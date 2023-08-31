جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬لقاء‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬القضيبية‭ ‬أمس،‭ ‬بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وحمد‭ ‬بن‭ ‬فيصل‭ ‬المالكي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬حيث‭ ‬وجه‭ ‬سموه‭ ‬بإقامة‭ ‬يوم‭ ‬تعريفي‭ ‬بكافة‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬لأولياء‭ ‬الأمور‭ ‬يقدم‭ ‬فيه‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئات‭ ‬التعليمية‭ ‬والإدارية‭ ‬بالمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬شرحاً‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد،‭ ‬وكلف‭ ‬سموه‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬باتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬تشجع‭ ‬الطلبة‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬التفوق‭ ‬والتميز‭.‬

وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬تطوير‭ ‬السياسات‭ ‬التعليمية‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬الأساليب‭ ‬والتقنيات،‭ ‬ومواكبة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭ ‬لتخريج‭ ‬أفواج‭ ‬من‭ ‬أجيال‭ ‬المستقبل‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التطوير‭ ‬والنماء،‭ ‬متمنياً‭ ‬للطلبة‭ ‬والطالبات‭ ‬وللهيئات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬والإدارية‭ ‬بمختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمراحل‭ ‬التعليمية‭ ‬عاماً‭ ‬دراسياً‭ ‬موفقاً‭ ‬مكللاً‭ ‬بالنجاح‭ ‬والتميز‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬لما‭ ‬يوليه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬من‭ ‬اهتمامٍ‭ ‬ودعمٍ‭ ‬لمواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التعليمية‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬توجيهات‭ ‬سموه‭ ‬لتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬التعليم‭ ‬هي‭ ‬الباعثة‭ ‬دومًا‭ ‬على‭ ‬عزم‭ ‬كافة‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬لمضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬وأبنائه‭.‬