الأوقاف السنية تدعو إلى تخصيص خطبة الجمعة لـ«النهوض برسالة التعليم»
التاريخ
8/31/2023 7:07:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دعت إدارة الأوقاف السنية أصحاب الفضيلة خطباء المساجد إلى تخصيص خطبة اليوم الجمعة للـ«النهوض برسالة التعليم» نظرا إلى مكانة العلم في الإسلام ودوره الفاعل في بناء المجتمع.. جاء ذلك في تعميم نشرته الإدارة أمس.
الجدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد 2023/2024 سيبدأ خلال الأسبوع القادم، مع انتظام حوالي 245 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة، وما يزيد على 54 ألف طالب وطالبة بمؤسسات التعليم العالي المختلفة.
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