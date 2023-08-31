Saturday, 02 September 2023 02:44 GMT

إشادة بحصول إدارة المنافذ على المركز الأول في «سـرعة فحـص جـوازات المسافريـن»

8/31/2023 7:07:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬لشؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬العميد‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الدوسري‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للمنافذ‭ ‬والبحث‭ ‬والمتابعة،‭ ‬والمقدم‭ ‬فواز‭ ‬ناصر‭ ‬الجيران‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المنافذ،‭ ‬بمناسبة‭ ‬حصول‭ ‬إدارة‭ ‬المنافذ‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬جودة‭ ‬خدمات‭ ‬المطارات‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬المطارات‭ ‬الدولي‭ ‬‮«‬ ACI ‮»‬،‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬سرعة‭ ‬فحص‭ ‬جوازات‭ ‬المسافرين‭ ‬وتيسير‭ ‬إجراءات‭ ‬سفرهم‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬2023‭.‬

وأشاد‭ ‬بحصول‭ ‬إدارة‭ ‬المنافذ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التقييم‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬إحدى‭ ‬ثمار‭ ‬استراتيجية‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬التي‭ ‬يتبناها‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الانجاز‭ ‬يعكس‭ ‬إمكانيات‭ ‬الكادر‭ ‬البشري‭ ‬ومدى‭ ‬إخلاصهم‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬عملهم،‭ ‬وحرص‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬أعلى‭ ‬مقاييس‭ ‬الجودة‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬كوادرها‭ ‬البشرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الدورات‭ ‬التخصصية،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬والتجارب‭ ‬الدولية،‭ ‬مع‭ ‬توفير‭ ‬أبرز‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬لضمان‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬إلى‭ ‬المسافرين‭.‬

MENAFN31082023000055011008ID1106993652

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث