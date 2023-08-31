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إصابة أكثر من 15 شخصا بتسمم غذائي جنوب الجزائر

8/31/2023 3:13:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية يوم الخميس، بأن أكثر من 15 شخصا أصيبوا بتسمم غدائي بعد تناولهم وجبات "البيتزا" والأكل السريع بأحد محلات ولاية الجلفة جنوب البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن "الضحايا تم نقلهم إلى مستشفى مدينة عين وسارة، بعد ظهور أعراض التسمم عليهم. أين تم تحويلهم لمصلحة الإستعجالات الطبية لخضوعهم تحت الرعاية الصحية بمستشفى المدينة".
وحسب ما أفاد به أحد المصابين فإن "السبب يرجع الى خلطة المايونيز التي من المحتمل تم استخدامها في الوجبات".
فيما ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر، أنه "سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد صاحب المحل من طرف مصلحة الصحة للبلدية ومصالح الوقاية بالصحة الجوارية العمومية بمدينة عين وسارة".

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