

وبيّن نصراوين، في تصريحات تلفزيونية، أن المحكمة يترك لها التكييف الصحيح، هل هي المادة 326 أو 330 من قانون العقوبات فيما يتعلق في استخدام عيار يؤدي إلى الوفاة، حيث إن المادة الأولى تصل عقوبتها الحبس إلى 20 سنة أما الثانية إلى 10 سنوات.



وأضاف أنه في حال إسقاط الحق الشخصي يمكن أن يكون ضمن الأسباب المخففة التقديرية التي قد يأخذ بها القاضي حسب المادة 99 و100 من قانون العقوبات وتنزل العقوبة وقد تصل إلى السجن لـ 3 سنوات.

