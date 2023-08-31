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وزارة السياحة تؤكد السعي للارتقاء بالمنتج السياحي وتطوير المواقع السياحية في الطفيلة

8/31/2023 3:13:19 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أكد وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، سعي الوزارة للارتقاء بالمنتج السياحي وتطوير المواقع السياحية في الطفيلة، وإيجاد مسارات متنوعة تتواءم والميزات السياحية والإرث التاريخي للطفيلة.
وأضاف القيسي، خلال اللقاء الذي جرى في مبنى محافظة الطفيلة بحضور محافظ الطفيلة هاني الشورة، وأمين عام الوزارة عماد حجازين، ومدير عام دائرة الآثار العامة فادي البلعاوي، والمستشار هشام العبادي، ومساعد الأمين العام للشؤون السياحية المهندس أيمن أبو خروب، أن تطوير المنتج السياحي في الطفيلة وإقامة العديد من المشاريع السياحية، سينعكس إيجاباً على التنمية المستدامة في المحافظة والإسهام في تمكين المجتمعات المحلية".
وقال القيسي، إن هذه الزيارات الميدانية تأتي ضمن نهج رسالة الوزارة لتنفيذ التوجيهات الملكية، والاطلاع على المشاكل والتحديات التي يواجها القطاع السياحي على أرض الواقع، والعمل على تقديم الحلول الممكنة وطرح المشاريع ذات الأولوية لتعزيز التنمية السياحية بالمحافظات كافة.
وأكد القيسي، خلال اللقاء الذي حضره أيضاً، مديرة سياحة الطفيلة خلود الجرابعة وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، سعي الوزارة لوضع الحلول للتحديات التي تواجه القطاع السياحي في الطفيلة.
وأشار إلى وجود مشروعات سياحية وتطوير للمنتج السياحي في 6 مواقع في الطفيلة وهي عفرا والسلع والمعطن وقلعة الطفيلة وضانا، مؤكداً العمل على تجويد المنتج السياحي بالتعاون مع الجمعيات السياحية والمخيمات والنزل السياحية.
من جهته، أكد الشورة أهمية تطوير المنتج السياحي بالمحافظة، مثمناً الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار للنهوض بالمنتج السياحي بالطفيلة.

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