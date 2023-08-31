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نائب الملك ولي العهد يتحدث إلى الشباب عبر إذاعة البحرين

8/31/2023 7:07:13 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قال‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬‮«‬إن‭ ‬التغير‭ ‬سنة‭ ‬الحياة‭ ‬والعالم‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬التغير،‭ ‬فالتغير‭ ‬هو‭ ‬الثابت‭ ‬الوحيد،‭ ‬فيجب‭ ‬قبول‭ ‬التكيف‭ ‬والاستجابة‭ ‬للمتغيرات‭ ‬وعدم‭ ‬الرضى‭ ‬إلا‭ ‬بالمقدمة‮»‬‭. ‬ووجه‭ ‬سموه‭ ‬الدعوة‭ ‬للجميع‭ ‬بمختلف‭ ‬مواقعهم‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أنفسهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬ودفعها‭ ‬بجانب‭ ‬الآخرين‭ ‬العاملين‭ ‬معهم‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تظل‭ ‬مجرد‭ ‬أحلام‭ ‬بل‭ ‬أن‭ ‬تتحول‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬يخدم‭ ‬أبناءنا‭ ‬ويعزز‭ ‬تطور‭ ‬وطننا‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لسموه‭ ‬أدلى‭ ‬به‭ ‬لمستمعي‭ ‬إذاعة‭ ‬البحرين‭ ‬96‭.‬5‭ ‬إف‭ ‬أم‭ ‬وخص‭ ‬فيه‭ ‬جيل‭ ‬الشباب،‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬سموه‭ ‬لمبنى‭ ‬استوديوهات‭ ‬الإذاعة‭ ‬الخاصة،‭ ‬لدى‭ ‬تفضل‭ ‬سموه‭ ‬أمس‭ ‬بتدشين‭ ‬الاستوديو‭ ‬الرئيسي‭ ‬لمركز‭ ‬الأخبار‭ ‬بتلفزيون‭ ‬البحرين،‭ ‬ومبنى‭ ‬استوديوهات‭ ‬الإذاعات‭ ‬الخاصة‭ ‬بمجمع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬50‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬البث‭ ‬التلفزيوني‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

واستذكر‭ ‬سموه‭ ‬خلال‭ ‬افتتاحه‭ ‬مبنى‭ ‬الإذاعات‭ ‬الخاصة‭ ‬إسهامات‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬سليمان،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬انتشار‭ ‬إذاعة‭ ‬96‭.‬5‭ ‬إف‭ ‬إم‭ ‬بالمنطقة‭ ‬ومنهم‭: (‬ Bob ‭ ‬ Macredy ‭) ‬و‭(‬ Adrian ‭ ‬ Ross ‭) ‬و‭( ‬ Ian ‭ ‬ fisher ‭)‬،‭ ‬وغيرهم‭.‬

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