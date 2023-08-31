Saturday, 02 September 2023 02:42 GMT

مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في لبنان

8/31/2023 3:13:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد ولاية القوة الأممية في لبنان (يونيفل) لمدة سنة كاملة لنهاية آب 2024.


وحث القرار الذي حمل الرقم 2695 "حكومة إسرائيل على التعجيل بسحب جيشها من شمال قرية الغجر والمنطقة المجاورة شمال الخط الأزرق بدون مزيد من التأخير وبالتنسيق مع اليونيفيل".

MENAFN31082023000208011052ID1106993286

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث