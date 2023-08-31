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عشريني يتعرّض للطعن من قبل عمه في عمّان والأمن يحقق

8/31/2023 3:13:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب شاب عشريني مساء اليوم الخميس، إثر تعرضه للطعن من قبل (عمه) في منطقة ماركا شرقي العاصمة عمان.
وقال مصدر أمني لـ "الوكيل الإخباري" إنه تم إسعاف المصاب إلى المستشفى وحالته العامة متوسطة.
وبين المصدر أنه باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لضبط الجاني.

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