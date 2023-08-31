«نهرا» تنظم ورشة عمل مكافحة العدوى والاستقصاء الوبائي

«نهرا» تنظم ورشة عمل مكافحة العدوى والاستقصاء الوبائي
التاريخ
8/31/2023 7:07:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سجلت ورشة عمل مكافحة العدوى والاستقصاء الوبائي التي نظمتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» نجاحا لافتا ومشاركة واسعة من مختلف القطاعات الطبية والتي أقيمت على مدار 4 أيام متواصلة من المحاضرات النظرية واختبارات نظرية للمشاركين.
وبرزت الورشة بشكل لافت على مستوى المملكة والوطن العربي، حيث حققت الأهداف التي وضعتها الهيئة والجهة المنظمة أديوكيشن بلاس بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني والمركز الخليجي لمكافحة العدوى بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وأكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» أن نجاح الورشة في نسختها الثانية جاء امتداداً للنجاح البارز في النسخة الأولى، حيث حرصت الهيئة على مواصلة تنظيم الورشة، وخرجت النسخة الثانية بأهداف أوسع، وتم تخريج العديد من الكوادر الطبية ليكونوا ضباط اتصال لمكافحة العدوى في المؤسسات التي يعملون فيها وخصوصا أن الورشة معتمدة بساعاتها من «نهرا» ويحصلون بموجبها على شهادة معتمدة ليكونوا ضباط اتصال لمكافحة العدوى.
كما أن من أهداف الدورة أنها توفر اطاراً لتطوير وتقييم المهارات والمعرفة المتعلقة بالوقاية من العدوى ومكافحتها ومراقبة الأوبئة، إضافة إلى تدريب الموظفين وممارسات واجراءات العمل الفعالة، وممارسة الإدارة البيئية بما في ذلك إدارة نفايات المستشفيات.
وأوضحت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة أن الورشة فتحت آفاقا أرحب مع وزارة الحرس الوطني بالسعودية والمركز الخليجي لمكافحة العدوى في السعودية في التعاون والتنسيق في تنظيم الدورات وورش العمل مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» خلال الفترة القادمة. وشهدت الورشة مشاركة 52 من الكوادر الطبية من القطاعين الحكومي والخاص.
الجدير ذكره أن الورشة حاضر فيها الدكتور أيمن رمضان مستشار الاستقصاء الوبائي في وزارة الحرس الوطني السعودي، وأريج قدسي منسق مكافحة العدوى بوزارة الحرس الوطني السعودي.
وحصل مجتازو الورشة على شهادة معتمدة ليكونوا ضباط اتصال لمكافحة العدوى في المؤسسات التي يعملون فيها.
كما شهدت الورشة محاضرات عدة تناول فيها المتحدثون كافة الأنشطة المتعلقة بمكافحة العدوى في كافة المرافق والبحوث التي تم إجراؤها من قبل المتخصصين في هذا المجال، حيث تعتبر الورشة من أهم المحطات الرائدة في الجانب الطبي.
وتتماشى الورشة مع أهداف الهيئة في توفير بيئة آمنة للمستشفيات والقطاع الطبي للوقاية من العدوى والاستقصاء الوبائي، وكانت مهيئة للمشاركين من أجل تحقيق كامل النجاح ليكونوا على قدر المسؤولية في تأهيلهم وتخريجهم ليكونوا ضباط اتصال لمكافحة العدوى في المؤسسة التي يعملون فيها.
MENAFN31082023000055011008ID1106993654
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.