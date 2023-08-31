ما هي العقوبة التي قد تنتظر قاتل عريس معان؟ .. خبير قانوني يوضح
التاريخ
8/31/2023 3:13:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، إن المدعي العام في محكمة الجنايات الكبرى أسند تهمة القتل القصد للمتهم بقتل عريس معان وعقوبتها السجن 20 سنة، أي أن المدعي أخذ فكرة القصد الاحتمالي أن القتل المقترن في القصد الاحتمالي، أي أن المتهم كان يعي خطورة إطلاق الأعيرة النارية في منطقة مكتظة في الأشخاص.
وبيّن نصراوين، في تصريحات تلفزيونية، أن المحكمة يترك لها التكييف الصحيح، هل هي المادة 326 أو 330 من قانون العقوبات فيما يتعلق في استخدام عيار يؤدي إلى الوفاة، حيث إن المادة الأولى تصل عقوبتها الحبس إلى 20 سنة أما الثانية إلى 10 سنوات.
وأضاف أنه في حال إسقاط الحق الشخصي يمكن أن يكون ضمن الأسباب المخففة التقديرية التي قد يأخذ بها القاضي حسب المادة 99 و100 من قانون العقوبات وتنزل العقوبة وقد تصل إلى السجن لـ 3 سنوات.
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