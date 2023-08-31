مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في لبنان

مجلس الأمن يمدد ولاية القوة الأممية في لبنان
التاريخ
8/31/2023 3:13:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قرر مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، تمديد ولاية القوة الأممية في لبنان (يونيفل) لمدة سنة كاملة لنهاية آب 2024.
وحث القرار الذي حمل الرقم 2695 "حكومة إسرائيل على التعجيل بسحب جيشها من شمال قرية الغجر والمنطقة المجاورة شمال الخط الأزرق بدون مزيد من التأخير وبالتنسيق مع اليونيفيل".
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