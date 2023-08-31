



تصوير‭: ‬محمود‭ ‬بابا

أكدت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬إقامة‭ ‬معرض‭ ‬التمويلات‭ ‬العقارية‭ ‬هو‭ ‬تزويد‭ ‬عامة‭ ‬المواطنين‭ ‬بحلول‭ ‬وخيارات‭ ‬تمويل‭ ‬ملائمة‭ ‬تضمن‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬العمر‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المشاريع‭ ‬السكنية‭ ‬العصرية‭.‬

وأضافت‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬انطلاق‭ ‬المعرض‭ ‬الأول‭ ‬للتمويلات‭ ‬العقارية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬9‭ ‬شركات‭ ‬مشاركة‭ ‬تستعرض‭ ‬مشاريعها‭ ‬الإسكانية‭ ‬المتميزة‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومين‭. ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬3‭ ‬معارض‭ ‬أخرى‭ ‬ستقام‭ ‬لتغطية‭ ‬بقية‭ ‬الفروع‭ ‬في‭ ‬بقية‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬يسرنا‭ ‬تنظيم‭ ‬أول‭ ‬معرض‭ ‬للتمويلات‭ ‬العقارية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البنك،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭ ‬وبمشاركة‭ ‬أبرز‭ ‬مؤسسات‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬في‭ ‬المملكة‮»‬‭.‬





وذكرت‭ ‬العلوي‭ ‬‮«‬تتماشى‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬مع‭ ‬توجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬الرامية‭ ‬لتعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬الخاص‭ ‬والعام،‭ ‬وتعكس‭ ‬إيماننا‭ ‬بضرورة‭ ‬المساهمة‭ ‬بدورنا‭ ‬في‭ ‬الملف‭ ‬الإسكاني،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭. ‬وندعو‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬عقارية‭ ‬مميزة‭ ‬الى‭ ‬زيارتنا‭ ‬في‭ ‬المعرض‭ ‬ليستفيدوا‭ ‬بالعروض‭ ‬والمزايا‭ ‬الخاصة‭ ‬بهذا‭ ‬الحدث‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬العوضي‭ ‬تنفيذي‭ ‬المبيعات‭ ‬بشركة‭ ‬نسيج‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬الشركة‭ ‬تأتي‭ ‬لعرض‭ ‬وتسويق‭ ‬3‭ ‬مشاريع‭ ‬كبرى‭ ‬هي‭: ‬كنال‭ ‬فيو‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا،‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬عراد،‭ ‬وبساتين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬البسيتين‭.‬

وأضاف‭ ‬العوضي‭ ‬انه‭ ‬يتكون‭ ‬مشروع‭ ‬كنال‭ ‬فيو‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬مبانٍ‭ ‬تضم‭ ‬في‭ ‬مجملها‭ ‬246‭ ‬شقة‭ ‬مطلة‭ ‬على‭ ‬القناة‭ ‬المائية،‭ ‬لتشكل‭ ‬أيقونة‭ ‬عقارية‭ ‬متعدد‭ ‬الاستخدامات‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الرفاهية‭ ‬والإطلالة‭ ‬البحرية‭ ‬الخلابة‭. ‬وتتنوع‭ ‬الشقق‭ ‬في‭ ‬‮«‬كنال‭ ‬فيو‮»‬‭ ‬لتشمل‭ ‬الاستوديو،‭ ‬غرفة‭ ‬نوم،‭ ‬غرفتي‭ ‬نوم،‭ ‬3‭ ‬غرف‭ ‬نوم،‭ ‬و4‭ ‬غرف‭ ‬نوم،‭ ‬صمّمت‭ ‬بأرقى‭ ‬تصاميم‭ ‬وتتميز‭ ‬بمرافق‭ ‬فاخرة‭ ‬كالمسبح‭ ‬الداخلي‭ ‬والخارجي،‭ ‬صالة‭ ‬رياضية‭ ‬خاصة،‭ ‬صالة‭ ‬اجتماعية،‭ ‬وحديقة‭ ‬خاصة،‭ ‬لتقدم‭ ‬لمقيميها‭ ‬مزيجاً‭ ‬استثنائيّاً‭ ‬من‭ ‬الاستجمام‭ ‬والسكن‭ ‬الفاخر‭.‬

وبالنسبة‭ ‬لمشروع‭ ‬‮«‬بساتين‮»‬‭ ‬الكائن‭ ‬في‭ ‬البسيتين‭ ‬لفت‭ ‬العوضي‭

‬الى‭ ‬أنه‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الرائدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬مفهوم‭ ‬متطور‭ ‬للفلل‭ ‬السكنية‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الجودة‭ ‬العالية‭ ‬والذوق‭ ‬الراقي‭ ‬والتصميم‭ ‬المميز،‭ ‬حيث‭ ‬يطرح‭ ‬المشروع‭ ‬نماذج‭ ‬سكنية‭ ‬نموذجية‭ ‬في‭ ‬التصميم‭ ‬والبناء‭ ‬والتشطيب‭ ‬والديكورات،‭ ‬لتكون‭ ‬الفلل‭ ‬الخيار‭ ‬المثالي‭ ‬للعائلات‭ ‬التي‭ ‬تبحث‭ ‬عن‭ ‬مساكن‭ ‬فاخرة‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬ووسائل‭ ‬الراحة‭ ‬التي‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬كل‭ ‬منزل‭ ‬وأسرة‭.‬

وفيما‭ ‬يخص‭ ‬مشروع‭ ‬نسايم‭ ‬عراد‭ ‬قال‭ ‬العوضي‭ ‬يتكون‭ ‬مخططه‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬136‭ ‬قسيمة‭ ‬سكنية‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬98‭ ‬فيلا‭ ‬سكنية‭. ‬ويغطي‭ ‬المخطط‭ ‬مساحة‭ ‬أرض‭ ‬يبلغ‭ ‬إجماليها‭ ‬130‭.‬000‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬حيث‭ ‬يتمتع‭ ‬المشروع‭ ‬بواجهة‭ ‬بحرية‭ ‬خلابة‭ ‬مطلة‭ ‬على‭ ‬خليج‭ ‬عراد‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭. ‬

وأعلنت‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬مؤخرا‭ ‬عن‭ ‬بيع‭ ‬48‭ ‬قسيمة‭ ‬أرض‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬والتي‭ ‬سجلت‭ ‬إقبالا‭ ‬لافتا‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬مع‭ ‬إنشاء‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطرق‭ ‬المؤقتة‭ ‬وعلامات‭ ‬القسائم‭ ‬للعملاء‭ ‬المحتملين‭ ‬لزيارة‭ ‬الموقع‭ ‬واختيار‭ ‬قسيمة‭ ‬الأرض‭ ‬المناسبة‭ ‬لهم‭. ‬كما‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬انها‭ ‬تعتزم‭ ‬تطوير‭ ‬فلل‭ ‬‮«‬نسايم‭ ‬عراد‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬الى‭ ‬نحو‭ ‬13‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬وستطور‭ ‬شركة‭ ‬نسيج‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬الخاصة‭ ‬بالفلل‭ ‬في‭ ‬المشروع‭.‬

وضمن‭ ‬إطار‭ ‬إسهاماته‭ ‬المتواصلة‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬الإسكاني‭ ‬الحكومي‭ ‬نظم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬المعرض‭ ‬الأول‭ ‬للتمويلات‭ ‬العقارية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان،‭ ‬والذي‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬البنك‭ ‬المالي‭ ‬الكائن‭ ‬بمنطقة‭ ‬عراد،‭ ‬وذلك‭ ‬يومي‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة،‭ ‬31‭ ‬أغسطس‭ ‬الجاري‭ ‬والأول‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحًا‭ ‬وحتى‭ ‬السادسة‭ ‬مساءً‭.‬

ويأتي‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البنك‭ ‬ليكون‭ ‬بمثابة‭ ‬محطة‭ ‬متكاملة‭ ‬للجمهور‭ ‬العام‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬حلول‭ ‬تمويل‭ ‬عقارية‭ ‬ملائمة‭ ‬تضمن‭ ‬امتلاكهم‭ ‬لمنازل‭ ‬أحلامهم،‭ ‬حيث‭ ‬يضم‭ ‬9‭ ‬شركات‭ ‬تطوير‭ ‬عقاري‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬تستعرض‭ ‬مشاريعها‭ ‬الإسكانية‭ ‬المتميزة‭ ‬تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭. ‬ويستهدف‭ ‬المعرض‭ ‬التعريف‭ ‬بخدمات‭ ‬التمويل‭ ‬العقاري‭ ‬المتاحة‭ ‬في‭ ‬البنك،‭ ‬والتي‭ ‬تتوافق‭ ‬وتلائم‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬برامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الإسكانية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬يطرحها‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭.‬

ويواصل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬بجهود‭ ‬حثيثة‭ ‬طرحه‭ ‬للمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬المحورية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬التزامه‭ ‬المستمر‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭. ‬كما‭ ‬ويسعى‭ ‬البنك‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬لتعزيز‭ ‬شراكاته‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬ومختلف‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمعيشة‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعاتهم‭.‬