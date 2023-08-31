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الأرصاد الجوية توضح بشان درجات الحرارة خلال شهر أيلول

8/31/2023 3:13:04 PM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-أصدرت إدارة الارصاد الجوية تقرير مناخ شهر ايلول اليوم الخميس.

وقالت الأرصاد الجوية ان المعدل العام لدرجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان خلال شهر ايلول 31.2 درجة مئوية.

وأضافت ان المعدل العام لدرجات الحرارة الصغرى في العاصمة عمان خلال شهر ايلول 18.8 درجة مئوية.



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