، توسع فلاي دبي شبكتها في أفريقيا إلى 11 وجهة في 10 دول في كل من أديس أبابا والإسكندرية وأسمرة ودار السلام وجيبوتي وعنتيبي وهرغيسا وجوبا ومقديشو وزنجبار.
وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «نحن ملتزمون دوما بتعزيز الروابط الجوية الى الأسواق الغير مخدومة وتعزيز مركز دبي كمحور عالمي للطيران. وشهدت دبي نمواً مطرداً في الاستثمارات الأفريقية منذ معرض إكسبو 2020، مع وجود أكثر من 26 ألف شركة أفريقية مسجلة لدى غرفة تجارة دبي. ستعمل رحلاتنا المباشرة إلى مومباسا بدءا من يناير وعملياتنا المتنامية في أفريقيا على زيادة تدفقات حركة التجارة والسياحة
بين دولة الإمارات وأسواق شرق أفريقيا».
وأضاف الغيث: «هناك الكثير من الإمكانات في الأسواق الأفريقية ونتطلع إلى تعزيز وجودنا في القارة مع استمرارنا في توسيع شبكتنا وأسطولنا خلال السنوات المقبلة».
وتعد مومباسا ثاني أكبر مدينة في كينيا وتشتهر بهندستها المعمارية القديمة وشواطئها الرملية الجميلة. وتلعب المدينة دورًا حيويًا في حركة الاستيراد والتصدير وهي بمثابة بوابة إلى شرق إفريقيا لا تخدم كينيا فحسب، بل تخدم الدول المجاورة لها أيضًا.
وتعليقاً على بدء الرحلات، قال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة، دول مجلس التعاون الخليجي، أفريقيا وشبه القارة الهندية) في فلاي دبي: «تعتبر أفريقيا سوقا هامة جداً بالنسبة لفلاي دبي، ونحن حريصون على استكشاف الفرص المتاحة لخدمة السوق بشكل أفضل من خلال توفير
خيارات سفر ملائمة للسفر وسهلة إلى دبي وما بعدها ضمن شبكة فلاي دبي وطيران الإمارات المشتركة. ستكون مومباسا وجهة رائعة أخرى على شبكتنا للمسافرين من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا للباحثين عن الشواطئ البكر ومتنزهات الحياة البرية والتجارب الثقافية. ونحن نتطلع إلى اطلاق رحلاتنا هناك بمعدل اربع رحلات أسبوعيًا إلى مومباسا وزيادة الرحلات إلى السوق في المستقبل».
MENAFN31082023000055011008ID1106993656
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.