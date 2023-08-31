الأرصاد الجوية توضح بشان درجات الحرارة خلال شهر أيلول

الأرصاد الجوية توضح بشان درجات الحرارة خلال شهر أيلول
التاريخ
8/31/2023 3:13:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري-أصدرت إدارة الارصاد الجوية تقرير مناخ شهر ايلول اليوم الخميس.
وقالت الأرصاد الجوية ان المعدل العام لدرجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان خلال شهر ايلول 31.2 درجة مئوية.
وأضافت ان المعدل العام لدرجات الحرارة الصغرى في العاصمة عمان خلال شهر ايلول 18.8 درجة مئوية.
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