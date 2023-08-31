(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير: محمود بابا
فازت الشابة فداء توفيق مؤسس شركة Mame Pod بالمركز الأول في ستارت أب بحرين المنصة الرائدة للشركات الناشئة في مملكة البحرين النسخة الخامسة من سلسلة «جولات ستارت أب بحرين» وذلك بحضور عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، وصندوق العمل «تمكين»، ومجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين للتنمية.
وشملت الفعالية كلمة افتتاحية لطارق سند، المدير المالي لمؤسسة Tarabut Gateway ، حيث تحدث عن الانخراط في مجال ريادة الأعمال ومكانة مملكة البحرين كنقطة انطلاق مثالية للشركات الناشئة التي تتطلع للتوسع في المنطقة.
وخلال الفعالية عرضت خمس شركات ناشئة بحرينية مشاريعها أمام لجنة تحكيم ضمت عدداً من الحكام الإقليميين والمحليين بما في ذلك: مختار إبراهيم، مدير في B Capital ، ومحمد المنيفي، مستثمر رأس المال في Faith Capital Holding ، وكريستينا أندريسن، مدير البرامج في AstroLabs وطارق سند، الرئيس التنفيذي للشئون المالية في مؤسسة Tarabut Gateway .
واستعرضت الشركات الخمس مشاريعها والتي اشتملت على عدة قطاعات وصناعات مختلفة، حيث قدمت كل منها حلولاً مبتكرة وذلك بعد خضوعها لبرنامج تدريبي مكثف لتطوير مهارات عرض المشاريع وجمع التمويل. ومن ضمن الشركات المشاركة شركة Mame Pod ، وهي عبارة عن
مطعم محلي متخصص في تقديم مجموعة متنوعة من الوجبات اليابانية الصحية؛ و Oreem Delivery ، وهو تطبيق يتيح للعملاء طلب أي شيء من أي مكان في البحرين تحت مظلة واحدة؛ و Sakani ، وهو تطبيق عقاري يتيح للعملاء البحث عن العقارات والتواصل مع الوكلاء والبنوك للحصول على الموافقة لشراء العقار؛ ومجوهرات كيان التي تختص بتصميم قطع مميزة من الذهب ومستوحاة من الفن والطبيعة، و Lunchy ، وهو تطبيق مختص بتوفير اشتراكات الغذاء الصحي للأطفال في المدارس.
وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين مها مفيز إن انطلاق النسخة الخامسة من ستار أب البحرين يأتي انطلاقا لدعم الفرص للشركات الناشئة من خلال عرض مشاريعها أمام لجنة التحكيم ومستثمرين محتملين، موضحة أن العروض والمشاركة كانت مميزة.
وأشارت الى أن تمكين يسعى دائما إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال لا سيما منظومة المشاريع الناشئة بالمملكة والتي تشكل مصدرا أساسيا للأفكار الإبداعية المبتكرة المساهمة في تعزيز مكانة البحرين كمركز للابتكار في المنطقة، وأضافت أن دعم المشاريع الناشئة يحفز الطاقات المحلية في تحويل أفكارهم الريادية إلى مشاريع ناجحة تضفي أثرا إيجابيا في الاقتصاد الوطني.
وبعد جلسة تقييم دقيقة من لجنة التحكيم تم الإعلان عن فوز فداء توفيق مؤسس شركة Mame Pod بالمركز الأول.
وتعليقاً على هذا الإنجاز عبرت فداء عن مدى سعادتها قائلة: أنا سعيدة جداً بالفوز بالمركز الأول في النسخة الخامسة من جولات ستارت أب بحرين وهو شرف لي ولفريقي ونحن في غاية الامتنان لفرصة المشاركة في برنامج Raise فن الحصول على التمويل، لتطوير مهاراتي واكتساب الخبرة في كيفية عرض مشروعي وكذلك كيفية الحصول على التمويل اللازم بشكل محترف ومن ثم مشاركتي في جولات ستارت أب بحرين التي وفرت لي المنصة لتقديم مشروعي.
وأضافت: كما أود أن أعبر عن شكري وتقديري للجهات المعنية المشاركة في تنظيم هذه الفعالية وهي وزارة الصناعة والتجارة، وصندوق العمل (تمكين)، ومجلس التنمية الاقتصادية، وبنك البحرين للتنمية، ولجنة التحكيم الموقرة بالإضافة إلى ستارت أب بحرين على كل ما قدموه لنا من دعم، وإتاحة الفرصة لنا للوصول إلى آفاق جديدة.
وتقدم المشاركون خلال تصريحات لـ«أخبار الخليج» بالشكر والتقدير لجميع القائمين على هذه المبادرة بدورها الفاعل في دعم الشركات الناشئة في المملكة، وقالوا: نحن فخورون جدا بالمشاركة في النسخة الخامسة من جولات ستارت أب بحرين التي أتاحت لنا فرصة من خلال تمكين المبدعين وصناع المحتوى في المنطقة.
وبينوا أن وجود هذه الفعاليات تركز على تقديم الفرص للشركات الناشئة في البحرين، ويعد هذا الإنجاز خطوة في المسار الصحيح لتحقيق هذه الخطط والوصول إلى (أهدافنا) بدعم من تمكين، وكل المؤثرين في المنظومة الريادية المحلية.
وبهذه المناسبة أكد علي حسن، المدير التنفيذي لإدارة تطوير البرامج والشراكات بصندوق العمل (تمكين)، على التزام تمكين المتواصل بتعزيز منظومة الشركات الناشئة في مملكة البحرين من خلال تقديم العديد من برامج ومبادرات الدعم المتخصصة. حيث قال: «مساعدة الشركات الناشئة في التغلب على التحديات المتعلقة بالحصول على التمويل من أولوياتنا في تمكين، حيث إنها من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم». كما أكد على أن فعالية جولات ستارت أب بحرين أثبتت باستمرار أنها تقدم منصة مثالية لأصحاب المشاريع الواعدة للحصول على الاستثمارات اللازمة وتعزيز نموهم وخطط توسعهم».
ويمكن لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة والذين يرغبون في المشاركة في النسخة القادمة من جولات ستارت أب بحرين، التقديم قبل تاريخ 10 سبتمبر 2023 startupbahrain . / pitch
. وسوف تشارك الشركات المختارة في برنامج Raise فن الحصول على التمويل لتطوير مهاراتهم في عرض مشاريعهم والحصول على التمويل اللازم لها بشكل محترف ومن ثم سوف يحصلون على الفرصة لتقديم مشاريعهم أمام لجنة التحكيم.
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