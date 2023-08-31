عشريني يتعرّض للطعن من قبل عمه في عمّان والأمن يحقق

عشريني يتعرّض للطعن من قبل عمه في عمّان والأمن يحقق
التاريخ
8/31/2023 3:13:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أصيب شاب عشريني مساء اليوم الخميس، إثر تعرضه للطعن من قبل (عمه) في منطقة ماركا شرقي العاصمة عمان.
وقال مصدر أمني لـ "الوكيل الإخباري" إنه تم إسعاف المصاب إلى المستشفى وحالته العامة متوسطة.
وبين المصدر أنه باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لضبط الجاني.
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