(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) 9 شركـات تستعـرض مشاريعهـا الإسكـانية وخدمـات التمويـل المتاحــة
تصوير: محمود بابا
أكدت فاطمة العلوي، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الإسلامي، أن الهدف من إقامة معرض التمويلات العقارية هو تزويد عامة المواطنين بحلول وخيارات تمويل ملائمة تضمن حصولهم على منزل العمر في أحد المشاريع السكنية العصرية.
وأضافت على هامش انطلاق المعرض الأول للتمويلات العقارية بالتعاون مع بنك الإسكان أمس، أن هناك 9 شركات مشاركة تستعرض مشاريعها الإسكانية المتميزة تحت سقف واحد على مدار يومين. مشددة على أن هناك 3 معارض أخرى ستقام لتغطية بقية الفروع في بقية المناطق في المملكة.
وقالت «يسرنا تنظيم أول معرض للتمويلات العقارية على مستوى البنك، وذلك بالتعاون مع بنك الإسكان وبمشاركة أبرز مؤسسات التطوير العقاري في المملكة».
وذكرت العلوي «تتماشى هذه الخطوة مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية لتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتعكس إيماننا بضرورة المساهمة بدورنا في الملف الإسكاني، بما يضمن تطوير الخدمات الإسكانية المقدمة للمواطنين. وندعو جميع المواطنين الراغبين في الحصول على حلول تمويلية عقارية مميزة الى زيارتنا في المعرض ليستفيدوا بالعروض والمزايا الخاصة بهذا الحدث».
من جانبه أكد محمد العوضي تنفيذي المبيعات بشركة نسيج أن مشاركة الشركة تأتي لعرض وتسويق 3 مشاريع كبرى هي: كنال فيو في جزيرة دلمونيا، نسايم عراد في خليج عراد، وبساتين في منطقة البسيتين.
وأضاف العوضي انه يتكون مشروع كنال فيو من 4 مبانٍ تضم في مجملها 246 شقة مطلة على القناة المائية، لتشكل أيقونة عقارية متعدد الاستخدامات تجمع بين الرفاهية والإطلالة البحرية الخلابة. وتتنوع الشقق في «كنال فيو» لتشمل الاستوديو، غرفة نوم، غرفتي نوم، 3 غرف نوم، و4 غرف نوم، صمّمت بأرقى تصاميم وتتميز بمرافق فاخرة كالمسبح الداخلي والخارجي، صالة رياضية خاصة، صالة اجتماعية، وحديقة خاصة، لتقدم لمقيميها مزيجاً استثنائيّاً من الاستجمام والسكن الفاخر.
وبالنسبة لمشروع «بساتين» الكائن في البسيتين لفت العوضي
الى أنه يعتبر من المشاريع الرائدة على مستوى محافظة المحرق في تقديم مفهوم متطور للفلل السكنية من حيث الجودة العالية والذوق الراقي والتصميم المميز، حيث يطرح المشروع نماذج سكنية نموذجية في التصميم والبناء والتشطيب والديكورات، لتكون الفلل الخيار المثالي للعائلات التي تبحث عن مساكن فاخرة مع مجموعة متنوعة من المزايا ووسائل الراحة التي تلبي احتياجات كل منزل وأسرة.
وفيما يخص مشروع نسايم عراد قال العوضي يتكون مخططه الرئيسي من 136 قسيمة سكنية بالإضافة الى 98 فيلا سكنية. ويغطي المخطط مساحة أرض يبلغ إجماليها 130.000 متر مربع، حيث يتمتع المشروع بواجهة بحرية خلابة مطلة على خليج عراد في محافظة المحرق.
وأعلنت شركة نسيج مؤخرا عن بيع 48 قسيمة أرض على الواجهة البحرية والتي سجلت إقبالا لافتا في السوق، مع إنشاء عدد من الطرق المؤقتة وعلامات القسائم للعملاء المحتملين لزيارة الموقع واختيار قسيمة الأرض المناسبة لهم. كما أعلنت الشركة انها تعتزم تطوير فلل «نسايم عراد» التي تصل قيمتها الى نحو 13 مليون دينار بحريني. وستطور شركة نسيج البنية التحتية الخاصة بالفلل في المشروع.
وضمن إطار إسهاماته المتواصلة في البرنامج الإسكاني الحكومي نظم بنك البحرين الإسلامي، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين، المعرض الأول للتمويلات العقارية بالتعاون مع بنك الإسكان، والذي يقام على مدى يومين في مجمع البنك المالي الكائن بمنطقة عراد، وذلك يومي الخميس والجمعة، 31 أغسطس الجاري والأول من سبتمبر المقبل، ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً.
ويأتي تنظيم هذا المعرض الأول من نوعه في تاريخ البنك ليكون بمثابة محطة متكاملة للجمهور العام من الباحثين عن حلول تمويل عقارية ملائمة تضمن امتلاكهم لمنازل أحلامهم، حيث يضم 9 شركات تطوير عقاري رائدة في المملكة تستعرض مشاريعها الإسكانية المتميزة تحت سقف واحد. ويستهدف المعرض التعريف بخدمات التمويل العقاري المتاحة في البنك، والتي تتوافق وتلائم الراغبين في الاستفادة من برامج التمويلات الإسكانية الجديدة التي يطرحها بنك الإسكان.
ويواصل بنك البحرين الإسلامي بجهود حثيثة طرحه للمبادرات التي تخدم كافة القطاعات المحورية في المملكة، وذلك في ضوء التزامه المستمر بالمسؤولية الاجتماعية. كما ويسعى البنك بشكل دائم لتعزيز شراكاته والتعاون مع الجهات الرسمية ومختلف مؤسسات القطاع الخاص في دعم وتنفيذ المشاريع والمبادرات الهادفة للارتقاء بمعيشة المواطنين في المملكة وتحقيق تطلعاتهم.
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