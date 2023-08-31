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«نهرا» تنظم ورشة عمل مكافحة العدوى والاستقصاء الوبائي

8/31/2023 7:07:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬سجلت‭ ‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬مكافحة‭ ‬العدوى‭ ‬والاستقصاء‭ ‬الوبائي‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬‮«‬نهرا‮»‬‭ ‬نجاحا‭ ‬لافتا‭ ‬ومشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الطبية‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬4‭ ‬أيام‭ ‬متواصلة‭ ‬من‭ ‬المحاضرات‭ ‬النظرية‭ ‬واختبارات‭ ‬نظرية‭ ‬للمشاركين‭. ‬

وبرزت‭ ‬الورشة‭ ‬بشكل‭ ‬لافت‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المملكة‭ ‬والوطن‭ ‬العربي،‭ ‬حيث‭ ‬حققت‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬الهيئة‭ ‬والجهة‭ ‬المنظمة‭ ‬أديوكيشن‭ ‬بلاس‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬والمركز‭ ‬الخليجي‭ ‬لمكافحة‭ ‬العدوى‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭. ‬

وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬‮«‬نهرا‮»‬‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬الورشة‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الثانية‭ ‬جاء‭ ‬امتداداً‭ ‬للنجاح‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬حرصت‭ ‬الهيئة‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تنظيم‭ ‬الورشة،‭ ‬وخرجت‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬بأهداف‭ ‬أوسع،‭ ‬وتم‭ ‬تخريج‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬ليكونوا‭ ‬ضباط‭ ‬اتصال‭ ‬لمكافحة‭ ‬العدوى‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬يعملون‭ ‬فيها‭ ‬وخصوصا‭ ‬أن‭ ‬الورشة‭ ‬معتمدة‭ ‬بساعاتها‭ ‬من‭ ‬‮«‬نهرا‮»‬‭ ‬ويحصلون‭ ‬بموجبها‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬معتمدة‭ ‬ليكونوا‭ ‬ضباط‭ ‬اتصال‭ ‬لمكافحة‭ ‬العدوى‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬الدورة‭ ‬أنها‭ ‬توفر‭ ‬اطاراً‭ ‬لتطوير‭ ‬وتقييم‭ ‬المهارات‭ ‬والمعرفة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالوقاية‭ ‬من‭ ‬العدوى‭ ‬ومكافحتها‭ ‬ومراقبة‭ ‬الأوبئة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬تدريب‭ ‬الموظفين‭ ‬وممارسات‭ ‬واجراءات‭ ‬العمل‭ ‬الفعالة،‭ ‬وممارسة‭ ‬الإدارة‭ ‬البيئية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إدارة‭ ‬نفايات‭ ‬المستشفيات‭. ‬

وأوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬أن‭ ‬الورشة‭ ‬فتحت‭ ‬آفاقا‭ ‬أرحب‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬بالسعودية‭ ‬والمركز‭ ‬الخليجي‭ ‬لمكافحة‭ ‬العدوى‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الدورات‭ ‬وورش‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬‮«‬نهرا‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭. ‬وشهدت‭ ‬الورشة‭ ‬مشاركة‭ ‬52‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬الحكومي‭ ‬والخاص‭. ‬

الجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬الورشة‭ ‬حاضر‭ ‬فيها‭ ‬الدكتور‭ ‬أيمن‭ ‬رمضان‭ ‬مستشار‭ ‬الاستقصاء‭ ‬الوبائي‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي،‭ ‬وأريج‭ ‬قدسي‭ ‬منسق‭ ‬مكافحة‭ ‬العدوى‭ ‬بوزارة‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭ ‬السعودي‭. ‬

وحصل‭ ‬مجتازو‭ ‬الورشة‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬معتمدة‭ ‬ليكونوا‭ ‬ضباط‭ ‬اتصال‭ ‬لمكافحة‭ ‬العدوى‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬يعملون‭ ‬فيها‭. ‬

كما‭ ‬شهدت‭ ‬الورشة‭ ‬محاضرات‭ ‬عدة‭ ‬تناول‭ ‬فيها‭ ‬المتحدثون‭ ‬كافة‭ ‬الأنشطة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمكافحة‭ ‬العدوى‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المرافق‭ ‬والبحوث‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إجراؤها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬الورشة‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬المحطات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الطبي‭. ‬

وتتماشى‭ ‬الورشة‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬للمستشفيات‭ ‬والقطاع‭ ‬الطبي‭ ‬للوقاية‭ ‬من‭ ‬العدوى‭ ‬والاستقصاء‭ ‬الوبائي،‭ ‬وكانت‭ ‬مهيئة‭ ‬للمشاركين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬كامل‭ ‬النجاح‭ ‬ليكونوا‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬تأهيلهم‭ ‬وتخريجهم‭ ‬ليكونوا‭ ‬ضباط‭ ‬اتصال‭ ‬لمكافحة‭ ‬العدوى‭ ‬في‭ ‬المؤسسة‭ ‬التي‭ ‬يعملون‭ ‬فيها‭.‬

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