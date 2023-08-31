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بعد منافسة خمس شركات محلية ناشئة في النسخة الخامسة من ستارت أب بحرين..مشروع Mame Pod يفوز بالمركز الأول

8/31/2023 7:07:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا

فازت‭ ‬الشابة‭ ‬فداء‭ ‬توفيق‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬ Mame ‭ ‬ Pod ‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬المنصة‭ ‬الرائدة‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬‮«‬جولات‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية‭. ‬


وشملت‭ ‬الفعالية‭ ‬كلمة‭ ‬افتتاحية‭ ‬لطارق‭ ‬سند،‭ ‬المدير‭ ‬المالي‭ ‬لمؤسسة‭ ‬ Tarabut ‭ ‬ Gateway ،‭ ‬حيث‭ ‬تحدث‭ ‬عن‭ ‬الانخراط‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬ومكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كنقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬مثالية‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬التي‭ ‬تتطلع‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬

وخلال‭ ‬الفعالية‭ ‬عرضت‭ ‬خمس‭ ‬شركات‭ ‬ناشئة‭ ‬بحرينية‭ ‬مشاريعها‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬ضمت‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬الإقليميين‭ ‬والمحليين‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭: ‬مختار‭ ‬إبراهيم،‭ ‬مدير‭ ‬في‭ ‬ B ‭ ‬ Capital ،‭ ‬ومحمد‭ ‬المنيفي،‭ ‬مستثمر‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬في‭ ‬ Faith ‭ ‬ Capital ‭ ‬ Holding ،‭ ‬وكريستينا‭ ‬أندريسن،‭ ‬مدير‭ ‬البرامج‭ ‬في‭ ‬ AstroLabs ‭ ‬وطارق‭ ‬سند،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشئون‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬مؤسسة‭ ‬ Tarabut ‭ ‬ Gateway ‭.‬

واستعرضت‭ ‬الشركات‭ ‬الخمس‭ ‬مشاريعها‭ ‬والتي‭ ‬اشتملت‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬قطاعات‭ ‬وصناعات‭ ‬مختلفة،‭ ‬حيث‭ ‬قدمت‭ ‬كل‭ ‬منها‭ ‬حلولاً‭ ‬مبتكرة‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬خضوعها‭ ‬لبرنامج‭ ‬تدريبي‭ ‬مكثف‭ ‬لتطوير‭ ‬مهارات‭ ‬عرض‭ ‬المشاريع‭ ‬وجمع‭ ‬التمويل‭. ‬ومن‭ ‬ضمن‭ ‬الشركات‭ ‬المشاركة‭ ‬شركة‭ ‬ Mame ‭ ‬ Pod ،‭ ‬وهي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭
‬مطعم‭ ‬محلي‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الوجبات‭ ‬اليابانية‭ ‬الصحية؛‭ ‬و‭ ‬ Oreem ‭ ‬ Delivery ،‭ ‬وهو‭ ‬تطبيق‭ ‬يتيح‭ ‬للعملاء‭ ‬طلب‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬واحدة؛‭ ‬و Sakani ،‭ ‬وهو‭ ‬تطبيق‭ ‬عقاري‭ ‬يتيح‭ ‬للعملاء‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬العقارات‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬الوكلاء‭ ‬والبنوك‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬لشراء‭ ‬العقار؛‭ ‬ومجوهرات‭ ‬كيان‭ ‬التي‭ ‬تختص‭ ‬بتصميم‭ ‬قطع‭ ‬مميزة‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬ومستوحاة‭ ‬من‭ ‬الفن‭ ‬والطبيعة،‭ ‬و Lunchy ،‭ ‬وهو‭ ‬تطبيق‭ ‬مختص‭ ‬بتوفير‭ ‬اشتراكات‭ ‬الغذاء‭ ‬الصحي‭ ‬للأطفال‭ ‬في‭ ‬المدارس‭.‬

وقالت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‭ ‬مها‭ ‬مفيز‭ ‬إن‭ ‬انطلاق‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬ستار‭ ‬أب‭ ‬البحرين‭ ‬يأتي‭ ‬انطلاقا‭ ‬لدعم‭ ‬الفرص‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عرض‭ ‬مشاريعها‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬ومستثمرين‭ ‬محتملين،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬العروض‭ ‬والمشاركة‭ ‬كانت‭ ‬مميزة‭.‬

