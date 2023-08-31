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مجموعات نارية في دوري الابطال

8/31/2023 3:13:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- سحب مساء الخميس ، قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023-2024.
وتقام المباراة النهائية للبطولة على ملعب ويمبلي في لندن، مطلع يونيو/حزيران 2024.
وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي :
المجموعة الأولى بايرن ميونخ / مانشستر يونايتد / كوبنهاجن / جالطة سراي
المجموعة الثانية إشبيلية / ارسنال / آيندهوفن / لانس
المجموعة الثالثة نابولي / ريال مدريد / سبورتينج براجا / يونيون برلين
المجموعة الرابعة بنفيكا / إنتر ميلان / سالزبورج / ريال سوسييداد
المجموعة الخامسة فينورد / أتلتيكو مدريد / لاتسيو / سيلتك
المجموعة السادسة باريس سان جيرمان / بوروسيا دورتموند / ميلان / نيوكاسل
المجموعة السابعة مانشستر سيتي / لايبزيج / ريد ستار بلجراد / يونج بويز
المجموعة الثامنة برشلونة / بورتو / شاختار دونيتسك / أنتويرب


** مواعيد مباريات دور المجموعات
الجولة الأولى: 19-20 سبتمبر/أيلول
الجولة الثانية: 3-4 أكتوبر/تشرين أول
الجولة الثالثة: 24-25 أكتوبر
الجولة الرابعة: 7-8 نوفمبر/تشرين ثان
الجولة الخامسة: 28-29 نوفمبر
الجولة السادسة: 12-13 ديسمبر/كانون أول

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