إشادة بحصول إدارة المنافذ على المركز الأول في «سـرعة فحـص جـوازات المسافريـن»
التاريخ
8/31/2023 7:07:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة العميد عبدالعزيز عبدالرحمن الدوسري الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة، والمقدم فواز ناصر الجيران مدير إدارة المنافذ، بمناسبة حصول إدارة المنافذ على المركز الأول في تقرير جودة خدمات المطارات الصادر من مجلس المطارات الدولي « ACI »، عن فئة «سرعة فحص جوازات المسافرين وتيسير إجراءات سفرهم»، وذلك خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023.
وأشاد بحصول إدارة المنافذ على هذا التقييم المتميز الذي يعد إحدى ثمار استراتيجية التطوير والتحديث التي يتبناها الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، مشيراً إلى أن هذا الانجاز يعكس إمكانيات الكادر البشري ومدى إخلاصهم وتفانيهم في أداء عملهم، وحرص الإدارة على تطبيق أعلى مقاييس الجودة في الخدمات المقدمة.
وأكد الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة أن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة مستمرة في تطوير كوادرها البشرية من خلال توفير الدورات التخصصية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، مع توفير أبرز التقنيات الحديثة لضمان تقديم أفضل الخدمات إلى المسافرين.
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