وأشارت‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬تمكين‭ ‬يسعى‭ ‬دائما‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬منظومة‭ ‬المشاريع‭ ‬الناشئة‭ ‬بالمملكة‭ ‬والتي‭ ‬تشكل‭ ‬مصدرا‭ ‬أساسيا‭ ‬للأفكار‭ ‬الإبداعية‭ ‬المبتكرة‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬للابتكار‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الناشئة‭ ‬يحفز‭ ‬الطاقات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬أفكارهم‭ ‬الريادية‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬ناجحة‭ ‬تضفي‭ ‬أثرا‭ ‬إيجابيا‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وبعد‭ ‬جلسة‭ ‬تقييم‭ ‬دقيقة‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬تم‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬فداء‭ ‬توفيق‭ ‬مؤسس‭ ‬شركة‭ ‬ Mame ‭ ‬ Pod ‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬عبرت‭ ‬فداء‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬سعادتها‭ ‬قائلة‭: ‬أنا‭ ‬سعيدة‭ ‬جداً‭ ‬بالفوز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬جولات‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬وهو‭ ‬شرف‭ ‬لي‭ ‬ولفريقي‭ ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الامتنان‭ ‬لفرصة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬ Raise ‭ ‬فن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل،‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتي‭ ‬واكتساب‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬عرض‭ ‬مشروعي‭ ‬وكذلك‭ ‬كيفية‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬اللازم‭ ‬بشكل‭ ‬محترف‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬مشاركتي‭ ‬في‭ ‬جولات‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬التي‭ ‬وفرت‭ ‬لي‭ ‬المنصة‭ ‬لتقديم‭ ‬مشروعي‭.‬

وأضافت‭: ‬كما‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أعبر‭ ‬عن‭ ‬شكري‭ ‬وتقديري‭ ‬للجهات‭ ‬المعنية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬وهي‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة،‭ ‬وصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬ومجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬للتنمية،‭ ‬ولجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الموقرة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬قدموه‭ ‬لنا‭ ‬من‭ ‬دعم،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لنا‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬آفاق‭ ‬جديدة‭.‬

وتقدم‭ ‬المشاركون‭ ‬خلال‭ ‬تصريحات‭ ‬لـ‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لجميع‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬بدورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وقالوا‭: ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬جدا‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬جولات‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬التي‭ ‬أتاحت‭ ‬لنا‭ ‬فرصة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمكين‭ ‬المبدعين‭ ‬وصناع‭ ‬المحتوى‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وبينوا‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الفرص‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬خطوة‭ ‬في‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الخطط‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ (‬أهدافنا‭) ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬تمكين،‭ ‬وكل‭ ‬المؤثرين‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الريادية‭ ‬المحلية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬علي‭ ‬حسن،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لإدارة‭ ‬تطوير‭ ‬البرامج‭ ‬والشراكات‭ ‬بصندوق‭ ‬العمل‭ (‬تمكين‭)‬،‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬تمكين‭ ‬المتواصل‭ ‬بتعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬ومبادرات‭ ‬الدعم‭ ‬المتخصصة‭. ‬حيث‭ ‬قال‭: ‬‮«‬مساعدة‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬التحديات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬من‭ ‬أولوياتنا‭ ‬في‭ ‬تمكين،‭ ‬حيث‭ ‬إنها‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬فعالية‭ ‬جولات‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين‭ ‬أثبتت‭ ‬باستمرار‭ ‬أنها‭ ‬تقدم‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬لأصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬الواعدة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الاستثمارات‭ ‬اللازمة‭ ‬وتعزيز‭ ‬نموهم‭ ‬وخطط‭ ‬توسعهم‮»‬‭. ‬

ويمكن‭ ‬لرواد‭ ‬الأعمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬الناشئة‭ ‬والذين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬جولات‭ ‬ستارت‭ ‬أب‭ ‬بحرين،‭ ‬التقديم‭ ‬قبل‭ ‬تاريخ‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭ ‬ startupbahrain ‭.‬ ‭/‬ pitch
. ‬وسوف‭ ‬تشارك‭ ‬الشركات‭ ‬المختارة‭ ‬في‭ ‬برنامج‭ ‬ Raise ‭ ‬فن‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬مشاريعهم‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬التمويل‭ ‬اللازم‭ ‬لها‭ ‬بشكل‭ ‬محترف‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬سوف‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬الفرصة‭ ‬لتقديم‭ ‬مشاريعهم‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭.‬

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