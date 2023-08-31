نائب الملك ولي العهد يتحدث إلى الشباب عبر إذاعة البحرين

نائب الملك ولي العهد يتحدث إلى الشباب عبر إذاعة البحرين
التاريخ
8/31/2023 7:07:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد «إن التغير سنة الحياة والعالم مستمر في التغير، فالتغير هو الثابت الوحيد، فيجب قبول التكيف والاستجابة للمتغيرات وعدم الرضى إلا بالمقدمة». ووجه سموه الدعوة للجميع بمختلف مواقعهم بالاستمرار في تطوير أنفسهم وقدراتهم ودفعها بجانب الآخرين العاملين معهم نحو تحقيق الأهداف التي لا يجب أن تظل مجرد أحلام بل أن تتحول إلى واقع يخدم أبناءنا ويعزز تطور وطننا.
جاء ذلك في تصريح لسموه أدلى به لمستمعي إذاعة البحرين 96.5 إف أم وخص فيه جيل الشباب، خلال زيارة سموه لمبنى استوديوهات الإذاعة الخاصة، لدى تفضل سموه أمس بتدشين الاستوديو الرئيسي لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين، ومبنى استوديوهات الإذاعات الخاصة بمجمع وزارة الإعلام في مدينة عيسى، بمناسبة مرور 50 عامًا على بدء البث التلفزيوني في مملكة البحرين.
واستذكر سموه خلال افتتاحه مبنى الإذاعات الخاصة إسهامات السيد أحمد سليمان، وعدد من الأصوات التي ساهمت في انتشار إذاعة 96.5 إف إم بالمنطقة ومنهم: ( Bob Macredy ) و( Adrian Ross ) و( Ian fisher )، وغيرهم.
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