Saturday, 02 September 2023 02:43 GMT

ولي العهد من بيت عزاء الفناطسة: كان فرح وأصبح ترح - فيديو

8/31/2023 3:13:06 PM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عبر ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله عن حزنه لوفاة الشاب حمزة الفناطسة، خلال عرسه في معان.
وقال ولي العهد خلال تقديم واجب العزاء بالفناطسة في معان اليوم:” مش معقول كل ما بدنا نفرح لازم يكون فيه ضحايا”.
واضاف : " كان فرح وأصبح ترح! خلص بكفي، لازم نكون جادين، وهاي العادة بدنا نخلص منها".

وقدّم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، واجب العزاء إلى أهالي محافظة معان وعشيرة الفناطسة، بوفاة الشاب حمزة الفناطسة الذي توفي يوم أمس الأربعاء إثر إصابته بعيار ناري طائش خلال حمام عرسه.

MENAFN31082023000208011052ID1106993293

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث