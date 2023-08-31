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الأوقاف السنية تدعو إلى تخصيص خطبة الجمعة لـ«النهوض برسالة التعليم»

8/31/2023 7:07:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) دعت‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬أصحاب‭ ‬الفضيلة‭ ‬خطباء‭ ‬المساجد‭ ‬إلى‭ ‬تخصيص‭ ‬خطبة‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬للـ‮«‬النهوض‭ ‬برسالة‭ ‬التعليم‮»‬‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬مكانة‭ ‬العلم‭ ‬في‭ ‬الإسلام‭ ‬ودوره‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع‭.. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تعميم‭ ‬نشرته‭ ‬الإدارة‭ ‬أمس‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭/‬2024‭ ‬سيبدأ‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬القادم،‭ ‬مع‭ ‬انتظام‭ ‬حوالي‭ ‬245‭ ‬ألف‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬وما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬54‭ ‬ألف‭ ‬طالب‭ ‬وطالبة‭ ‬بمؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬المختلفة‭.‬

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