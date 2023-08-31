وأشاد‭ ‬بحصول‭ ‬إدارة‭ ‬المنافذ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التقييم‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬إحدى‭ ‬ثمار‭ ‬استراتيجية‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬التي‭ ‬يتبناها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬يعكس‭ ‬إمكانيات‭ ‬الكادر‭ ‬البشري‭ ‬ومدى‭ ‬إخلاصهم‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬عملهم،‭ ‬وحرص‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬مقاييس‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬كوادرها‭ ‬البشرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الدورات‭ ‬التخصصية،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬الدولية،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬أبرز‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬إلى‭ ‬المسافرين‭.‬