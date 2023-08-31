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منظمة الصحة العالمية تثمن الدعوة الملكية لتكثيف الجهود لمكافحة التدخين

8/31/2023 3:13:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعرب مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن، عن تقديره للتوجيهات الأخيرة التي أصدرها جلالة الملك عبد الله الثاني والتي تحث الحكومة على تصعيد الإجراءات لمكافحة انتشار التدخين في الأردن وخاصة في المدارس.
وبحسب بيان صادر عن مكتب المنظمة، الخميس، ثمنت ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأردن، جميلة الراعبي، توجيهات جلالة الملك الأخيرة، مؤكدة أهمية التعاون بين مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن ووزارة الصحة والمجتمعات المحلية للحد بشكل فعّال من انتشار التبغ وحماية صحّة الأردنيين وخاصة الشباب والأطفال منهم.
وأشارت الراعبي إلى ما أكده جلالة الملك خلال اللقاء الذي عقده مؤخراً مع مسؤولين حكوميين، بشأن الحاجة الملحة لتكثيف الجهود لمكافحة التدخين بأشكاله، وخاصة بين الشباب وطلبة المدارس.
وأوضح البيان، أن مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن يقف داعماً لجهود جلالة الملك في قيادته الحكيمة والتزامه بصحّة وعافية الشعب الأردني.
وقالت الراعبي "نحن نقف بفخر متضامنين مع دعوة جلالة الملك لاتخاذ خطوات حقيقية، ومنظمة الصحة العالمية في الأردن ملتزمة بالعمل بشكل وثيق مع الحكومة الأردنية والمجتمع المحلي لتكثيف الجهود في التصدي لمخاطر التبغ، تماشياً مع التزامنا طويل الأمد منذ مصادقة الأردن السبّاقة على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ في عام 2004، والتي تعتبر علامة فارقة في مسيرة مكافحة التبغ بأشكاله وخطوة مهمّة لتعزيز قوانين الصحة العامة".

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