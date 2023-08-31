نائب الملك ولي العهد يتحدث إلى الشباب عبر إذاعة البحرين

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لسموه‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬لمستمعي‭ ‬إذاعة‭ ‬البحرين‭ ‬96‭.‬5‭ ‬إف‭ ‬أم‭ ‬وخص‭ ‬فيه‭ ‬جيل‭ ‬الشباب،‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬سموه‭ ‬لمبنى‭ ‬استوديوهات‭ ‬الإذاعة‭ ‬الخاصة،‭ ‬لدى‭ ‬تفضل‭ ‬سموه‭ ‬أمس‭ ‬بتدشين‭ ‬الاستوديو‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمركز‭ ‬الأخبار‭ ‬بتلفزيون‭ ‬البحرين،‭ ‬ومبنى‭ ‬استوديوهات‭ ‬الإذاعات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمجمع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬50‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬البث‭ ‬التلفزيوني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

واستذكر‭ ‬سموه‭ ‬خلال‭ ‬افتتاحه‭ ‬مبنى‭ ‬الإذاعات‭ ‬الخاصة‭ ‬إسهامات‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬سليمان،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬انتشار‭ ‬إذاعة‭ ‬96‭.‬5‭ ‬إف‭ ‬إم‭ ‬بالمنطقة‭ ‬ومنهم‭: (‬ Bob ‭ ‬ Macredy ‭) ‬و‭(‬ Adrian ‭ ‬ Ross ‭) ‬و‭( ‬ Ian ‭ ‬ fisher ‭)‬،‭ ‬وغيرهم‭.‬