الموت يفجع فنانا مصريا شهيرا
التاريخ
8/31/2023 3:13:06 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أعلن الفنان المصري الشهير عمرو عبد الجليل اليوم الخميس، وفاة شقيقه هشام عبد الجليل، طالبا الدعاء له بالرحمة والمغفرة.
وعلى حسابه في "فيسبوك"، كتب الفنان عمرو عبد الجليل: "البقاء لله في أخي العزيز هشام عبد الجليل.. ربنا يصبرنا ويرحمك يا رب".
وأضاف عبد الجليل: "نسألكم الدعاء..اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره..اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار".
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