ولي العهد من بيت عزاء الفناطسة: كان فرح وأصبح ترح - فيديو

وقدّم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، واجب العزاء إلى أهالي محافظة معان وعشيرة الفناطسة، بوفاة الشاب حمزة الفناطسة الذي توفي يوم أمس الأربعاء إثر إصابته بعيار ناري طائش خلال حمام عرسه.

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