Saturday, 02 September 2023 02:43 GMT

ما هي العقوبة التي قد تنتظر قاتل عريس معان؟ .. خبير قانوني يوضح

8/31/2023 3:13:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، إن المدعي العام في محكمة الجنايات الكبرى أسند تهمة القتل القصد للمتهم بقتل عريس معان وعقوبتها السجن 20 سنة، أي أن المدعي أخذ فكرة القصد الاحتمالي أن القتل المقترن في القصد الاحتمالي، أي أن المتهم كان يعي خطورة إطلاق الأعيرة النارية في منطقة مكتظة في الأشخاص.


وبيّن نصراوين، في تصريحات تلفزيونية، أن المحكمة يترك لها التكييف الصحيح، هل هي المادة 326 أو 330 من قانون العقوبات فيما يتعلق في استخدام عيار يؤدي إلى الوفاة، حيث إن المادة الأولى تصل عقوبتها الحبس إلى 20 سنة أما الثانية إلى 10 سنوات.


وأضاف أنه في حال إسقاط الحق الشخصي يمكن أن يكون ضمن الأسباب المخففة التقديرية التي قد يأخذ بها القاضي حسب المادة 99 و100 من قانون العقوبات وتنزل العقوبة وقد تصل إلى السجن لـ 3 سنوات.

MENAFN31082023000208011052ID1106993289

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث